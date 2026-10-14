İstanbul'da M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda 27 Nisan 2026'da başlayan ve yaklaşık beş buçuk aydır giderilemeyen teknik arıza, İBB Meclisi'nin gündemine taşındı.

Aksu, İstanbul'un önemli toplu ulaşım hatlarından biri olan M7 hattındaki arıza nedeniyle yüz binlerce yolculuğun etkilendiğini ifade etti. Nurtepe-Mecidiyeköy arasında otobüslerle aktarma yapılmak zorunda kalındığını belirten Aksu, vatandaşların kesintisiz metro ulaşımından yararlanamadığına dikkati çekti.

Soru önergesi vermek üzere söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Abdullah Aksu, 27 Nisan 2026'da başlayan arızanın henüz giderilemediğini belirterek yaşanan aksaklıkların yolcuları mağdur ettiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi ekim ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda yaklaşık beş buçuk aydır devam eden teknik arıza ve onarım çalışmalarındaki gecikme gündeme geldi.

AK Parti’li Meclis Üyesi Abdullah Aksu, 27 Nisan’dan bu yana süren arızanın neden giderilemediğini sordu. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ABDULLAH AKSU'DAN 170 GÜNLÜK ONARIM SÜRECİNE İLİŞKİN SORULAR

AK Parti'li Meclis Üyesi Abdullah Aksu, metro hattındaki teknik arızanın kesin nedeninin ne olduğunu ve yaklaşık 170 günlük süreçte çalışmaların neden tamamlanamadığını sordu.

Aksu, onarım çalışmalarının fiziki gerçekleşme oranının açıklanmasını ve hattın kesintisiz işletmeye alınacağı kesin tarihin bildirilmesini istedi. Arızanın meydana geldiği tünel ve makas bölgesinde, olay öncesinde yapılan periyodik bakım, teknik kontrol, zemin hareketi ve yeraltı suyu izleme çalışmalarında herhangi bir risk tespit edilip edilmediğinin de açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

Risk tespit edilmiş olması durumunda hangi önlemlerin alındığını soran Aksu, alınan tedbirlere rağmen arızanın meydana gelmesinin teknik ve idari gerekçelerinin açıklanmasını istedi.