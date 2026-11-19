AB Komisyonu, ekim ayının son günlerinde yapay zeka araçları kullanılarak gerçekleştirilen bir siber saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırının ardından çok sayıda kurum içi uygulama geçici olarak çevrimdışı bırakıldı. Komisyon, müdahalenin ardından bu uygulamaların büyük bölümünün yeniden kullanıma açıldığını bildirdi.

AB Komisyonuna siber saldırı düzenlendi! (Foto: AA) İLK TESPİT 22 EKİM'DE, SALDIRININ TEYİDİ 26 EKİM'DE Bir Komisyon yetkilisi, sistemlere yönelik yetkisiz erişimin ilk kez 22 Ekim'de tespit edildiğini belirtti. Tespit edilen girişimlere ilişkin ön incelemelerin ardından 26 Ekim'de bir siber saldırının yürütüldüğü kesinleşti. Yetkili, hızlı müdahale sayesinde etkilenen bilişim hizmetlerinin çoğunun yeniden çalışır duruma getirildiğini söyledi. Komisyon personelinin kişisel verilerinin sızdırıldığına ilişkin şu ana kadar herhangi bir kanıta rastlanmadığı bildirildi.