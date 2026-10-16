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Memura en az 75 bin 856 TL! Ocak 2027 için yeni maaş hesabı: Meslek meslek kim ne kadar alacak?

Memurlara ve memur emeklilerine ocak ayında yüzde 5 zamma ilaveten enflasyon farkı verilecek. Fark için gözler enflasyon verilerine çevrilirken, Merkez Bankası’nın yeni anketinden yeni ipucu geldi…

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Memura en az 75 bin 856 TL! Ocak 2027 için yeni maaş hesabı: Meslek meslek kim ne kadar alacak?

Memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Ocakta yüzde 5 zam ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark alacak olan memurlar ve memur emeklileri için ipuçları peş peşe geliyor.

Ocak ayındaki maaş artışı, milyonlarca kamu çalışanının bütçe planlamasında belirleyici olacak. (Fotoğraf: Takvim)Ocak ayındaki maaş artışı, milyonlarca kamu çalışanının bütçe planlamasında belirleyici olacak. (Fotoğraf: Takvim)

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU

Merkez Bankası yeni Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ekonomistlerle yapılan ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyonu yüzde 29,63 olarak tahmin edildi. Bir önceki ankette enflasyon tahmini yüzde 29,61 olarak ölçülmüştü.

Memura en az 75 bin 856 TL! Ocak 2027 için yeni maaş hesabı: Meslek meslek kim ne kadar alacak?-3

Yeni tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,08 olarak bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse memurlara ve memur emeklilerine ocak ayında yüzde 2,88 enflasyon farkı ortaya çıkacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından yüzde 5 olarak belirlenen ocak zammı da bu farkla birlikte yüzde 8,02'ye ulaşacak.

Memura en az 75 bin 856 TL! Ocak 2027 için yeni maaş hesabı: Meslek meslek kim ne kadar alacak?-4

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 75 BİN 856 TL'YE ÇIKABİLİR

En düşük memur maaşı geçtiğimiz temmuz ayında 70 bin 224 liraya yükselmişti. Bu maaş, eğer ocak zammı yüzde 8,02 olursa 75 bin 856 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde de en düşük aylık, ocak zammı yüzde 8,02 olarak gerçekleşirse 31 bin 527 lira 77 kuruştan 34 bin 55 liraya ulaşacak.

Memur ve memur emeklilerinin gözü yeni yılın ilk ayında yapılacak maaş düzenlemesinde. (Fotoğraf: Takvim)Memur ve memur emeklilerinin gözü yeni yılın ilk ayında yapılacak maaş düzenlemesinde. (Fotoğraf: Takvim)

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi kesin zam oranını ocak ayının başında öğrenecek. Temmuz ayında bir zam daha alacak memurlar ve memur emeklileri için ağustos ayı da önemli olacak. Çünkü ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeyle 2 yıllık dönemde mali ve sosyal haklarda yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak.

Memura en az 75 bin 856 TL! Ocak 2027 için yeni maaş hesabı: Meslek meslek kim ne kadar alacak?-6

MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Yüzde 8,02 zam beklentisine göre bazı memur maaşlarının hesaplanan yeni tutarları şöyle:

MEMUR MAAŞLARI

Unvan / Derece
Mevcut
% 8,02 Zamlı
Şube müdürü (üniversite mezunu) 1/4
107.110
115.700
Memur (üniversite mezunu) 9/1
73.070
78.930
Uzman öğretmen 1/4
92.166
99.558
Öğretmen 1/4
83.254
89.931
Başkomiser 3/1
101.242
109.362
Polis memuru 8/1
92.618
100.046
Uzman doktor 1/4
170.730
184.423
Hemşire (üniversite mezunu) 5/1
84.845
91.650

Kamu personelinin maaş gündeminde enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı belirleyici olacak. (Fotoğraf: Takvim)Kamu personelinin maaş gündeminde enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı belirleyici olacak. (Fotoğraf: Takvim)

Unvan / Derece
Mevcut
% 8,02 Zamlı
Mühendis 1/4
109.185
117.942
Teknisyen (lise mezunu) 11/1
75.877
81.962
Profesör 1/4
153.208
165.495
Araştırma görevlisi 7/1
102.779
111.022
Vaiz 1/4
86.983
93.959
Avukat 1/4
102.135
110.326
Not: Aile yardımı (çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

Yeni yılın ilk maaş artışı için geri sayım sürerken gözler ekonomik göstergelere çevrildi. (Fotoğraf: Takvim)Yeni yılın ilk maaş artışı için geri sayım sürerken gözler ekonomik göstergelere çevrildi. (Fotoğraf: Takvim)

MEMUR EMEKLİLERİ

Unvan / Derece
Mevcut
% 8,02 Zamlı
Müsteşar 1/1
112.140
121.133
Genel müdür 1/1
99.377
107.347
Şube müdürü (lisans) 1/4
39.681
42.863
Memur (lisans) 1/4
31.313
33.825
Öğretmen 1/4
46.908
50.670
Kaymakam 1. sınıf 1/4
65.853
71.134
Başkomiser 1/4
47.877
51.717
Polis memuru 1/4
47.093
50.869
Hemşire (lisans) 1/4
46.908
50.670

Memura en az 75 bin 856 TL! Ocak 2027 için yeni maaş hesabı: Meslek meslek kim ne kadar alacak?-9

Unvan / Derece
Mevcut
% 8,02 Zamlı
Mühendis 1/4
47.693
51.518
Teknisyen (lise) 1/4
33.995
36.721
Pratisyen hekim 1/4
68.691
74.200
Profesör 1/4
80.490
86.946
İmam-hatip
46.908
50.670
Avukat 1/4
46.908
50.670

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