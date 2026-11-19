Bursa ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 20 Kasım Perşembe günü gerçekleştirmesi planlanan 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal kararı Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsadı.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 20 Kasım'daki saat 07.00, 09.30 ve 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) seferleriyle saat 08.00, 10.30 ve 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun 20 Kasım Perşembe günü gerçekleştirmesi planlanan 10 seferi iptal edildi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Aynı gerekçeyle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), saat 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas), saat 15.30'daki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.