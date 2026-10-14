İstanbullunun ring çilesi bitiyor! M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı ne zaman açılıyor? Öngörülen tarih İBB Meclisi'nde
İstanbul’da M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nda 27 Nisan’dan bu yana giderilemeyen teknik arıza, İBB Meclisi’nde gündeme geldi. AK Parti’li Meclis Üyesi Abdullah Aksu, yaklaşık 170 gündür süren aksaklığın neden giderilemediğini ve yolcu mağduriyetinin boyutunu sorarken, CHP’li Meclis Üyesi Onur Özyurt istasyonun aralık ayının ikinci haftasında yeniden hizmete açılmasının planlandığını açıkladı. Arızaya ilişkin soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.
M7 YILDIZ-MAHMUTBEY METRO HATTI'NDAKİ ARIZA İBB MECLİSİ'NDE GÜNDEM OLDU
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi ekim ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda yaklaşık beş buçuk aydır devam eden teknik arıza ve onarım çalışmalarındaki gecikme gündeme geldi.
Soru önergesi vermek üzere söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Abdullah Aksu, 27 Nisan 2026'da başlayan arızanın henüz giderilemediğini belirterek yaşanan aksaklıkların yolcuları mağdur ettiğini söyledi.
Aksu, İstanbul'un önemli toplu ulaşım hatlarından biri olan M7 hattındaki arıza nedeniyle yüz binlerce yolculuğun etkilendiğini ifade etti. Nurtepe-Mecidiyeköy arasında otobüslerle aktarma yapılmak zorunda kalındığını belirten Aksu, vatandaşların kesintisiz metro ulaşımından yararlanamadığına dikkati çekti.
ABDULLAH AKSU'DAN 170 GÜNLÜK ONARIM SÜRECİNE İLİŞKİN SORULAR
AK Parti'li Meclis Üyesi Abdullah Aksu, metro hattındaki teknik arızanın kesin nedeninin ne olduğunu ve yaklaşık 170 günlük süreçte çalışmaların neden tamamlanamadığını sordu.
Aksu, onarım çalışmalarının fiziki gerçekleşme oranının açıklanmasını ve hattın kesintisiz işletmeye alınacağı kesin tarihin bildirilmesini istedi. Arızanın meydana geldiği tünel ve makas bölgesinde, olay öncesinde yapılan periyodik bakım, teknik kontrol, zemin hareketi ve yeraltı suyu izleme çalışmalarında herhangi bir risk tespit edilip edilmediğinin de açıklığa kavuşturulmasını talep etti.
Risk tespit edilmiş olması durumunda hangi önlemlerin alındığını soran Aksu, alınan tedbirlere rağmen arızanın meydana gelmesinin teknik ve idari gerekçelerinin açıklanmasını istedi.
2021'DEKİ YAPISAL SORUNLARLA BAĞLANTISI VAR MI?
Aksu'nun gündeme getirdiği konular arasında, metro hattının Mecidiyeköy-Çağlayan kesiminde 2021'de yaşanan yapısal sorunlar ile 2026'da meydana gelen arıza arasında teknik bir bağlantı bulunup bulunmadığı da yer aldı.
Daha önce gerçekleştirilen onarım ve güçlendirme çalışmalarının yeterliliğine yönelik teknik inceleme yapılıp yapılmadığını soran Aksu, inceleme gerçekleştirildiyse sonuçlarının açıklanmasını talep etti.
AK Parti'li Meclis Üyesi ayrıca, 27 Nisan 2026'dan itibaren sefer kısıtlamaları nedeniyle günlük ortalama kaç yolcunun etkilendiğini, toplam kaç yolcunun aktarmalı ulaşım kullanmak zorunda kaldığını ve yaşanan aksaklıkların yolcuların seyahat sürelerine getirdiği ilave zaman kaybının hesaplanıp hesaplanmadığını sordu.
İBB'DEN M7 METRO HATTI İÇİN ARALIK AYININ İKİNCİ HAFTASI AÇIKLAMASI
Soru önergesi üzerine söz alan CHP'li Meclis Üyesi Onur Özyurt, metro hattıyla ilgili gerekli inceleme ve tespitlerin yapıldığını belirtti. Konuyla ilgili ihale gerçekleştirildiğini aktaran Özyurt, yüklenici firmanın çalışmalara başladığını ifade etti.
Özyurt, istasyonun yeniden hizmete açılmasına ilişkin takvimi şu sözlerle açıkladı:
"Şu anda yüklenici firmamız çalışmalarına başlamıştır. Aralık ayının ikinci haftasında tekrardan mevcut istasyonu hizmete açmayı planlıyoruz."
Konuşmaların ardından yapılan oylamada, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'ndaki arızaya ilişkin soruları içeren önerge oy birliğiyle kabul edildi.
ŞU AN SEFERLER NASIL YAPILIYOR?
M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı, İstanbul'da Yıldız ile Mahmutbey arasında hizmet veriyor. Ancak Mecidiyeköy'deki onarım nedeniyle hat şu anda iki ayrı bölümde işletiliyor; yolcuların arızalı bölgeyi geçmek için aktarma yapması gerekiyor.