Türk Telekom’dan AKM’de ‘Erişilebilir Sanat’ projeleri

Türk Telekom, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştüren kurumsal sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi, Sesli Adımlar gibi etkinlik ve uygulamalarla AKM'de erişilebilir yaşamı destekleyen Türk Telekom, 'Erişilebilir Tiyatro' ile görme ve işitme engelli sanatseverlere farklı bir sanat deneyimi sunuyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle hayata geçirilen 'Erişilebilir Tiyatro' projesi Mart ayında 'Seneye Bugün' oyunu ile devam ediyor.

Proje kapsamında AKM'deki belirlenen Devlet Tiyatrosu oyunlarında canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla engelleri aşan bir sanat deneyimi sunuluyor. Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu; "Şirket olarak 'Türkiye'ye Değer' anlayışımız çerçevesinde, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürüyor, ana destekçisi olduğumuz AKM'nin erişilebilir olması için tiyatro, sergi gibi etkinlik ve uygulamalarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erişilebilir Tiyatro projemiz kapsamında yeni oyunumuz Seneye Bugün ile sanatseverlere erişilebilir bir deneyim sunuyoruz" dedi.

AKM'de herkes için erişilebilir sanat etkinlikleri olduğunu vurgulayan Sancaktaroğlu, şunları söyledi: "AKM'de hayata geçirdiğimiz Sesli Adımlar uygulamamız ile görme ve işitme engelli ziyaretçilerimiz AKM'nin tüm kapalı ve açık alanlarını kolaylıkla gezebiliyor. Geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi ile görme engelli vatandaşlarımızı Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu'ndan tablolarla bir araya getirerek sesli betimlemelerle tabloları tanımalarını sağladık. Şimdi de bu yıl hayata geçirdiğimiz 'Erişilebilir Tiyatro' projesi kapsamında görme ve işitme engelli sanatseverlere görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan bir sanat deneyimi yaşatıyoruz. Türkiye'ye Değer anlayışı ile geliştirdiğimiz teknolojiyi herkesin kullanımına sunmaya devam edeceğiz."