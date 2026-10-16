Dolmabahçe’de Erdoğan–Hun Manet zirvesi: Erdoğan’dan Kamboçya’nın Gazze Barış Kurulu kararına destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'dan Kamboçya zirvesi sonrası açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Özellikle son yıllarda hızla gelişen ilişkilere sahip olduğumuz Kamboçya'yı, Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir ortağımız olarak görüyorum. Savunma sanayii ürünlerimize yönelik ilgilerinden memnunuz.

Kamboçya'nın Gazze Barış Kurulu'na kurucu üye olarak katılması, son derece memnuniyet vericidir. İlişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Kamboçya makamlarıyla iş birliği içerisinde bugüne kadar üç bini aşkın kişiye yardım ulaştırdık. İnsani yardımlarımıza devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken istişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başbakan Sayın Hun Manet'e ve kıymetli heyetine ülkemizi ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Dost Kamboçya halkına da en kalbi selamlarımı gönderiyor.

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Erdoğan Kamboçya Başbakanı'nı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Kamboçya Başbakanı Hun Manet'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmî törenle karşıladı.

Erdoğan ve Manet, birbirlerine heyetlerini tanıtmalarının ardından baş başa görüşmeye geçti. İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Heyetler arası görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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