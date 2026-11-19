Yatırımcıların yalnızca altının Türk lirası karşılığına değil, ellerindeki miktara da bakması gerektiğini söyleyen Erdem, "Eğer yılbaşında 25 gram altın almışsa hala 25 gram altını var. O yatırımcısının elindeki miktara bakması lazım." ifadelerini kullandı.

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ALTININ DURUMU NE OLACAK? Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş, yatırımcıların gözünü yeniden piyasalara çevirdi. Gram altın daha da düşecek mi? Altında yükseliş ne zaman başlayacak? Mevcut fiyatlar alım fırsatı mı? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, milyonlarca yatırımcının merak ettiği soruları yanıtlayarak altının geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimler, petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler yatırım araçlarında sert dalgalanmalara yol açıyor. Özellikle Fed'in faiz artırımına yönelik beklentilerin güçlenmesi, doların değer kazanması ve tahvil faizlerindeki yükseliş altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. Güvenli liman olarak görülen altında satışlar hızlanırken gram fiyatı 6 bin lira sınırına kadar geriledi.

Ons altında 3 bin 800 dolar seviyesine dikkat çeken Erdem, "Küçük küçük buralardan bir tepki alımı geliyor yani 3800'ün altına düştüğünde bir tepki alımı geliyor 3800'ün üzerine çıkıyor." dedi.

"O ANDAN İTİBAREN SATIŞLAR GELDİ" Düşüşte Fed'in yayımlanan toplantı tutanaklarının etkili olduğunu belirten Erdem, "Fed tutanakları faiz arttırımının hemen hemen artık kesin olacağı yönünde bir anlam içeriyordu. O andan itibaren de satışlar geldi." diye konuştu.

Dolar kurunun gram altındaki gerilemeyi sınırladığını da belirten Erdem, "Gram altının 6.000 liranın da altını görmesi lazım ama dolardaki küçük de olsa hareket onu biraz engelliyor. Doların yükselmesi." ifadelerini kullandı.

"FED'İN ARALIKTAKİ TOPLANTISINDAN SONRASINA BAKMAMIZ LAZIM"

Gram altında 6 bin 500 liralık kritik seviyenin kırıldığını söyleyen Erdem, "6500'dü bizim buradaki psikolojik sınırımız onu çok aşağı kırmış oldu. Bir süre daha bu düşük altın fiyatları devam edecek gibi görünüyor. Özellikle Fed'in aralıktaki toplantısından sonrasına bakmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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"UZUN VADEDE YUKARI YÖNLÜ HAREKET OLACAKTIR"

Altının uzun vadede yükseliş beklentisini koruduğunu vurgulayan Erdem, "Uzun vadede yukarı yönlü hareket olacaktır mutlaka. Uzun vadede yine kazandıran araçlardan biri olmaya devam eder. Bu değişmez. Hala orası bir güvenli liman olarak bir kenarda duruyor." dedi.

Daha sert düşüşlerin yaşanma ihtimaline de değinen Erdem, "Çok daha hızlı düşüşler olabilir mi o biraz zor görünüyor. Netice itibariyle belli bir noktada talep geliyor." ifadelerini kullandı.

Erdem, altındaki gerilemenin alım fırsatı olup olmadığı sorusuna ise "Bazıları için fırsat." yanıtını verdi.

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