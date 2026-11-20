Çip üreticisi Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang'ın, casuslukla suçlanan Çinli bir iş insanıyla ilişki yaşadığı iddiasıyla koltuğunu bırakmasının ardından ABD 'de şirkete yönelik soruşturma başlatıldığı ve yarı iletken teknolojilerinin Çin'e sızıp sızmadığının mercek altına alındığı aktarıldı.

Alice Huang ve Jensen Huang. Fotoğraf: Reuters

NVIDIA'YA ÇİN SORUŞTURMASI

CBS News televizyonunun haberine göre California Başsavcısı Rob Bonta, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nvidia hakkında soruşturma açıldığını ve "şirketin yarı iletken teknolojilerinin Çin'in eline geçip geçmediğinin" soruşturulduğunu belirtti.

Şirketin "gelişmiş çiplerinin veya gizli bilgilerinin Çin'in eline geçip geçmediğinin" araştırıldığını aktaran Bonta, "Nvidia'nın ve eski CEO'sunun sergilediği davranışlar, şirketin yatırımcıları yanıltmış olabileceği ihtimali dahil ciddi uyarı işaretleri barındırıyor. Nvidia karmaşık, uluslararası boyutu olan bir durumla karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın Nvidia'nın yatırımcıları ve kamuoyunu yanıltıp yanıltmadığını ve şirketin eylemlerinin eyalet yasalarını ihlal edip etmediğini de ortaya çıkarmayı amaçladığını kaydeden Bonta, "Şirketler hukukumuzun temel ilkesi gayet net, şirketler yatırımcılarını yanıltamazlar." dedi.