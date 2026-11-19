19 Kasım 2026 piyasalarda gün sonu: Yarın için kritik destek ve direnç seviyeleri belirlendi
19 Kasım 2026 Perşembe günü yükselişle açılan Borsa İstanbul, gün içinde gelen satışlarla yönünü aşağı çevirdi. Teknoloji ve kimya hisselerindeki sert geri çekilmeye karşın bankacılık ve finansal kiralama sektörleri pozitif ayrıştı. Altının gerileyip petrolün yükseldiği günün ardından yatırımcılar, yarın açıklanacak yurt içi ve küresel verilere odaklandı.
Borsalarda gün içinde yukarı yönlü başlayan hareket yerini satışlara bırakırken, 19 Kasım 2026 Perşembe günü piyasalar genel olarak temkinli bir kapanış yaptı. Borsa İstanbul günü düşüşle tamamlarken, yurt içinde altının kilogram fiyatı da geriledi. Döviz cephesinde sınırlı bir hareketlilik yaşanırken, uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükseliş eğilimindeydi.
Anadolu Ajansının (AA) gün sonu verilerine göre, BIST 100 endeksi güne yüzde 0,32 artışla 11.513 puandan başladı. Gün içinde 11.573 puana kadar yükselen endeks, gelen satışların ardından 11.384 puana kadar çekildi.
BANKACILIK AYAKTA KALDI, TEKNOLOJİ VE KİMYA GERİLEDİ
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i günü artıda kapatırken, 57 hisse değer kaybetti. Yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği hisseler ise Türk Hava Yolları, ASELSAN, Koç Holding, Tüpraş ve Astor Enerji oldu. Genel düşüşe rağmen sektörler arasında dikkat çeken bir ayrışma yaşandı:
- Günün Yıldızı: Yüzde 2,34 artışla finansal kiralama faktoring sektörü en çok kazandıran alan oldu.
- Bankalar Pozitif Ayrıştı: Bankacılık endeksi yüzde 0,39 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,66 geriledi.
- Ana Endekslerde Satış: Mali endeks yüzde 0,25, hizmetler endeksi yüzde 0,43, sanayi endeksi yüzde 0,77 ve teknoloji endeksi yüzde 1,83 değer kaybetti.
- En Çok Kaybettiren: Kimya petrol plastik endeksi yüzde 2,23 düşüşle günün en zayıf performansını sergiledi.
ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ, PETROL YÜKSELİŞE GEÇTİ
Yurt içinde Borsa İstanbul Altın Piyasasında standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,49 düşüşle 6 milyon 120 bin liraya indi. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla altının onsu 3 bin 700 dolardan işlem görürken, Londra'da ocak vadeli Brent petrolün varili yüzde 0,97 artışla 92,84 dolara yükseldi.
Döviz ve tahvil piyasalarında ise dengeli bir görünüm hakimdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 50,34 lira, satışta 50,54 lira seviyesinde açıkladı; bir önceki kur alışta 50,31, satışta 50,52 lira düzeyindeydi. Saat 18.20 itibarıyla uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0980, sterlin/dolar paritesi 1,3118 ve dolar/yen paritesi 159,9 seviyesinde seyretti. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasasında işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerindeki basit getirisi yüzde 36,09, bileşik getirisi ise yüzde 39,34 oldu.
YARIN PİYASALARIN GÖZÜ HANGİ VERİLERDE OLACAK?
Analistler, haftanın son işlem günü olan 20 Kasım Cuma günü hem yurt içinde hem de küresel piyasalarda yoğun bir ekonomik takvimin takip edileceğini belirtti:
Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde yukarı yönlü denemelerde 11.500 ve 11.600 puan seviyelerinin direnç noktası olarak öne çıktığını, olası geri çekilmelerde ise 11.300 ve 11.200 puan seviyelerinin destek görevi göreceğini kaydetti.