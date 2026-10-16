İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kaynağı belirsiz yüksek miktardaki paraların aklanması ve tehdit iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Almanya vatandaşı iki müştekinin ifadeleri ve dosyaya sunulan deliller doğrultusunda aralarında Murat Ağırel ve Emir Sarıgül'ün de olduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

80 MİLYON EUROLUK SÖZLEŞME, 100 MİLYON EUROLUK HAVALE İDDİASI

Soruşturma kapsamında Almanya vatandaşı K.P. ve M.B., yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktardaki paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Müştekilerin iddialarına göre, bu süreçte 80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendi ve 100 milyon euro havale işlemi gerçekleştirildi.

Ayrıca 1 milyar euro tutarındaki bir fonun, kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon euro tutarında tekne satışı yapıldığı ileri sürüldü.

MURAT AĞIREL'E İLETİLEN BELGELERİN ARDINDAN TEHDİT İDDİASI

Soruşturmanın bir diğer ayağını ise müştekilerin tehdit edildikleri yönündeki beyanları oluşturdu.