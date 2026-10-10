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"Beni evlatlarımla sınayanı..." Eski manken Güzide Duran isyan etmişti: Roma’daki okul kapısında şok gerçek

Eski manken Güzide Duran'ın, velayeti eski eşi Adnan Aksoy'da bulunan çocuklarını göremediğini belirterek gösterdiği tepkinin ardından Roma'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İki çocuğuna kavuşmak isteyen Duran'ın, yurt dışında okul kapısında yaşadığı sürecin ayrıntıları ortaya çıktı.

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"Beni evlatlarımla sınayanı..." Eski manken Güzide Duran isyan etmişti: Roma’daki okul kapısında şok gerçek

Eski eşi Adnan Aksoy ile olan ayrılık sürecinin ardından çocuklarının velayetini kaybeden Güzide Duran, uzun süredir kızı Selin ve oğlu Emir ile görüşemediğini ifade ederek eski eşini hedef almıştı. Yaşanan bu gerilimin ardından olayın perde arkasında farklı detayların bulunduğu öne sürüldü.

Güzide Duran 13 Nisan 2008 tarihinde iş adamı Adnan Aksoy ile evlendi. İkili, 2026 yılında olaylı bir şekilde evliliklerini sonlandırdı.Güzide Duran 13 Nisan 2008 tarihinde iş adamı Adnan Aksoy ile evlendi. İkili, 2026 yılında olaylı bir şekilde evliliklerini sonlandırdı.

ROMA'DAKİ OKUL KAPISINDA YAŞANANLAR

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un aktardığı bilgilere göre, Adnan Aksoy'un çocukları anneleriyle görüştürmediği düşünülürken Roma'da farklı bir durum meydana geldi.

Eski manken Güzide Duran, son dönemde çocuklarının velayeti ve eski eşiyle yaşadığı tartışmalarla magazin gündeminden düşmüyor.Eski manken Güzide Duran, son dönemde çocuklarının velayeti ve eski eşiyle yaşadığı tartışmalarla magazin gündeminden düşmüyor.

Güzide Duran'ın İtalya'nın Roma kentindeki okul kapısında beklediği çocuklarının, okul çıkışında anneleriyle görüşmeyi tercih etmediği belirtildi.

Boşanma davası 50 bin lira nafaka ve velayetin babaya verilmesiyle sonuçlanmıştı.Boşanma davası 50 bin lira nafaka ve velayetin babaya verilmesiyle sonuçlanmıştı.

VELAYET KARARI VE AYRILIK SÜRECİ

Mart ayında 50 bin lira nafaka ile sonuçlanan boşanma davasının ardından mahkeme, iki çocuğun velayetini baba Adnan Aksoy'a vermişti.

Güzide Duran'ın ʺBeni evlatlarımla sınayanı Allah da vicdanıyla sınasınʺ şeklindeki isyan dolu açıklamaları büyük yankı uyandırmıştı.Güzide Duran'ın ʺBeni evlatlarımla sınayanı Allah da vicdanıyla sınasınʺ şeklindeki isyan dolu açıklamaları büyük yankı uyandırmıştı.

Süreç boyunca kızı Selin'i iki yıldır, oğlu Emir'i ise bir yıldır göremediğini açıklayan Duran, "Bir anneyi evlatlarından koparıp çocuklarının zihninde kötüleyip sonra 'mutlu baba' pozları vermek... Beni evlatlarımla sınayanı Allah da vicdanıyla sınasın" diyerek tepkisini dile getirmişti.

Güzide Duran, boşanma davası devam ederken Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile el ele görüntülenmişti.Güzide Duran, boşanma davası devam ederken Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile el ele görüntülenmişti.

SÜRECİN GEÇMİŞİ

Eski manken Güzide Duran, boşanma davası devam ettiği dönemde Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile gündeme gelmişti.

Güzide DuranGüzide Duran

Cankurt, yazısını "Çocukların annelerini görmek istememesinde muhakkak Adnan Aksoy'un da payı vardır ama Güzide Duran'ın biraz da suçu kendisinde araması gerekmiyor mu? Kasım 2024'te çocuklarını Roma'da babalarıyla bırakıp İstanbul'a dönen de kendisiydi, boşanmadan Fikret Orman ile el ele pozlar veren de... Bu yüzden çocukları kendisini görmek istemiyor olabilir mi acaba!" şeklinde sonlandırdı.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.

Kasım 2024 tarihinde çocuklarını Roma'da babalarıyla bırakarak İstanbul'a dönen Duran ile eski eşi Adnan Aksoy arasındaki velayet ve çocuklarla görüşme krizi tazeliğini koruyor.

Güzide Duran'ın şubat ayında sosyal medya hesabından çocuklarına olan özlemini dile getirdiği duygusal paylaşımı.Güzide Duran'ın şubat ayında sosyal medya hesabından çocuklarına olan özlemini dile getirdiği duygusal paylaşımı.

ŞUBAT AYINDAKİ DUYGUSAL PAYLAŞIM

Güzide Duran, zaman zaman sosyal medya hesabında çocuklarına duyduğu özlemi dile getiriyor. Duran, geçen şubat ayında duygularını dile getiren bir dize paylaşmıştı:

"Oğlum benden mektubu kesti,

Mektup yazacak kâğıdın mı kalmadı?

Ne yaptım da sen bana küstün,

Yazı yazmaya zamanın mı kalmadı?

Gönül vermişim iki satır yazı yazmaya,

Gönlüm hasret körpe kuzuya,

Ne oğlum ne de kızım kaldı,

Mektup yazacak zamanın mı kalmadı?

Annen de senden mektup bekliyor,

Türlü yemekleri sana saklıyor,

Önünde posta denetliyor,

Mektup yazacak zamanın mı kalmadı?"

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