6 üstü Şampiyonlar Ligi öyle mi! - ZEKİ UZUNDURUKAN



18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalan Fenerbahçe'nin Aston Villa maçına yeteri kadar önem vermediğini gördüm. Bu durum beni kahretti! Oysa UEFA'nın düzenlediği en prestijli futbol turnuvası değil mi Şampiyonlar Ligi! Adı üzerinde Şampiyonlar Ligi... Devler arenası... Fenerbahçe, dünkü Aston Villa maçında daha yürekli, daha ateşli futbol oynamalıydı. İsmail Kartal da en güçlü ve en doğru 11'i ile çıkmalıydı Villa Park'a! Mesela tedbir amaçlı kadroya alınmayan Asensio bu maçta oynayabilir miydi? Orta sahanın şah damarı Kante ile maça başlansa çok daha iyi olmaz mıydı?



Kafamda deli sorular derler ya, dünkü maçın ilk yarısında kalemizde gördüğümüz üç gol ve yaşadığımız büyük hayal kırıklığını anlatamam! Bu sezon Premier Lig'de başarısız sonuçlar alan Aston Villa'nın ve hocası Unai Emery'nin Şampiyonlar Ligi'ni ne kadar fazla ciddiye aldığını gördük! Anlayış farkı, vizyon farkı, hoca farkı... Ne derseniz deyin! Oynayacağınız ilk maç en önemli maçtır. Hele bu maç, Şampiyonlar Ligi maçıysa ateşlere basarak koşan, topu ısıran, gözlerden alevler fışkıran takım ruhu ile sahaya çıkarsınız! Doğru olan budur! Aston Villa maçından önce Alanyaspor maçını düşünmek bana doğru gelmiyor! Aston Villa maçını kazansanız, tüm Avrupa sizi konuşur! Alanya maçını kazanınca sadece bu başarı, Türkiye sınırları içinde kalır.





Aston Villa güle oynaya üç gol attı. Orta sahada dik duramadık, savunmada döküldük! Kante'nin yerine oynayan İsmail Yüksek, özellikle iki kez ağlarımızı sarsan Nicolas Jackson karşısında ağır çekim oyunu ile beni çok şaşırttı! İsmail kardeşim bu ne hal! İkinci yarıda da gereksiz yere Manzambi'den çalım yiyip, penaltı yaptırdın! Ya İrfan Can Kahveci'ye ne demeli! İrfan da ilk yarıda hayal kırıklığına uğrattı herkesi... Fenerbahçe adına ilk yarının en iyisi Oğuz Aydın'dı. Skor 1-0 Aston Villa lehine devam ederken, Oğuz'un Vedat'a öyle şık bir ara pası vardı ki, Vedat karşı karşıya pozisyonda topu Suzuki'ye nişanladı. Bunu atamayacaksın da neyi atacaksın Vedat!



Fenerbahçeli futbolcular için her Şampiyonlar Ligi maçı vitrin maçıdır, kariyer maçıdır. Bu maçlarda iyi oynarsanız, market değeriniz artar, Avrupa'da oynama hayaliniz gerçekleşir. Dün Fenerbahçeli futbolcular sahada savaşmadılar, yürekli ve coşkulu futbol oynamadılar. Son Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'na çağrılmayan Greenwood'un da daha etkili olmasını bekliyorduk. İkinci yarıda da kötü oyunumuz devam etti. İlk yarıda Nicolas Jackson, ikinci yarıda da Barkley sahneye çıktı. 72'de skor 5-0 oldu! Son sözü ise eski Beşiktaşlı Tammy Abraham söyledi. Tam tamına yarım düzine gol yedik! Yuh artık! Fenerbahçe maalesef dün gece, Şampiyonlar Ligi'nde bir maç oynadığının farkında değildi Villa Park'ta! Altı üstü Şampiyonlar Ligi diye düşünürseniz, bu ligi küçümserseniz, rotasyon derseniz 6 gol yer eve felaket bir sonuçla dönersiniz! Yazık çok yazık oldu! Olan yine yağmurda-çamurda, kışta-ayazda bu takıma gönül veren, destekleyen 25 milyon Fenerbahçeli'ye oldu!





Annemizin Ligi - ENDER BİLGİN



Geçtiğimiz yıl Avrupa Ligi şampiyonu olmasına rağmen, yeni sezonda hala oyun kimliğini oturtamamış olmakla eleştirilen Emery'nin Aston Villa'sı beklendiği gibi güçlü ve istekli başladı maça.

Birleşik savunma hatasından yediğimiz erken ve basit gol bu seviyede yenecek gol değildi. Son haftalarda Guendouzi'de ciddi bir düşüş var. Golden sonra daha öz güvenliydi Fenerbahçe. Bu bölümde iki çok önemli pozisyon bulup, basitçe harcadık.



Ardından İrfan-Vedat ve İsmail'in ortak hatasıyla ikinci golü gördük kalemizde. 35 yaşındaki Kante'nin dinamizmini aradık ümitsizce...

Sonrasında Oğuz ile direkten dönen bir topumuz var ki üzülmemek elde değil... Ama orta sahadaki basit top kayıpları, saçma hatalar kaderimizi belirlemeye devam etti. Bir başka top kaybında Nikolas Jackson skoru üçleyiverdi.

"İyi oynuyor gibi görünüp tuzağa düşmek nedir?" İşte bunu yaşadık.

İlk yarıda top 57'ye 43 bizdeydi ve aslında adamların ekmeğine yağ sürdüğümüzün kanıtıydı bu rakam.

Maç boyunca Semedo, Greenwood kanadı hiç çalışmadı.





Stoperler birbirinden kopuk oynadı. Fizik kalitemizin düşüklüğü son bölümde iyiden iyiye ortaya çıktı. Garibim Oğuz yorulana kadar çabaladı durdu ama ne çare!

Günün kötülerinden İsmail'in neden olduğu penaltı golü farkı dörtledi. Sonrası tam bir moral bozukluğu, tam bir kabustu. Bu kadar çok hata yapılınca, beşinci gol de gecikmedi. Ne oyun düzemi kaldı, ne disiplin. Altıncı gol kabusu noktalayan gol oldu. İsmail Hoca da maçı bizim gibi izlediğine göre, fark kaçınılmazdı elbette.

Sonuç mu? Maç boyunca susmayan iki bin civarındaki Fenerbahçe taraftarına selam, annemizin ligindeki şampiyonluk mücadelesine devam!



