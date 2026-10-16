Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TİM 13. İnovasyon Haftası Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Teknoloji hızlı bir şekilde ilerlerken insan faktörü maalesef umursanmıyor.



İnsan ile teknoloji arasındaki ilişkiyi sorgulayanların sayısının arttığını görüyoruz. Güvenin yerini tedirginlik almaktadır.

Tekno-oligarklar sadece belli ülkeleri değil, tüm dünyayı hedef almaktadır.

İnsan unsurunun neredeyse sıfırlandığı karanlık fabrika gerçeğinin istihdam alanında açacağı sorunlar kestiremiyoruz.

Teknoloji alanında geri kalmak istemiyoruz. 24 yıl önce sayıları bir elin parmağını geçmeyen teknoparkların sayısı bugün 100'leri geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 13. İnovasyon Haftası programına katılarak konuşma yaptı. (Foto: AA)

2030'a dek ülkemizden 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını, bunların toplam değerlemesinin ise 100 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz.

Fon sorununu kontrol altına aldık. Cerrah titizliğiyle operasyonu yürütüyoruz. Meseleyi hakkaniyete uygun şekilde çözüyoruz.



1. Birikimlerin yatırım sahiplerine ödenmesi.

2. Manipülasyon yaparak haksız kazanç elde edenlerle hukuk önünde hesaplaşmak. Piyasa düzenbazlarına asla toleransımız yok. Fahiş kazancın bedelini ödeteceğiz.

3. Bu sürecin sermaye piyasalarına zarar vermeden yönetilmesidir.

Tüm sermaye piyasası araçlarını terörize etmek Türkiye ekonomisine sabotaj düzenlemek olur.

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