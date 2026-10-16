CHP ile Yeni Parti arasında TBB kavgası büyüdü: Özgür Özel’in “pazarlık” çıkışına Müslim Sarı’dan sert yanıt
TBB’de aynı adayı destekleyen CHP ile Yeni Parti, seçim sonrası zafer kavgasına tutuştu. Özgür Özel’in “131 delegeyle kazandık” çıkışına CHP’den destek hatırlatması geldi. Özel, CHP yönetimini “butlancılar” diye hedef alırken Müslim Sarı, “Özel’in ruh sağlığından ciddi şekilde endişe ediyoruz” dedi.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin TBB Başkan Vekilliğine seçilmesinin ardından CHP ile Yeni Parti arasında bu kez sandıktan çıkan başarıyı sahiplenme tartışması başladı. Seçimde aynı adaya destek veren iki parti, sonuçların ardından birbirini hedef aldı.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP yönetiminin delege sayısını kullanarak kendileriyle pazarlık yapmaya çalıştığını ileri sürdü. CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise Ünlüce'ye verdikleri desteği hatırlatarak Özel'i kamuoyunu yanıltmakla suçladı.
ÖZEL'DEN CHP'YE: "NE 250'SİN SEN?"
TBB'de 131 delegeleri bulunduğunu söyleyen Özel, CHP'de görünen yaklaşık 250 belediye meclis üyesinin önemli bölümünün kendileriyle hareket ettiğini savundu.
CHP yönetimini "butlancılar" diye hedef alan Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Çıkmış butlancılar bizle pazarlık yapmaya. Aday dayatıyorlar bize, 'Biz 250'yiz, şunu yapacağız' diyor. Ne 250'sin sen? Oradaki o 250 kişinin 190-200'ünün gönlü Yeni Parti'de, bizimle birlikte."
Özel, seçim sonucunu da "Biz 131 delege ile 860 kişilik yerde seçim kazandık Ayşe Ünlüce ile birlikte" sözleriyle değerlendirdi. CHP'nin açıkladığı desteğin yerine, bu partideki üyelerin Yeni Parti'ye yakın olduğu iddiasını öne çıkardı.
CHP'DEN KARŞILIK: "ADAY ÇIKARMADIK, DESTEKLEDİK"
Özel'in sözlerine yanıt veren CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin seçimde aday çıkarmadığını ve Yeni Parti'nin adayı Ünlüce'yi desteklediğini belirtti.
Sarı, kararlarının gerekçesini toplumsal muhalefetin bölünmesini ve TBB'nin Cumhur İttifakı'na geçmesini önlemek olarak açıkladı. Yeni Partili yöneticileri "kibirli tutum" ve "zehirli dil" kullanmakla suçladı.
Özel'in açıklamalarına karşı Ünlüce'nin teşekkür telefonunu da gündeme getiren Sarı, "Kararımız ve desteğimiz ortadadır. Sayın Ünlüce de bizi arayarak teşekkür etmiştir" dedi.
DESTEK VERDİKLERİ ADAY KAZANDI, KAVGA BÜYÜDÜ
CHP'nin desteğini açıkladığı bir seçimin ardından Özel'in CHP yönetimine yüklenmesi, iki parti arasındaki gerilimi açığa çıkardı. Sarı'nın yanıtı da seçim hesabıyla sınırlı kalmadı.
Özel'i "yok hükmünde genel başkan" diye nitelendiren Sarı, açıklamasında "psikolojik hezeyanlar" ifadesini kullandı ve Özel'in ruh sağlığını hedef aldı. Özel'in "butlancılar" çıkışı ile Sarı'nın Özel'in ruh sağlığını hedef alan sözleri, iki parti arasındaki tartışmayı karşılıklı sert suçlamaların ve kişisel ifadelerin kullanıldığı bir kavgaya dönüştürdü.
131 DELEGE VURGUSUNA KARŞI SANDIKTA 417 OY
TBB'nin resmî açıklamasına göre 864 üyeli mecliste yapılan seçim dört turda tamamlandı. Son turda Ünlüce 417 oyla başkan vekili seçilirken Tahir Büyükakın 369 oy aldı.
Ünlüce'nin aldığı oy, Özel'in açıkladığı 131 kişilik delege sayısının çok üzerinde. Sonuç, Yeni Parti'nin kendi delegelerini aşan desteği ortaya koyuyor; ancak hangi partiden kaç üyenin Ünlüce'ye oy verdiğini tek başına göstermiyor. CHP ile Yeni Parti arasındaki kavga ise tam bu desteğin kime ait olduğu ve zaferin kimin hanesine yazılacağı üzerinde düğümleniyor.