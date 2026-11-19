ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ, PETROL YÜKSELİŞE GEÇTİ

Yurt içinde Borsa İstanbul Altın Piyasasında standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,49 düşüşle 6 milyon 120 bin liraya indi. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla altının onsu 3 bin 700 dolardan işlem görürken, Londra'da ocak vadeli Brent petrolün varili yüzde 0,97 artışla 92,84 dolara yükseldi.

Standart altının kilogramı 6 milyon 120 bin liraya inerken Brent petrol yükseldi.

Döviz ve tahvil piyasalarında ise dengeli bir görünüm hakimdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 50,34 lira, satışta 50,54 lira seviyesinde açıkladı; bir önceki kur alışta 50,31, satışta 50,52 lira düzeyindeydi. Saat 18.20 itibarıyla uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0980, sterlin/dolar paritesi 1,3118 ve dolar/yen paritesi 159,9 seviyesinde seyretti. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasasında işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerindeki basit getirisi yüzde 36,09, bileşik getirisi ise yüzde 39,34 oldu.