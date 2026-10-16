SSK ve Bağ-Kur emeklisine ocak zammında yeni hesap: Yüzde 10,08 tahminiyle en düşük aylık 25 bin 926 liraya çıkabilir
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammında üç aylık enflasyona göre yüzde 5,57'lik artış kesinleşirken, gözler kalan üç aylık verilere çevrildi. Merkez Bankasının ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,63 olarak açıklandı. Tahminin gerçekleşmesi halinde emeklilerin ocak zammı yüzde 10,08'e ulaşacak. Bu senaryoda, taban aylığa da aynı oranda artış yapılırsa en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liradan 25 bin 926 liraya yükselecek.
Miyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü ocak zammında. Ocakta, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri, hem verileri hem ipuçlarını yakından takip ediyor.
EMEKLİ ZAMMINDA YÜZDE 5.57 CEPTE
Şu ana kadar zam oranını gösterecek verilerin yarısı belli oldu. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5,57 artış oluştu. Geriye ekim, kasım ve aralık verileri kaldı. Merkez Bankası'nın yeni anketinden ise yeni ipucu geldi.
ANKETTEN NE ÇIKTI?
Ekonomistlerle yapılan ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 29.63 oldu. Eğer anketteki tahmin gerçekleşirse, 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 10,08 çıkacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında 10,08 zam alacak.
İŞTE TABAN AYLIK
Emekliler kesin zam oranlarını 2027 yılının başında öğrenirken, ortaya çıkan artışın 23 bin 552 lira olan taban aylığa yansıtılması da gündeme gelecek. Bu formül uygulanır ve söz konusu tahmin gerçekleşirse, en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 25 bin 926 liraya yükselecek.