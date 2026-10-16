Memura en az 75 bin 856 TL! Ocak 2027 için yeni maaş hesabı: Meslek meslek kim ne kadar alacak?
Memurlara ve memur emeklilerine ocak ayında yüzde 5 zamma ilaveten enflasyon farkı verilecek. Fark için gözler enflasyon verilerine çevrilirken, Merkez Bankası’nın yeni anketinden yeni ipucu geldi…
Memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Ocakta yüzde 5 zam ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark alacak olan memurlar ve memur emeklileri için ipuçları peş peşe geliyor.
MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU
Merkez Bankası yeni Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ekonomistlerle yapılan ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyonu yüzde 29,63 olarak tahmin edildi. Bir önceki ankette enflasyon tahmini yüzde 29,61 olarak ölçülmüştü.
Yeni tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,08 olarak bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse memurlara ve memur emeklilerine ocak ayında yüzde 2,88 enflasyon farkı ortaya çıkacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından yüzde 5 olarak belirlenen ocak zammı da bu farkla birlikte yüzde 8,02'ye ulaşacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 75 BİN 856 TL'YE ÇIKABİLİR
En düşük memur maaşı geçtiğimiz temmuz ayında 70 bin 224 liraya yükselmişti. Bu maaş, eğer ocak zammı yüzde 8,02 olursa 75 bin 856 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde de en düşük aylık, ocak zammı yüzde 8,02 olarak gerçekleşirse 31 bin 527 lira 77 kuruştan 34 bin 55 liraya ulaşacak.
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi kesin zam oranını ocak ayının başında öğrenecek. Temmuz ayında bir zam daha alacak memurlar ve memur emeklileri için ağustos ayı da önemli olacak. Çünkü ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeyle 2 yıllık dönemde mali ve sosyal haklarda yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak.
MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
Yüzde 8,02 zam beklentisine göre bazı memur maaşlarının hesaplanan yeni tutarları şöyle:
MEMUR MAAŞLARI
MEMUR EMEKLİLERİ