Süreç boyunca kızı Selin'i iki yıldır, oğlu Emir'i ise bir yıldır göremediğini açıklayan Duran, "Bir anneyi evlatlarından koparıp çocuklarının zihninde kötüleyip sonra 'mutlu baba' pozları vermek... Beni evlatlarımla sınayanı Allah da vicdanıyla sınasın" diyerek tepkisini dile getirmişti.

Güzide Duran

Cankurt, yazısını "Çocukların annelerini görmek istememesinde muhakkak Adnan Aksoy'un da payı vardır ama Güzide Duran'ın biraz da suçu kendisinde araması gerekmiyor mu? Kasım 2024'te çocuklarını Roma'da babalarıyla bırakıp İstanbul'a dönen de kendisiydi, boşanmadan Fikret Orman ile el ele pozlar veren de... Bu yüzden çocukları kendisini görmek istemiyor olabilir mi acaba!" şeklinde sonlandırdı.