Nvidia'da casusluk depremi büyüyor! Eski CEO Jensen Huang gitti, şirkete Çin soruşturması açıldı
California Başsavcısı Rob Bonta, casusluk iddialı bir iş insanıyla ilişkisi bulunduğu öne sürülen eski CEO Jensen Huang'ın görevden ayrılmasının ardından Nvidia hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmada şirketin gelişmiş yarı iletken teknolojilerinin ve gizli bilgilerinin Çin'in eline geçip geçmediği ile yatırımcıların yanıltılıp yanıltılmadığı incelenecek.
Çip üreticisi Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang'ın, casuslukla suçlanan Çinli bir iş insanıyla ilişki yaşadığı iddiasıyla koltuğunu bırakmasının ardından ABD'de şirkete yönelik soruşturma başlatıldığı ve yarı iletken teknolojilerinin Çin'e sızıp sızmadığının mercek altına alındığı aktarıldı.
NVIDIA'YA ÇİN SORUŞTURMASI
CBS News televizyonunun haberine göre California Başsavcısı Rob Bonta, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nvidia hakkında soruşturma açıldığını ve "şirketin yarı iletken teknolojilerinin Çin'in eline geçip geçmediğinin" soruşturulduğunu belirtti.
Şirketin "gelişmiş çiplerinin veya gizli bilgilerinin Çin'in eline geçip geçmediğinin" araştırıldığını aktaran Bonta, "Nvidia'nın ve eski CEO'sunun sergilediği davranışlar, şirketin yatırımcıları yanıltmış olabileceği ihtimali dahil ciddi uyarı işaretleri barındırıyor. Nvidia karmaşık, uluslararası boyutu olan bir durumla karşı karşıya." ifadelerini kullandı.
Soruşturmanın Nvidia'nın yatırımcıları ve kamuoyunu yanıltıp yanıltmadığını ve şirketin eylemlerinin eyalet yasalarını ihlal edip etmediğini de ortaya çıkarmayı amaçladığını kaydeden Bonta, "Şirketler hukukumuzun temel ilkesi gayet net, şirketler yatırımcılarını yanıltamazlar." dedi.
NVIDIA'YI SORAN MUHABİR ZİRVEYE ALINMADI
APEC Zirvesi kapsamında Çin'in Şıncın kentinde bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in görüşmesinde, bir Bloomberg muhabirinin eski Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın ABD'ye sadakatsizliğiyle ilgili yüksek sesle soru yöneltmesi krize yol açtı.
Çinli yetkililerin tepkisi üzerine söz konusu muhabir, Trump, Xi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılacağı üçlü görüşmenin açılışına alınmadı ve yüksek sesle soru soranların salondan çıkarılacağı duyuruldu. Casusluk ve Çin'e çip aktarımı iddiaları nedeniyle 33 yıllık görevinden istifa eden Huang'ın, yaşanan süreçte 1 Aralık'ta Temsilciler Meclisi komiteleri önünde ifade vereceği, baş hukuk müşaviri Tim Teter'in ise 2 Aralık'ta soruları yanıtlayacağı belirtildi.
ÇİNLİ CASUS SEVGİLİ CEO'YU BİTİRDİ
Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetlerinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı iddia edilen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna yönelik haberlerin ardından başlatılmıştı.
Nvidia, 12 Kasım'da Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrıldığını, şirketin Finans Direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atandığını bildirmişti.
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda teknoloji yöneticisi, Huang'ın görevine dönmesi için başlatılan imza kampanyasına destek vermişti.
"Jensen'la Dayanışma" adıyla başlatılan kampanyada 190 binden fazla imza toplandı.