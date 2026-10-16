Geride kalan 7 maçta 12 puan elde eden Alanyaspor ise 6. basamakta bulunuyor.



FENERBAHÇE ÜSTÜN DURUMDA!

İki takım, Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2016 yılından bu yana 20 kez karşılaştı.

Bu mücadelelerin 12'sini Fenerbahçe kazanırken, Akdeniz temsilcisi 3 galibiyet elde etti. Beş karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertliler rakip filelere 44 gol gönderirken, Alanyaspor 21 gol kaydetti.