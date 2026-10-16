"Mezar yeri bile açılmıştı" Alpay'ın 34 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner cenaze krizini anlattı!

"MEZAR YERİ BİLE AÇILMIŞTI" Yaşanan duruma ilişkin konuşan Pekiner, "Ben cenazeye katılamayacağım, çünkü hiç iyi değilim. Kızı öyle yapmayı arzu etti, muhatap olmak istemedim. Mezar yeri bile açılmıştı ama maalesef böyle bir saygısızlıkla karşılaştım. Alpay'ın bana ayrıca vasiyeti vardı, 'Simsiyah giyinip, süslenip püslenip geleceksin mezarımın başına, benimle konuşacaksın' derdi. Ben onları yapacağım ama şimdi değil" ifadelerini kullandı.

AİLEDEN "GÜNDEM YARATMA" TEPKİSİ Gizem Pekiner'in açıklamalarının ardından Bilge Nazikioğlu, Zeynep Nazikioğlu ve Tuluğ Nazikioğlu ortak bir metin yayınladı.

Açıklamada, "Bu acılı günümüzde büyük bir değerimizi, bir tanemizi layığıyla uğurlamak dışında bir gündem yaratmaya çalışmanın ve gerçek dışı beyanların ne kadar yakışıksız olduğu ortadadır. Her şeyden önce onun değerli hatırasına ve özel hayatının mahremiyetine gösterdiği bunca yıllık özene saygısızlıktır. Sevgili eşim ve biricik babamız harika bir ömür yaşadı ve yaşattı. Çok sevdi, çok sevildi. Onunla hep gurur duyduk, hep gurur duyacağız" denildi.

"ALPAY BOŞANMAYI ÇOK İSTİYORDU" Alpay ile Bilge Nazikioğlu'nun resmi evliliğinin kağıt üzerinde devam ettiğini vurgulayan Gizem Pekiner, sürecin arka planını anlattı.