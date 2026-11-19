AB Komisyonundan 24 gün sonra siber saldırı itirafı! Halka açık yapay zeka kullanıldı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, halka açık bir yapay zeka aracının kullanıldığı siber saldırının hedefi olduğunu doğruladı. Yetkisiz erişim ilk kez 22 Ekim’de tespit edilirken, saldırı nedeniyle geçici olarak devre dışı bırakılan kurum içi uygulamaların büyük bölümü yeniden hizmete alındı.
AB Komisyonu, ekim ayının son günlerinde yapay zeka araçları kullanılarak gerçekleştirilen bir siber saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırının ardından çok sayıda kurum içi uygulama geçici olarak çevrimdışı bırakıldı. Komisyon, müdahalenin ardından bu uygulamaların büyük bölümünün yeniden kullanıma açıldığını bildirdi.
İLK TESPİT 22 EKİM'DE, SALDIRININ TEYİDİ 26 EKİM'DE
Bir Komisyon yetkilisi, sistemlere yönelik yetkisiz erişimin ilk kez 22 Ekim'de tespit edildiğini belirtti. Tespit edilen girişimlere ilişkin ön incelemelerin ardından 26 Ekim'de bir siber saldırının yürütüldüğü kesinleşti.
Yetkili, hızlı müdahale sayesinde etkilenen bilişim hizmetlerinin çoğunun yeniden çalışır duruma getirildiğini söyledi. Komisyon personelinin kişisel verilerinin sızdırıldığına ilişkin şu ana kadar herhangi bir kanıta rastlanmadığı bildirildi.
SALDIRIDA HALKA AÇIK YAPAY ZEKA ARACI KULLANILDI
Komisyon yetkilileri, saldırıda herkesin erişimine açık bir yapay zeka aracının kullanıldığını bildirdi. Yapay zeka araçlarının güvenlik açıklarını tespit etmek ve saldırıları önlemek için kullanılabildiğini belirten yetkililer, aynı araçların siber operasyonlarda da kötüye kullanılabildiğine dikkat çekti. Yetkililer, Komisyonu hedef alan saldırının da bu tür bir kötüye kullanım örneği olduğunu kaydetti.
SALDIRININ KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR
Saldırının kaynağına ve faillerine ilişkin soruları yanıtlayan Komisyon yetkilileri, soruşturmanın sürdüğünü belirterek "Elde edilen kanıtlar doğrultusunda gerekli tüm önlemleri alıyoruz" dedi.
Yetkililer, saldırının dünya genelinde yapay zeka kullanılarak gerçekleştirilen benzer siber olaylar zincirinin bir parçası olduğunu değerlendirdi. Saldırının arkasında olabileceği düşünülen herhangi bir ülke ya da grubun adı açıklanmadı.
KOMİSYON DUYURUNUN NEDEN GECİKTİĞİNİ AÇIKLADI
Olayın neden daha önce kamuoyuna duyurulmadığına ilişkin eleştirilere yanıt veren yetkililer, standart güvenlik prosedürlerini izlediklerini ve bu nedenle saldırıyı ilk aşamada açıklamadıklarını bildirdi. Yetkililer, saldırıya karşı alınan önlemlerin erken duyurulmasının bu tedbirleri etkisiz kılabileceğini ve Komisyonu daha savunmasız hale getirebileceğini belirtti.