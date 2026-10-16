Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin TBB Başkan Vekilliğine seçilmesinin ardından CHP ile Yeni Parti arasında bu kez sandıktan çıkan başarıyı sahiplenme tartışması başladı. Seçimde aynı adaya destek veren iki parti, sonuçların ardından birbirini hedef aldı.

Özgür Özel’den CHP’ye “delege pazarlığı” suçlaması. (Foto: AA)

ÖZEL'DEN CHP'YE: "NE 250'SİN SEN?"

TBB'de 131 delegeleri bulunduğunu söyleyen Özel, CHP'de görünen yaklaşık 250 belediye meclis üyesinin önemli bölümünün kendileriyle hareket ettiğini savundu.

CHP yönetimini "butlancılar" diye hedef alan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Çıkmış butlancılar bizle pazarlık yapmaya. Aday dayatıyorlar bize, 'Biz 250'yiz, şunu yapacağız' diyor. Ne 250'sin sen? Oradaki o 250 kişinin 190-200'ünün gönlü Yeni Parti'de, bizimle birlikte."

Özel, seçim sonucunu da "Biz 131 delege ile 860 kişilik yerde seçim kazandık Ayşe Ünlüce ile birlikte" sözleriyle değerlendirdi. CHP'nin açıkladığı desteğin yerine, bu partideki üyelerin Yeni Parti'ye yakın olduğu iddiasını öne çıkardı.