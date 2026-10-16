Fenerbahçe hezimeti unutturmak istiyor! İsmail Kartal'dan Asensio kararı: Alanyaspor maçı 11'inde sürpriz
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, ligde kazanarak moral bulmayı hedefliyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü saat 19.00'da Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Mücadele BeinSports ekranlarından naklen yayınlanacak.
Ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 13 puan toplayan sarı-lacivertliler, haftaya 4. sırada giriyor.
Geride kalan 7 maçta 12 puan elde eden Alanyaspor ise 6. basamakta bulunuyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanında aldığı 6-0'lık yenilginin ardından Fenerbahçe, taraftarı önünde galibiyet arayacak.
FENERBAHÇE ÜSTÜN DURUMDA!
İki takım, Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2016 yılından bu yana 20 kez karşılaştı.
Bu mücadelelerin 12'sini Fenerbahçe kazanırken, Akdeniz temsilcisi 3 galibiyet elde etti. Beş karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertliler rakip filelere 44 gol gönderirken, Alanyaspor 21 gol kaydetti.
Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 9 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.
Bu süreçte 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon deplasmanda 3-2 kazandığı Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalmıştı.
Akdeniz ekibi ise Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 24 Ekim 2021'de Kadıköy'de 2-1'lik skorla elde etti.
Rekabette Fenerbahçe'nin en farklı lig galibiyeti 5-0, Alanyaspor'un en farklı galibiyeti ise 3-1 oldu.
İki takım arasında 2007-2008 sezonunda Türkiye Kupası'nda oynanan mücadeleyi de Fenerbahçe 10-3 kazandı.
LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI FENERBAHÇE
Süper Lig'de son iki karşılaşmasında 11 gol atan Fenerbahçe, toplam 19 golle ligin en skorer takımı konumunda bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi 6 golle takımının en golcü oyuncusu olurken, Mason Greenwood 4 kez fileleri havalandırdı.
Fenerbahçe'nin savunma performansında ise Ederson'un katkısı öne çıktı. Brezilyalı kaleci, ligde görev yaptığı 6 karşılaşmanın 4'ünde kalesini gole kapattı.
Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Gaziantep FK, Eyüpspor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında gol yemeyen Ederson, Alanyaspor karşısında da görev alacak.
Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio'nun durumu da teknik heyetin kadro tercihinde belirleyici olacak.
Çaykur Rizespor karşılaşmasında aldığı darbe nedeniyle diz bölgesinde reaksiyon tespit edilen İspanyol futbolcu, tedbir amacıyla Aston Villa maçının kadrosuna alınmamıştı.
Asensio'nun Alanyaspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlaması öngörülüyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Muriç.
Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali, Duarte, İbrahim, Ui-Jo, Cedric.