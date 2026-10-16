2027 asgari ücret zammında ilk sinyal bütçeden geldi! En güçlü tahmin net 37 bin 536 TL!
2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirleneceği tarih yaklaşırken, bütçe kanunu teklifinde yer alan çalışanlara sağlanacak vergi istisnası öngörüsü ve geçtiğimiz yıllardaki uygulamalar zammın ipuçlarını verdi. İşte detayları...
2026'nın sonuna yaklaşılırken, milyonların gözü asgari ücret zammına çevrildi. 2027 yılında uygulanacak asgari ücret için süreç aralık ayı başında başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayı boyunca yapacağı toplantılar sonucunda asgari ücrette yapılacak artışı belirleyecek. Bu artış merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.
BÜTÇE TEKLİFİNDE NE VAR?
2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde asgari ücret vergi istisnasından dolayı çalışanların gelirlerine sağlanacak katkı 1 trilyon 460 milyar lira olarak öngörüldü. Bu tutar 2026 yılı bütçe kanunu teklifinde yaklaşık 1 trilyon 92 milyar lira seviyesinde bulunuyordu.
Yani bütçe kanun teklifinde, önümüzdeki yıl bu kalemde yüzde 33.7 seviyesinde bir artış yaşanacağı öngörüsü yer almış oldu.
Vergi istisnası desteği asgari ücrete göre hesaplanıyor. Asgari ücret aralık ayında belirlendiği için daha önce hazırlanan bütçe teklifinde vergi istisnası desteği için tahmini olarak bir kaynak ayrılıyor.
2027 bütçe teklifinde ayrılan kaynağın yüzde 33.7 artırıldığı görülüyor. Bu da asgari ücrette benzer bir artışın olacağı öngörülerine yol açıyor. Tabii kararın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda alınacağının da altını çizmek gerekiyor.
DAHA ÖNCE NE OLDU?
Asgari ücret vergi istisnasının maliyetinde 2026 yılı bütçesinde de 2025 bütçesine göre yaklaşık yüzde 28 seviyesinde bir artış yaşanacağı öngörüsü yer almıştı. 2026 yılı asgari ücreti yüzde 27 zamlı belirlenmişti. Yine asgari ücret vergi istisnasının maliyetinde 2025 yılı bütçesinde de 2024 yılı bütçesine göre yüzde 25 artış öngörülmüştü. Buna karşın 2025 yılında asgari ücret yüzde 25 değil, yüzde 30 artırılmıştı.
NE KADAR OLABİLİR?
* Eğer asgari ücrete yüzde 33.7 artış yapılırsa çalışanların eline geçecek para 28 bin 75 liradan 37 bin 536 liraya çıkacak.
* Asgari ücretin brütü 33 bin 30 liradan 44 bin 161 liraya, işverene maliyeti de (indirimsiz) 40 bin 874 liradan 54 bin 649 liraya yükselecek.
* Yeni Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu tahmini olarak yer alan yüzde 28.4'lük artışın yansıtılması halinde ise asgari ücretin neti 36 bin 48 liraya, brütü 42 bin 410 liraya ulaşacak.
* Yüzde 30'luk bir zam net asgari ücreti 36 bin 498, brütünü 42 bin 939 liraya çıkarırken, yüzde 35 oranındaki bir zam ise asgari ücretin netini 37 bin 901, brütünü 44 bin 590 liraya taşıyacak.