Bahar alerjisi gözleri vuruyor

Baharın gelmesiyle birlikte alerji vakaları artıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Burçin Bulur, özellikle göz alerjilerine karşı uyarıyor. "Gözlerde kızarıklık, sulanma ve en önemlisi de kaşıntı görülür.

Hastalar bu şikayetleri genellikle nisan ve temmuz ayları arasında havada uçuşan polenler ve güneşin yoğun olduğu günlerde yaşadıklarını ifade eder. Göz hassasiyeti olanların bahar aylarından itibaren ekstra dikkatli olmaları gerekir. Havaların ısınmaya başlaması ve güneş ışınlarının daha etkin rol oynaması ile gözlerde kurulukta artacaktır" diyor.

Güneşe çıplak gözle bakılmaması konusunda uyaran Dr. Bulur, şöyle devam ediyor: Güneşin zararlı ışınlarıyla gelen şikayetlerden korunmak ve baharda polenlerin etkilerini azaltmak için yapılabilecek en doğru şey, güneş gözlüğü kullanmaktır. Gözlükler mutlaka optisyenlerden alınmalıdır. Sahte kalitesiz güneş gözlükleri ultraviyole ışınlarını filtrelemez, ancak gölge oluşturur. Bu da göze daha fazla zararlı ışınların girmesine neden olur.