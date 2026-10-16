"İKTİDAR DEĞİŞİNCE BURNUNDAN GETİRECEĞİM"

Özel, genel seçimlerin ardından iktidarın değişmesi durumunda Tugay'dan hesap soracağını dile getirerek, "Sözlerini görünce midem bulanıyor, tüylerim diken diken oluyor. Şu genel seçimler ve iktidar değişimi olsun. Ben onun ne saikle oraya gittiğini biliyorum. Aynı saikle enine boyuna o hesabı ondan sorup burnundan fitil fitil getirmezsem namussuzum. Bu kadar söylüyorum." ifadeleriyle tehdit savurdu.

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