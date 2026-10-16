İkisi de evli, torun sahibi ve holding patronu! Sosyetede ayyuka çıkan "üçlü yasak aşk" skandalı
Sosyete ve sanat dünyası, dilden dile dolaşan skandal bir yasak aşk iddiasıyla çalkalanıyor. Kulisleri hareketlendiren iddialara göre 25 yaşındaki bir sanat danışmanının, Türkiye'nin çok tanınan, evli ve torun sahibi iki holding patronuyla aynı anda ilişki yaşadığı öne sürüldü.
Sanat piyasasında bir süre önce konuşulmaya başlanan ancak son günlerde sosyete kulislerinde de sıklıkla dile getirilen dedikodular gündeme bomba gibi düştü.
Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un aktardığı bilgilere göre, geçtiğimiz bahar ayında kendi galerisini açan 25 yaşındaki güzel bir sanat danışmanının, tanınmış iki iş insanı ile aynı dönemde yasak aşk yaşadığı iddiası kulislerde geniş yankı buldu.
HOLDİNG PATRONLARI VE 25 YAŞINDAKİ SANAT DANIŞMANI
Gündeme gelen iddiaların odağındaki kadının 25 yaşında bir sanat danışmanı olduğu belirtildi. Genç kadının yasak aşk yaşadığı öne sürülen kişilerin ise Türkiye'de geniş kitlelerce tanınan, holding sahibi, evli ve torun sahibi iki iş insanı olduğu ifade edildi.
Sanat dünyasıyla yakın temasta olan bu iki holding patronunun birbirlerinin durumundan haberdar olup olmadığı henüz bilinmiyorken, genç kadının her iki isimle de ilişki sürdürmesi kulislerin ana gündem maddesi haline geldi.
YUNANİSTAN'DAKİ KIZ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
Yaşanan gelişmelerde dikkat çekici ayrıntılar da ortaya çıktı. Genç sanat danışmanına büyük finansal desteklerde bulunduğu belirtilen iş insanlarından birinin Yunanistan'da ikamet eden kızı, babasının bu ilişkisini öğrendi. Durumu fark eden kızın olaya sert tepki göstererek ortalığı birbirine kattığı aktarıldı.
EŞİYLE BİRLİKTE SEVGİLİSİNİN SERGİSİNE GİTTİ
Olaydaki bir diğer çarpıcı detay ise ikinci iş insanıyla ilgili yaşandı. İddialara konu olan diğer holding patronunun, sevgilisinin sanat galerisinde düzenlenen sergiye kendi eşiyle birlikte katıldığı belirtildi. Hem sanat hem de sosyete dünyasında geniş yankı uyandıran üçlü yasak aşk iddiasında tarafların isimleri şimdilik saklı tutuluyor.