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SSK ve Bağ-Kur emeklisine ocak zammında yeni hesap: Yüzde 10,08 tahminiyle en düşük aylık 25 bin 926 liraya çıkabilir

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammında üç aylık enflasyona göre yüzde 5,57'lik artış kesinleşirken, gözler kalan üç aylık verilere çevrildi. Merkez Bankasının ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,63 olarak açıklandı. Tahminin gerçekleşmesi halinde emeklilerin ocak zammı yüzde 10,08'e ulaşacak. Bu senaryoda, taban aylığa da aynı oranda artış yapılırsa en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liradan 25 bin 926 liraya yükselecek.

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SSK ve Bağ-Kur emeklisine ocak zammında yeni hesap: Yüzde 10,08 tahminiyle en düşük aylık 25 bin 926 liraya çıkabilir

Miyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü ocak zammında. Ocakta, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri, hem verileri hem ipuçlarını yakından takip ediyor.

EMEKLİ ZAMMINDA YÜZDE 5.57 CEPTE
Şu ana kadar zam oranını gösterecek verilerin yarısı belli oldu. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5,57 artış oluştu. Geriye ekim, kasım ve aralık verileri kaldı. Merkez Bankası'nın yeni anketinden ise yeni ipucu geldi.

Emekli zammı için yeni ipucu geldi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Emekli zammı için yeni ipucu geldi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ANKETTEN NE ÇIKTI?

Ekonomistlerle yapılan ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 29.63 oldu. Eğer anketteki tahmin gerçekleşirse, 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 10,08 çıkacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında 10,08 zam alacak.

Emekli zammına yüzde 10,8 tahmini (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Emekli zammına yüzde 10,8 tahmini (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

İŞTE TABAN AYLIK
Emekliler kesin zam oranlarını 2027 yılının başında öğrenirken, ortaya çıkan artışın 23 bin 552 lira olan taban aylığa yansıtılması da gündeme gelecek. Bu formül uygulanır ve söz konusu tahmin gerçekleşirse, en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 25 bin 926 liraya yükselecek.

Tahminlere göre en düşük emekli maaşı 25 bin 926 liraya yükselecek (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Tahminlere göre en düşük emekli maaşı 25 bin 926 liraya yükselecek (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT MAAŞ
%10,08 ZAMLI
23.552
25.926
24.000
26.419
25.000
27.520
26.000
28.621
27.000
29.722
28.000
30.822
29.000
31.923
30.000
33.024
31.000
34.125
32.000
35.226

(Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)(Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

MEVCUT MAAŞ
%10,08 ZAMLI
33.000
36.326
34.000
37.427
35.000
38.528
36.000
39.629
37.000
40.730
38.000
41.830
39.000
42.931
40.000
44.032
41.000
45.133
42.000
46.234

Kim ne kadar maaş alacak? (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Kim ne kadar maaş alacak? (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

MEVCUT MAAŞ
%10,08 ZAMLI
43.000
47.334
44.000
48.435
45.000
49.536
46.000
50.637
47.000
51.738
48.000
52.838
49.000
53.939
50.000
55.040
51.000
56.141
52.000
57.242

(Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)(Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

MEVCUT MAAŞ
%10,08 ZAMLI
53.000
58.342
54.000
59.443
55.000
60.544
56.000
61.645
57.000
62.746
58.000
63.846
59.000
64.947
60.000
66.048
61.000
67.149
62.000
68.250

(Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)(Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

MEVCUT MAAŞ
%10,08 ZAMLI
63.000
69.350
64.000
70.451
65.000
71.552
66.000
72.653
67.000
73.754
68.000
74.854
69.000
75.955
70.000
77.056
71.000
78.157
72.000
79.258

(Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)(Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

MEVCUT MAAŞ
%10,08 ZAMLI
73.000
80.358
74.000
81.459
75.000
82.560
76.000
83.661
77.000
84.762
78.000
85.862
79.000
86.963
80.000
88.064
81.000
89.165
82.000
90.266

(Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)(Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

MEVCUT MAAŞ
%10,08 ZAMLI
83.000
91.366
84.000
92.467
85.000
93.568
86.000
94.669
87.000
95.770
88.000
96.870
89.000
97.971
90.000
99.072
91.000
100.173
92.000
101.274
93.000
102.374
94.000
103.475
95.000
104.576
96.000
105.677
97.000
106.778
98.000
107.878
99.000
108.979

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