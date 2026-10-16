Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında karar: Alaattin Kadayıfçıoğlu’na müebbet, Aleyna Kalaycıoğlu’na beraat
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin davada Aleyna Kalaycıoğlu beraat etti. Alaattin Kadayıfçıoğlu, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapse mahkûm edildi.
İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraatine hükmederken Alaattin Kadayıfçıoğlu'na "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.
BARIŞTIRMAK İÇİN GİTMİŞTİ
Kundakçı, rapçi Vahap Canbay'ın talebi üzerine Canbay ile eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nu bir araya getirmek amacıyla 19 Mart'ta Ümraniye'nin Tatlısu Mahallesi'ne gitmişti.
Canbay ile birlikte araçta bulunan genç futbolcu, Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun düzenlediği silahlı saldırıda vurularak yaşamını yitirmişti.
MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLMİŞTİ
Davada Kadayıfçıoğlu hakkında "kasten öldürme", Aleyna Kalaycıoğlu ile annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası istenmişti.