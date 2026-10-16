EMEKLİ ZAMMINDA YÜZDE 5.57 CEPTE Şu ana kadar zam oranını gösterecek verilerin yarısı belli oldu. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5,57 artış oluştu. Geriye ekim, kasım ve aralık verileri kaldı. Merkez Bankası'nın yeni anketinden ise yeni ipucu geldi.

Miyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü ocak zammında. Ocakta, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri, hem verileri hem ipuçlarını yakından takip ediyor.

Ekonomistlerle yapılan ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 29.63 oldu. Eğer anketteki tahmin gerçekleşirse, 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 10,08 çıkacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında 10,08 zam alacak.

Emekli zammına yüzde 10,8 tahmini (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

İŞTE TABAN AYLIK

Emekliler kesin zam oranlarını 2027 yılının başında öğrenirken, ortaya çıkan artışın 23 bin 552 lira olan taban aylığa yansıtılması da gündeme gelecek. Bu formül uygulanır ve söz konusu tahmin gerçekleşirse, en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 25 bin 926 liraya yükselecek.

Tahminlere göre en düşük emekli maaşı 25 bin 926 liraya yükselecek (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)