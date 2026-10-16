2026'nın sonuna yaklaşılırken, milyonların gözü asgari ücret zammına çevrildi. 2027 yılında uygulanacak asgari ücret için süreç aralık ayı başında başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayı boyunca yapacağı toplantılar sonucunda asgari ücrette yapılacak artışı belirleyecek. Bu artış merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde asgari ücret vergi istisnasından dolayı çalışanların gelirlerine sağlanacak katkı 1 trilyon 460 milyar lira olarak öngörüldü. Bu tutar 2026 yılı bütçe kanunu teklifinde yaklaşık 1 trilyon 92 milyar lira seviyesinde bulunuyordu.

BÜTÇE TEKLİFİNDE NE VAR?

2027 asgari ücret zammında tahmini ilk rakamlar ortaya çıktı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Yani bütçe kanun teklifinde, önümüzdeki yıl bu kalemde yüzde 33.7 seviyesinde bir artış yaşanacağı öngörüsü yer almış oldu.

Vergi istisnası desteği asgari ücrete göre hesaplanıyor. Asgari ücret aralık ayında belirlendiği için daha önce hazırlanan bütçe teklifinde vergi istisnası desteği için tahmini olarak bir kaynak ayrılıyor.

2027 bütçe teklifinde ayrılan kaynağın yüzde 33.7 artırıldığı görülüyor. Bu da asgari ücrette benzer bir artışın olacağı öngörülerine yol açıyor. Tabii kararın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda alınacağının da altını çizmek gerekiyor.