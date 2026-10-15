KAHRAMAN DOKTORDAN KALP MASAJI

Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Olayın hemen ardından yoldan geçmekte olan doktor, kazazedelere yardım etmek için aracından indi.

Ağır yaralı vatandaşın kalbinin durduğunu fark eden doktor, zaman kaybetmeden müdahalede bulundu.

Olay yerinde yapılan yoğun kalp masajı sonucunda yaralı Gültekin'in kalbi yeniden çalışmaya başladı.

Yaralılar hastanelere sevk edilirken, otoyoldaki trafik akışı araçların kaldırılmasıyla olağan seyrine döndü, olayla ilgili resmi inceleme başlatıldı.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan Gültekin ve diğer 4 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dündar Ziya Gültekin, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SEÇİM İÇİN ANKARA YOLUNDAYDI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir acı haberi şu sözlerle duyurdu:

"Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya seyahat ederken Düzce'de meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli yol arkadaşımız Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm Üsküdarlı hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aynı kazada yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Merhum Dündar Ziya Gültekin başkanımızın mekanı cennet, makamı âli olsun."

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu da Düzce'de trafik kazası geçiren Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in vefat ettiğini açıkladı.