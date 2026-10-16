Kara para aklama ve tehdit soruşturması: Murat Ağırel, Emir Sarıgül ve Aylin Kotil listede!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kara para aklama ve tehdit iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Murat Ağırel, Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül ve Aylin Kotil'in de bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma dosyasında 80 milyon avroluk sözleşme, 100 milyon avroluk para transferi ve 1 milyar avroluk fon iddiaları yer aldı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kaynağı belirsiz yüksek miktardaki paraların aklanması ve tehdit iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Almanya vatandaşı iki müştekinin ifadeleri ve dosyaya sunulan deliller doğrultusunda aralarında Murat Ağırel ve Emir Sarıgül'ün de olduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
80 MİLYON EUROLUK SÖZLEŞME, 100 MİLYON EUROLUK HAVALE İDDİASI
Soruşturma kapsamında Almanya vatandaşı K.P. ve M.B., yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktardaki paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü.
Müştekilerin iddialarına göre, bu süreçte 80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendi ve 100 milyon euro havale işlemi gerçekleştirildi.
Ayrıca 1 milyar euro tutarındaki bir fonun, kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon euro tutarında tekne satışı yapıldığı ileri sürüldü.
MURAT AĞIREL'E İLETİLEN BELGELERİN ARDINDAN TEHDİT İDDİASI
Soruşturmanın bir diğer ayağını ise müştekilerin tehdit edildikleri yönündeki beyanları oluşturdu.
K.P. ve M.B., söz konusu işlemlere ilişkin ellerindeki bilgi ve belgeleri Murat Ağırel'e ilettiklerini, bu belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürdü.
Müştekilerin ifadeleri, sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen diğer deliller birlikte değerlendirildi.
6 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Yürütülen soruşturma kapsamında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan isimler:
- Murat Ağırel
- Ömer Sarıgül
- Aylin Kotil
- Volkan Aslanbaş
- Cavidan Tanrah Artuner
Sabah saatlerinde gerçekleştirilen işlem kapsamında Murat Ağırel'in evinde arama yapıldı. Ev hapsinde bulunan Ağırel, aramanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
MUSTAFA SARIGÜL HAKKINDAKİ İDDİALAR ANKARA'YA GÖNDERİLECEK
Öte yandan soruşturma kapsamında TBMM 28. Dönem Milletvekili Yeni Partili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmesi kararlaştırıldı.
Sarıgül'e ilişkin iddiaların değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği öğrenildi.
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