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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde 3 aracın birbirine girmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti. "Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara’ya seyahat ederken Düzce’de meydana gelen kazada ağır yaralanan Gültekin, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu Düzce Kaynaşlı mevkisinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. (Haberin fotoğrafları AA ve İHA'dan alınmıştır)Anadolu Otoyolu Düzce Kaynaşlı mevkisinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. (Haberin fotoğrafları AA ve İHA'dan alınmıştır)

OTOYOLDA ZİNCİRLEME KAZA

Olay, otoyolun Ankara istikametinde Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde gerçekleşti.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in içinde bulunduğu 34 VR 2034 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 16 ARZ 453 plakalı otomobil ve diğer araçla çarpıştı.

Çarpışmanın tesiriyle araçlar savrulurken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın en kritik anlarında yoldan geçen doktorun, kalbi duran ağır yaralıya yaptığı kalp masajı hayat kurtardı. Kazanın en kritik anlarında yoldan geçen doktorun, kalbi duran ağır yaralıya yaptığı kalp masajı hayat kurtardı.

KAHRAMAN DOKTORDAN KALP MASAJI

Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Olayın hemen ardından yoldan geçmekte olan doktor, kazazedelere yardım etmek için aracından indi.

Ağır yaralı vatandaşın kalbinin durduğunu fark eden doktor, zaman kaybetmeden müdahalede bulundu.

Olay yerinde yapılan yoğun kalp masajı sonucunda yaralı Gültekin'in kalbi yeniden çalışmaya başladı.

Yaralılar hastanelere sevk edilirken, otoyoldaki trafik akışı araçların kaldırılmasıyla olağan seyrine döndü, olayla ilgili resmi inceleme başlatıldı.Yaralılar hastanelere sevk edilirken, otoyoldaki trafik akışı araçların kaldırılmasıyla olağan seyrine döndü, olayla ilgili resmi inceleme başlatıldı.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan Gültekin ve diğer 4 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dündar Ziya Gültekin, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SEÇİM İÇİN ANKARA YOLUNDAYDI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir acı haberi şu sözlerle duyurdu:

"Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya seyahat ederken Düzce'de meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Kıymetli yol arkadaşımız Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm Üsküdarlı hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aynı kazada yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.

Merhum Dündar Ziya Gültekin başkanımızın mekanı cennet, makamı âli olsun."

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu da Düzce'de trafik kazası geçiren Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in vefat ettiğini açıkladı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin hayatını kaybetti-4

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