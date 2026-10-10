"Beni evlatlarımla sınayanı..." Eski manken Güzide Duran isyan etmişti: Roma’daki okul kapısında şok gerçek
Eski manken Güzide Duran'ın, velayeti eski eşi Adnan Aksoy'da bulunan çocuklarını göremediğini belirterek gösterdiği tepkinin ardından Roma'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İki çocuğuna kavuşmak isteyen Duran'ın, yurt dışında okul kapısında yaşadığı sürecin ayrıntıları ortaya çıktı.
Eski eşi Adnan Aksoy ile olan ayrılık sürecinin ardından çocuklarının velayetini kaybeden Güzide Duran, uzun süredir kızı Selin ve oğlu Emir ile görüşemediğini ifade ederek eski eşini hedef almıştı. Yaşanan bu gerilimin ardından olayın perde arkasında farklı detayların bulunduğu öne sürüldü.
ROMA'DAKİ OKUL KAPISINDA YAŞANANLAR
Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un aktardığı bilgilere göre, Adnan Aksoy'un çocukları anneleriyle görüştürmediği düşünülürken Roma'da farklı bir durum meydana geldi.
Güzide Duran'ın İtalya'nın Roma kentindeki okul kapısında beklediği çocuklarının, okul çıkışında anneleriyle görüşmeyi tercih etmediği belirtildi.
VELAYET KARARI VE AYRILIK SÜRECİ
Mart ayında 50 bin lira nafaka ile sonuçlanan boşanma davasının ardından mahkeme, iki çocuğun velayetini baba Adnan Aksoy'a vermişti.
Süreç boyunca kızı Selin'i iki yıldır, oğlu Emir'i ise bir yıldır göremediğini açıklayan Duran, "Bir anneyi evlatlarından koparıp çocuklarının zihninde kötüleyip sonra 'mutlu baba' pozları vermek... Beni evlatlarımla sınayanı Allah da vicdanıyla sınasın" diyerek tepkisini dile getirmişti.
SÜRECİN GEÇMİŞİ
Eski manken Güzide Duran, boşanma davası devam ettiği dönemde Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile gündeme gelmişti.
Cankurt, yazısını "Çocukların annelerini görmek istememesinde muhakkak Adnan Aksoy'un da payı vardır ama Güzide Duran'ın biraz da suçu kendisinde araması gerekmiyor mu? Kasım 2024'te çocuklarını Roma'da babalarıyla bırakıp İstanbul'a dönen de kendisiydi, boşanmadan Fikret Orman ile el ele pozlar veren de... Bu yüzden çocukları kendisini görmek istemiyor olabilir mi acaba!" şeklinde sonlandırdı.
Kasım 2024 tarihinde çocuklarını Roma'da babalarıyla bırakarak İstanbul'a dönen Duran ile eski eşi Adnan Aksoy arasındaki velayet ve çocuklarla görüşme krizi tazeliğini koruyor.
ŞUBAT AYINDAKİ DUYGUSAL PAYLAŞIM
Güzide Duran, zaman zaman sosyal medya hesabında çocuklarına duyduğu özlemi dile getiriyor. Duran, geçen şubat ayında duygularını dile getiren bir dize paylaşmıştı:
"Oğlum benden mektubu kesti,
Mektup yazacak kâğıdın mı kalmadı?
Ne yaptım da sen bana küstün,
Yazı yazmaya zamanın mı kalmadı?
Gönül vermişim iki satır yazı yazmaya,
Gönlüm hasret körpe kuzuya,
Ne oğlum ne de kızım kaldı,
Mektup yazacak zamanın mı kalmadı?
Annen de senden mektup bekliyor,
Türlü yemekleri sana saklıyor,
Önünde posta denetliyor,
Mektup yazacak zamanın mı kalmadı?"