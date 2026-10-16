EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 75 BİN 856 TL'YE ÇIKABİLİR En düşük memur maaşı geçtiğimiz temmuz ayında 70 bin 224 liraya yükselmişti. Bu maaş, eğer ocak zammı yüzde 8,02 olursa 75 bin 856 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde de en düşük aylık, ocak zammı yüzde 8,02 olarak gerçekleşirse 31 bin 527 lira 77 kuruştan 34 bin 55 liraya ulaşacak.

Memur ve memur emeklilerinin gözü yeni yılın ilk ayında yapılacak maaş düzenlemesinde. (Fotoğraf: Takvim) Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi kesin zam oranını ocak ayının başında öğrenecek. Temmuz ayında bir zam daha alacak memurlar ve memur emeklileri için ağustos ayı da önemli olacak. Çünkü ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeyle 2 yıllık dönemde mali ve sosyal haklarda yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak.

MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI Yüzde 8,02 zam beklentisine göre bazı memur maaşlarının hesaplanan yeni tutarları şöyle: MEMUR MAAŞLARI Unvan / Derece Mevcut % 8,02 Zamlı Şube müdürü (üniversite mezunu) 1/4 107.110 115.700 Memur (üniversite mezunu) 9/1 73.070 78.930 Uzman öğretmen 1/4 92.166 99.558 Öğretmen 1/4 83.254 89.931 Başkomiser 3/1 101.242 109.362 Polis memuru 8/1 92.618 100.046 Uzman doktor 1/4 170.730 184.423 Hemşire (üniversite mezunu) 5/1 84.845 91.650

Kamu personelinin maaş gündeminde enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı belirleyici olacak. (Fotoğraf: Takvim) Unvan / Derece Mevcut % 8,02 Zamlı Mühendis 1/4 109.185 117.942 Teknisyen (lise mezunu) 11/1 75.877 81.962 Profesör 1/4 153.208 165.495 Araştırma görevlisi 7/1 102.779 111.022 Vaiz 1/4 86.983 93.959 Avukat 1/4 102.135 110.326 Not: Aile yardımı (çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.