Murat Boz ve Demet Özdemir kurtarıldı! Sel basan stüdyoda korku dolu saatler
İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Sarıyer Ayazağa'daki Phoenix Stüdyoları'nda mahsur kalan şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir'den sevindiren haber geldi. Yaklaşık 250 kişinin bulunduğu stüdyoda saatlerce yardım bekleyen ünlü isimler, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekipler, suyla kaplanan bölgeye botlarla ulaşarak tahliye çalışması gerçekleştirdi.
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Cendere Yolu üzerindeki Phoenix Stüdyoları'nı sel suları basarken, program çekimi için bölgede bulunan şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir mahsur kaldı. Sosyal medya hesaplarından peş peşe yardım çağrısında bulunan iki ünlü isim, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.Murat Boz stüdyoda mahsur kaldı
SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ BOTLA ULAŞTI
Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki stüdyoda mahsur kalan Demet Özdemir ve Murat Boz'un yardım çağrıları üzerine ekipler harekete geçti.
AFAD, UMKE, itfaiye, Sahil Güvenlik, SAK ve AKUT ekipleri bölgede yoğun bir kurtarma çalışması başlattı.
Sel sularının kapladığı bölgeye botlarla ulaşan ekipler, Demet Özdemir'in bulunduğu binada tahliye çalışması gerçekleştirdi.
Özdemir, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından suyla kaplanan bölgeden güvenli şekilde çıkarıldı. Murat Boz'un da kurtarıldığı bildirildi.
"YÜZLERCE ÇALIŞANLA BİRLİKTE MAHSUR KALDIK"
Kurtarma çalışmaları öncesinde sosyal medya hesabından canlı yayın açan Murat Boz, stüdyoda yaşanan tehlikeli anları takipçileriyle paylaşmıştı.
Su seviyesinin hızla yükseldiğini ve elektriklerin kesildiğini belirten Boz, şu ifadeleri kullanmıştı: "Ayazağa'da Phoenix Stüdyoları'nın olduğu bölgedeyiz. Her yer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi. Yüzlerce çalışanla birlikte biz de burada mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz."
KORKU DOLU ANLARI ANLATTI
Durumun giderek kötüleşmesi üzerine Instagram hesabından paylaşım yapan Boz, stüdyodaki çalışanlarla birlikte mahsur kaldıklarını söyledi.
Ünlü şarkıcı, "Şu an acil bir durum olduğu için canlı yayını açmak zorunda kaldım. Burada çalışanlarla, ekiplerle birlikte Phoenix Stüdyoları'nda mahsur kalmış durumdayız. Olduğumuz yerden kıpırdayamıyoruz çünkü yolu 2 metre su basmış durumda. Bulunduğumuz stüdyoyu da su basıyor" dedi.
KADIN ÇALIŞANLARI ASMA KATA ÇIKARDILAR
Stüdyodaki kadın çalışanları güvenli bir noktaya çıkarmaya çalıştıklarını anlatan Boz, "Bulunduğumuz stüdyoda bir asma kat var, hanımefendileri oraya çıkardık. Orası da maksimum 30-35 kişi alabiliyor. Biz de ekiplerle birlikte içeriye daha fazla su girmesin diye dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"YÜZLERCE KİŞİ İÇERİDE MAHSUR KALDIK"
Canlı yayında çevredeki araçların da su altında kaldığını gösteren Boz, AFAD, belediye ve itfaiyeye çağrıda bulundu. Boz, şu ifadeleri kullandı:
"Şu an araçlar yüzüyor. Yüzlerce kişiyle birlikte içeride mahsur kaldık. Kapının arka tarafını tamamen su basmış durumda. Biz iki kat yukarıdayız. Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz."
"İNTERNETİMİZ DE ÇOK KISITLI"
İnternet bağlantısının da kısıtlı olduğunu vurgulayan şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu videoyu paylaşabildiğiniz kadar paylaşın. İnternetimiz de çok kısıtlı. Ne kadar daha devam edebileceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Burada yaklaşık 250 kişi var. Tahliye için yardım talep ediyoruz."
DEMET ÖZDEMİR: "BİRİNCİ KAT SU ALTINDA KALMAK ÜZERE"
Aynı stüdyoda mahsur kalan oyuncu Demet Özdemir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yardım istemişti.
Özdemir, X hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Cendere Yolu'nda stüdyoda mahsur kaldık. Phoenix Stüdyoları. Tüm yetkili birimlerden yardım bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Su seviyesinin yükselmeye devam ettiğini belirten oyuncu, daha sonra AKUT ekiplerinin kendileriyle iletişime geçtiğini duyurmuştu.
Özdemir, "AKUT iletişime geçti. Bize ulaşmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Merak edenler için AKUT'un bize ulaşmasını bekliyoruz ve birinci kat tam anlamıyla su altında kalmak üzere. Bizler son kat olan ikinci kattayız." demişti.Demet Özdemir stüdyoda mahsur kaldı
"BURADA KADINLAR GENÇLER VAR"
Murat Boz, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu. Mahsur kaldıkları alanın son durumunu gösteren ünlü şarkıcı, su seviyesinin yükselmesi üzerine daha üst bir noktaya çıkmak zorunda kaldıklarını belirtti.
Boz, "Artık çıkabileceğimiz son yere çıkıyoruz. Lütfen acilen tahliye. Burada kadınlar, gençler var." sözleriyle yetkililere bir kez daha seslenerek acil yardım çağrısını yineledi.
"SU YÜKSELİYOR EN BÜYÜK ACELEMİZ BU ŞU AN"
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Bulundukları binada su seviyesinin yükselmeye devam ettiğini belirten Özdemir, kurtarılmayı beklediklerini duyurdu.
Instagram hesabından son durumu paylaşan ünlü oyuncu, kendisini merak edenlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:
"Yazan, arayan herkese çok teşekkür ederim. Yetkililerle iletişimdeyiz, bize ulaşmalarını bekliyoruz. Umarız daha fazla vakit kaybetmeden ben, birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarım ve burada mahsur kalan herkes kurtarılabiliriz. Su yükseliyor, en büyük acelemiz bu şu an."
"BİRİNCİ KAT SU ALTINDA KALMAK ÜZERE"
AKUT ekiplerinin kendileriyle iletişime geçtiğini belirten Özdemir, durumun ciddiyetini gözler önüne seren bir paylaşım daha yaptı.
Özdemir, "AKUT iletişime geçti. Bize ulaşmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Merak edenler için AKUT'un bize ulaşmasını bekliyoruz ve birinci kat tam anlamıyla su altında kalmak üzere. Bizler son kat olan ikinci kattayız." dedi.
"SU İÇERİYE DOLMAYA DEVAM EDİYOR"
Sel nedeniyle zor anlar yaşayan Murat Boz da su seviyesinin yükselmeye devam ettiğini belirterek durumun ciddiyetine dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı, "Son 10-15 basamağımız... Su içeriye dolmaya devam ediyor maalesef" sözleriyle yaşadıkları tehlikeyi anlattı.
"SON 10-15 BASAMAĞIMIZ KALDI"
Murat Boz ise sel sularının yükselmeye devam ettiği anlarda yaptığı paylaşımda, "Son 10-15 basamağımız... Su içeriye dolmaya devam ediyor maalesef" sözleriyle tehlikenin boyutunu gözler önüne sermişti.
Ünlü şarkıcı, daha sonraki paylaşımında "Kurtarma olamıyor bu gece buradayız" diyerek tahliye çalışmalarını beklediklerini duyurmuştu.
SAATLER SÜREN BEKLEYİŞİN ARDINDAN SEVİNDİREN HABER
Stüdyoda yaşanan korku dolu anların ardından kurtarma ekipleri suyla kaplanan bölgeye ulaşmayı başardı. Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle Demet Özdemir ve Murat Boz'un kurtarıldığı bildirildi.Selde mahsur kalan Demet Özdemir botla kurtarıldı
Victor Osimhen'in sevgilisi kaza yaptı!
Burak Elmas ve Tuğçe Koçak ilk kez görüntülendi