Katil Timur Cihantimur ile canavar annesi New York’ta! Görüntüleri çeken Türkler yüzlerine tükürdü

İstanbul'da yazar Eylem Tok ile estetikçi Dr. Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur (16), ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba çarptı.

O kaza Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Vicdansız anne ile baba oğlunu kurtarmak için plan yaptı. Tok, 3 saat içinde oğluyla önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçtı. Vicdansız kadın "Yine olsa yine yaparım" deyip kan donduran ifadeler kullandı. Sosyal medyadan "Oğlum Timur 'Ben bir aileyi dağıttım. Dönelim. Cezamı çekeyim' diye ağlıyor" mesajını yazdı. Ancak iki yüzlü annenin foyası ortaya çıktı.

İADESI BEKLENİYOR

Tok ve katil oğlu, New York'ta taksi beklerken ortaya çıktı. İkili, New York'ta 57. Cadde ile 6. Cadde köşesinde kameralara yakalandı. Fotoğrafları çekilirken kahkaha atmaları ise görenleri şoka uğrattı. Sosyal medyadan binlerce yorum yapıldı. Tweet atanlar, ABD'nin iade talebini kabul etmesi gerektiğini söyledi.



TAZİYEYE GİTMEK İSTEDİLER

Oğuz Murat Aci'nin babası, Cihantimur'un ailesinin dolaylı yoldan kendileriyle iletişime geçtiğini belirterek "10 veya 12. gün dolaylı olarak taziyeye geleceklerini ilettiler. Anne ile çocuk gelir teslim olur, ertesi gün buyursunlar, gelsinler taziyeye" ifadelerini kullanmıştı.



ANNEMİN KALBİ DURDU

Timur Cihantimur'un doktor babasıyla ilgili olarak şarkıcı Işın Karaca'dan bomba iddia geldi. 10 yıl önce annesinin Bülent Cihantimur tarafından birkaç kez ameliyat edildiğini söyleyen Işın Karaca "Annemin yüzü yamuk. Bir kulak memesi yok. Yanlış ilaç verdiği için de annemin kalbi durdu" diyerek herkesi şaşkına çevirdi!