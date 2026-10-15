Ünlü şarkıcı, "Şu an acil bir durum olduğu için canlı yayını açmak zorunda kaldım. Burada çalışanlarla, ekiplerle birlikte Phoenix Stüdyoları'nda mahsur kalmış durumdayız. Olduğumuz yerden kıpırdayamıyoruz çünkü yolu 2 metre su basmış durumda. Bulunduğumuz stüdyoyu da su basıyor" dedi.

Stüdyodaki kadın çalışanları güvenli bir noktaya çıkarmaya çalıştıklarını anlatan Boz, "Bulunduğumuz stüdyoda bir asma kat var, hanımefendileri oraya çıkardık. Orası da maksimum 30-35 kişi alabiliyor. Biz de ekiplerle birlikte içeriye daha fazla su girmesin diye dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şu an araçlar yüzüyor. Yüzlerce kişiyle birlikte içeride mahsur kaldık. Kapının arka tarafını tamamen su basmış durumda. Biz iki kat yukarıdayız. Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz."

Canlı yayında çevredeki araçların da su altında kaldığını gösteren Boz, AFAD, belediye ve itfaiyeye çağrıda bulundu. Boz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu videoyu paylaşabildiğiniz kadar paylaşın. İnternetimiz de çok kısıtlı. Ne kadar daha devam edebileceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Burada yaklaşık 250 kişi var. Tahliye için yardım talep ediyoruz."

İnternet bağlantısının da kısıtlı olduğunu vurgulayan şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İNTERNETİMİZ DE ÇOK KISITLI"

DEMET ÖZDEMİR: "BİRİNCİ KAT SU ALTINDA KALMAK ÜZERE"

Aynı stüdyoda mahsur kalan oyuncu Demet Özdemir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yardım istemişti.

Özdemir, X hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Cendere Yolu'nda stüdyoda mahsur kaldık. Phoenix Stüdyoları. Tüm yetkili birimlerden yardım bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



Su seviyesinin yükselmeye devam ettiğini belirten oyuncu, daha sonra AKUT ekiplerinin kendileriyle iletişime geçtiğini duyurmuştu.

Özdemir, "AKUT iletişime geçti. Bize ulaşmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Merak edenler için AKUT'un bize ulaşmasını bekliyoruz ve birinci kat tam anlamıyla su altında kalmak üzere. Bizler son kat olan ikinci kattayız." demişti.

Demet Özdemir stüdyoda mahsur kaldı