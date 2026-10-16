Özgür Özel'den AK Parti'ye katılan Cemil Tugay'a tehdit: İktidar değişince hesabı burnundan fitil fitil getirmezsem namuzsuzum
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılmasının ardından siyasi tartışmalar sürerken Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den tehdit dolu açıklamalar geldi. Tugay’ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye ilişkin sözlerine tepki gösteren Özel, iktidar değişiminin ardından kendisinden hesap soracağını belirterek "O hesabı ondan sorup burnundan fitil fitil getirmezsem namussuzum." dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Tugay'ı tehdit etti.
CHP'DEN AYRILDI, AK PARTİ'YE KATILDI
2024 yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, Haziran 2026'da partisinden istifa ederek görevini bağımsız olarak sürdürmeye başladı.
Tugay, 7 Ekim 2026'da Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozetle AK Parti'ye katıldı.
"ERDOĞAN BANA GÜVEN VERDİ "
Parti değişikliğinin ardından açıklamalarda bulunan Tugay, Başkan Erdoğan'ın kendisine güven verdiğini belirterek İzmir'in kentsel dönüşüm ve altyapı sorunlarının çözümü için merkezi hükümetin desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Tugay, aldığı karara ilişkin "Ateşten gömlek giydim ama doğru yaptığıma inanıyorum" dedi.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN CEMİL TUGAY'A TEHDİT
Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin ardından CHP ve Yeni Partili isimler arasında karşılıklı suçlamalar gündeme gelirken Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Now TV yayınında Tugay'ı tehdit etti.
Tugay'ın sözlerinden rahatsızlık duyduğunu belirten Özel, açıklamalarını gördüğünde midesinin bulandığını ve tüylerinin diken diken olduğunu söyledi.
"İKTİDAR DEĞİŞİNCE BURNUNDAN GETİRECEĞİM"
Özel, genel seçimlerin ardından iktidarın değişmesi durumunda Tugay'dan hesap soracağını dile getirerek, "Sözlerini görünce midem bulanıyor, tüylerim diken diken oluyor. Şu genel seçimler ve iktidar değişimi olsun. Ben onun ne saikle oraya gittiğini biliyorum. Aynı saikle enine boyuna o hesabı ondan sorup burnundan fitil fitil getirmezsem namussuzum. Bu kadar söylüyorum." ifadeleriyle tehdit savurdu.