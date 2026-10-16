Sanat dünyasıyla yakın temasta olan bu iki holding patronunun birbirlerinin durumundan haberdar olup olmadığı henüz bilinmiyorken, genç kadının her iki isimle de ilişki sürdürmesi kulislerin ana gündem maddesi haline geldi.

YUNANİSTAN'DAKİ KIZ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI Yaşanan gelişmelerde dikkat çekici ayrıntılar da ortaya çıktı. Genç sanat danışmanına büyük finansal desteklerde bulunduğu belirtilen iş insanlarından birinin Yunanistan'da ikamet eden kızı, babasının bu ilişkisini öğrendi. Durumu fark eden kızın olaya sert tepki göstererek ortalığı birbirine kattığı aktarıldı.