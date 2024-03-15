SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 15 Mart 2024, 11:46 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024, 11:45

Eyüpsultan'daki kazada baba Bülent Cihantimur ifadeye çağrıldı!

Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan baba Bülent Cihantimur, savcılığa ifadeye çağrıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.

Eyüpsultan'da, 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kazaya neden olduğu belirlenen 17 yaşındaki sürücü T.C'nin babası Bülent Cihantimur'un "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 17 yaşındaki sürücü T.C'nin babası Cihantimur'un "şüpheli" sıfatıyla "suçluyu kayırma" suçundan ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.

- Kaza

Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

SIRADAKİ VİDEO
Yeni ifşa! Ekrem İmamoğlu'nun rant ağı! İBB'den Çeşme'ye kadar...
15.03.2024Cuma
CHP kaynıyor... Özgür Özel suçu Canan Kaftancıoğlu'na yıkma peşinde...
15.03.2024Cuma
Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikam yemininde son perde | CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'dan Özgür Özel'e: Saz öpmekle Alevi olamazsın!
15.03.2024Cuma
Paradan kule skandalı İstanbul'dan sonra Tekirdağ'a sıçradı! CHP'den "Ver lirayı al imarı" sistemi: Rasim Yüksel bir bavul nakitle ne yaptı?
14.03.2024Perşembe
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 20 ilde online çocuk istismarcılarına operasyon: 50 kişi yakalandı
14.03.2024Perşembe
Bunlar da Var
Mecidiyeköy metro intiharı son dakika: Seferler yapılamıyor! İlk görüntüler! 01:17
Mecidiyeköy'de metroda intihar! Seferler yapılamıyor!
14.03.2024Perşembe
Askeri Uçak Düştü! Son dakika görüntüleri izle! 00:49
Konya'da eğitim uçağı düştü!
14.03.2024Perşembe
Yol verme kavgası kanlı bitti! İETT şoförü kalbinden bıçaklandı 00:29
İETT şoförü kalbinden bıçaklandı
14.03.2024Perşembe
Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur New York’ta görüntülendi 02:20
Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur'dan tepki çeken fotoğraf
14.03.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA