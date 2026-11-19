Kritik eşik aşıldı, gram altın yılbaşı seviyesine geriledi: Fırsat olabilir!
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler altın fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Gram altın 6 bin lira sınırına kadar gerilerken yılbaşına geri dönmüş oldu. Peki gram altın daha da düşecek mi? Altında yükseliş ne zaman başlayacak? Mevcut fiyatlar alım fırsatı mı? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, milyonlarca yatırımcının merak ettiği soruları yanıtladı.
Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimler, petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler yatırım araçlarında sert dalgalanmalara yol açıyor. Özellikle Fed'in faiz artırımına yönelik beklentilerin güçlenmesi, doların değer kazanması ve tahvil faizlerindeki yükseliş altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. Güvenli liman olarak görülen altında satışlar hızlanırken gram fiyatı 6 bin lira sınırına kadar geriledi.
ALTININ DURUMU NE OLACAK?
Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş, yatırımcıların gözünü yeniden piyasalara çevirdi. Gram altın daha da düşecek mi? Altında yükseliş ne zaman başlayacak? Mevcut fiyatlar alım fırsatı mı? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, milyonlarca yatırımcının merak ettiği soruları yanıtlayarak altının geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
ALTIN YILBAŞINDAKİ SEVİYESİNE GERİ DÖNDÜ
Altının yılbaşındaki fiyatlara gerilediğini belirten Erdem, "Yılbaşına geri dönmüş olduk. Aslında yılbaşında 6.000 lira civarındaydı." dedi.
Yatırımcıların yalnızca altının Türk lirası karşılığına değil, ellerindeki miktara da bakması gerektiğini söyleyen Erdem, "Eğer yılbaşında 25 gram altın almışsa hala 25 gram altını var. O yatırımcısının elindeki miktara bakması lazım." ifadelerini kullandı.
"O ANDAN İTİBAREN SATIŞLAR GELDİ"
Düşüşte Fed'in yayımlanan toplantı tutanaklarının etkili olduğunu belirten Erdem, "Fed tutanakları faiz arttırımının hemen hemen artık kesin olacağı yönünde bir anlam içeriyordu. O andan itibaren de satışlar geldi." diye konuştu.
Ons altında 3 bin 800 dolar seviyesine dikkat çeken Erdem, "Küçük küçük buralardan bir tepki alımı geliyor yani 3800'ün altına düştüğünde bir tepki alımı geliyor 3800'ün üzerine çıkıyor." dedi.
Dolar kurunun gram altındaki gerilemeyi sınırladığını da belirten Erdem, "Gram altının 6.000 liranın da altını görmesi lazım ama dolardaki küçük de olsa hareket onu biraz engelliyor. Doların yükselmesi." ifadelerini kullandı.
"FED'İN ARALIKTAKİ TOPLANTISINDAN SONRASINA BAKMAMIZ LAZIM"
Gram altında 6 bin 500 liralık kritik seviyenin kırıldığını söyleyen Erdem, "6500'dü bizim buradaki psikolojik sınırımız onu çok aşağı kırmış oldu. Bir süre daha bu düşük altın fiyatları devam edecek gibi görünüyor. Özellikle Fed'in aralıktaki toplantısından sonrasına bakmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.
"UZUN VADEDE YUKARI YÖNLÜ HAREKET OLACAKTIR"
Altının uzun vadede yükseliş beklentisini koruduğunu vurgulayan Erdem, "Uzun vadede yukarı yönlü hareket olacaktır mutlaka. Uzun vadede yine kazandıran araçlardan biri olmaya devam eder. Bu değişmez. Hala orası bir güvenli liman olarak bir kenarda duruyor." dedi.
Daha sert düşüşlerin yaşanma ihtimaline de değinen Erdem, "Çok daha hızlı düşüşler olabilir mi o biraz zor görünüyor. Netice itibariyle belli bir noktada talep geliyor." ifadelerini kullandı.
Erdem, altındaki gerilemenin alım fırsatı olup olmadığı sorusuna ise "Bazıları için fırsat." yanıtını verdi.Altın neden düşüyor, borsa yükselecek mi?
BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM NE? 11 BİN 500 PUANIN ÜZERİNDE
Öte yandan 18 Kasım'daki açıklamasında ise Borsa İstanbul'un seyrini değerlendiren Faruk Erdem, endeksin 11 bin 500 puanın üzerinde kalmaya devam ettiğini söyledi.
Borsada özellikle günün son saatlerinde satışların etkili olduğunu belirten Erdem, "Borsada hala 11.500 puanın üzerinde devam ediyor. Dün biraz satış da geldi akşamüstü. Zaman zaman belli hisselerde hareket oluyor. Ama saat 4'ten 5'ten sonra toplu satışlar geliyor." ifadelerini kullandı.
Büyük aracı kurumların işlemlerine dikkat çeken Erdem, "Borsa biraz da hani bu fon meseleleri ile ilgileniyor. Netice itibariyle fonlardan borsadaki hisselere de yatırım yapılmış." dedi. Fonlarla ilgili ödeme sürecine ilişkin de bilgi veren Erdem, "Oradaki konu çözülüyor. Öyle gözüküyor yani büyük %80-90 zaten ödemeler tamamlandı." ifadelerini kullandı.