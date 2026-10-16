"Mezar yeri bile açılmıştı" Alpay'ın 34 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner cenaze krizini anlattı!
Pop müziğin duayen ismi Alpay'ın vefatının ardından, cenazenin defnedileceği yer konusunda 34 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner ile sanatçının ailesi arasında anlaşmazlık yaşandı. Pekiner, sanatçının Bodrum vasiyetine rağmen naaşının resmi eşi ve çocukları tarafından Ankara'ya götürülmesine tepki göstererek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Alpay'ın cenaze töreni öncesinde defin yeri krizi çıktı.
Sanatçının 34 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner, törenin Bodrum'da yapılacağını duyurmuştu. Ancak Alpay'ın resmi eşi Bilge Nazikioğlu, kızı Zeynep Nazikioğlu ve oğlu Tuluğ Nazikioğlu, cenazeyi Antalya'dan teslim alarak defin işlemi için Ankara'ya götürdü. Yaşanan bu gelişmenin ardından gözlerin çevrildiği Gizem Pekiner, aileye tepki gösterdi.
CENAZEYE KATILMAYACAK
Hürriyet'te yer alan habere göre, Alpay'ın Bodrum'a defnedilmeyi vasiyet ettiğini belirten Gizem Pekiner, cenaze törenine katılmayacağını dile getirdi.
"MEZAR YERİ BİLE AÇILMIŞTI"
Yaşanan duruma ilişkin konuşan Pekiner, "Ben cenazeye katılamayacağım, çünkü hiç iyi değilim. Kızı öyle yapmayı arzu etti, muhatap olmak istemedim. Mezar yeri bile açılmıştı ama maalesef böyle bir saygısızlıkla karşılaştım. Alpay'ın bana ayrıca vasiyeti vardı, 'Simsiyah giyinip, süslenip püslenip geleceksin mezarımın başına, benimle konuşacaksın' derdi. Ben onları yapacağım ama şimdi değil" ifadelerini kullandı.
AİLEDEN "GÜNDEM YARATMA" TEPKİSİ
Gizem Pekiner'in açıklamalarının ardından Bilge Nazikioğlu, Zeynep Nazikioğlu ve Tuluğ Nazikioğlu ortak bir metin yayınladı.
Açıklamada, "Bu acılı günümüzde büyük bir değerimizi, bir tanemizi layığıyla uğurlamak dışında bir gündem yaratmaya çalışmanın ve gerçek dışı beyanların ne kadar yakışıksız olduğu ortadadır. Her şeyden önce onun değerli hatırasına ve özel hayatının mahremiyetine gösterdiği bunca yıllık özene saygısızlıktır. Sevgili eşim ve biricik babamız harika bir ömür yaşadı ve yaşattı. Çok sevdi, çok sevildi. Onunla hep gurur duyduk, hep gurur duyacağız" denildi.
"ALPAY BOŞANMAYI ÇOK İSTİYORDU"
Alpay ile Bilge Nazikioğlu'nun resmi evliliğinin kağıt üzerinde devam ettiğini vurgulayan Gizem Pekiner, sürecin arka planını anlattı.
Sanatçının çocuklarına kırgın olduğunu belirten Pekiner, "Tuluğ kız kardeşiyle iş birliği yaptı. Çok kırıldım Tuluğ'a ve onu hayatımdan sildim. Ben plan yapacaktım ve herkese haber verecektim. Ama kızı gelmiş, babasının naaşını almış gitmiş." dedi.
Pekiner, "Ben ve Alpay 5 senedir onunla görüşmüyorduk. Çekişmeli boşanma davası devam ediyordu. Alpay boşanmayı çok istiyordu." şeklinde konuştu.
"MİRAS BEKLENTİM YOK"
Miras iddialarına da açıklık getiren Gizem Pekiner, herhangi bir maddi beklentisinin olmadığını belirterek sanatçının mal varlığı durumunu açıkladı.
Pekiner, "Benim mal varlığı gibi bir beklentim yok, hiç de olmadı. Alpay zaten bütün mal varlığını kızının annesinin üstüne yapmış. Ankara'da annesinin oturduğu evi de Zeynep'in üstüne yapmış. Aslında Tuluğ'un da hakkı var o evde, dava açması lazım. Didim'de yazlık vardı, onu da zamanında Bilge Hanım'ın üstüne yapmış. Başka hiç mal varlığı yoktu. Telifler geliyordu, bir de emeklilik maaşı vardı 29 bin lira civarında, o kadar" dedi.
ÇOK SAYIDA EVLİLİK YAPTI
Dört kez nikah masasına oturan Alpay, ilk eşi Aysun Oğuzutku'dan Tuluğ adında bir erkek evlat sahibi oldu. İkinci eşi Dikmen Kirivak'tan Çağla adında bir kızı bulunan sanatçı, üçüncü evliliğini Feyza Nazikioğlu ile gerçekleştirdi.
Son olarak Bilge Nazikioğlu ile evlenen ve bu evlilikten Zeynep adında bir kızı olan Alpay, eşiyle uzun yıllardır ayrı yaşamasına rağmen resmi boşanma gerçekleşmemişti.