Yazarlardan Kartal'a sert eleştiriler: "Dümendeki pısırık adam"
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda Aston Villa ile karşılaştı. Adeta bozguna uğrayan sarı-lacivertliler sahadan 6-0 yenik ayrıldı. Spor yazarları bu tarihi hezimeti yorumlarken, hedeflerinde İsmail Kartal ve İsmail Yüksek vardı. İşte o yazılar...
Ne umduk ne bulduk - ABDULLAH ERCAN
Fenerbahçe'nin ligdeki son 2 galibiyetten sonra Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir performans göstereceği gerçekten merak konusuydu. Son haftalarda belirgin bir yükseliş içinde olan Sarı-Lacivertliler'in Roma maçından sonra İngiltere'de Aston Villa karşısında oynayacağı futbol ve alacağı sonuç bundan sonrası için önemli bir ölçüt olabilirdi. Yine de maç öncesi en kötü 1 puan alır dediğimiz Fenerbahçe özellikle kendi hatalarından dolayı özellikle İsmail Yüksek'in hatalarından dolayı çok basit goller yedi. Bu skor asla kaldırılacak ve kabul edilecek bir skor değil.
Zaten Lukaku, Kante ve Asensio'nun maçtan önce oynamayacağının açıklanması soğuk duş etkisi yaptı. Bu oyuncuların oynayıp oynamayacağı son dakika mı belli olur bunu da anlayabilmiş değilim. İlk yarıda yediği golden sonra net pozisyonlar bulan Fenerbahçe, Vedat Muriç'le bunları değerlendiremedi. Özellikle ileri çıkarken orta sahada pas kayıpları yaptı ve yenen goller bu şekilde geldi. Tabii ki Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe için bir hedef ligi değil ama bu takımı ilk kez bu kadar ruhsuz bir futbol oynarken gördük. Bu oyun Sarı-Lacivertli takıma hiç yakışmadı. Gelinen noktada İsmail hoca tekrar sorgulanacaktır. Bakalım Aziz Yıldırım bu kez ona sahip çıkacak mı bunu kestirmek şimdiden zor. Böylece Şampiyonlar Ligi'nde en azından ilk 24 iddiası için Slavia Prag maçı mutlak kazanılması gereken zaruri bir maç haline geldi. Bu maçta alınacak skor çok önemli olacak.
Herkes hesap vermeli! - GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
İsmail Kartal ve futbolcular dün yine tarihi bir rezalet yaşattılar Türk futboluna. Daha önce Nordsjaelland'den 6 yiyen Fenerbahçe, dün aynı tarifeyi Aston Villa'dan gördü. Maç öncesi Kante ve Asensio'yu kaybetmek eli oldukça zayıflatır ama Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkan futbolcular, jubile maçına çıkmış gibiydi. Sadece Oğuz Aydın ve 6 gol yemesine rağmen Ederson'u bu ruhsuzlar ordusundan ayırabiliriz.
Kante'nin yokluğunda maça 11'de başlayan İsmail Yüksek, yalnızca kendi kariyerinin değil benim canlı seyrettiğim en kötü orta saha performansına imza attı. Ayağına gelen her topu laubalice rakibe hediye eden İsmail, oyundan çıkana kadar yenen 4 golün 3'üne imza attı.
3-0 biten ilk devre sonrası İsmail Kartal'ın oyuncu değiştirmemesi ise tamamen akıl tutulmasıydı. Sahada Oğuz Aydın hariç koşan, mücadele eden kimse yokken İsmail hoca oyundan memnun olacak ki değişiklik yapmadan başladı 2. devreye. Hal böyle olunca adamlar 3'te devre 6'da biter dedi.
Bu tarihi rezalette sadece futbolcuların ve teknik heyetin değil, herkesin sorumluluğu olmalı. Her kaybedilen maçın ardından "dersler çıkardık" demek de artık ezberlenmiş cümlelerden başka bir anlama gelmiyor. Transfer döneminin son haftasında Fred'i gönderip orta saha almayan, Talisca'yı gönderip forvet almayan Aziz Yıldırım ve yönetiminin de çıkıp hesap vermesi gerekiyor.
İki İsmail! - EMRE BOL
Vallahi billahi yenilmeyecek takım değildi Aston Villa… Lakin Oğuz hariç sahada performans veren kimse yoktu. İngiliz ekibinden daha çok pozisyona giren, gol beklentisi istatiğinde de önde olan Fenerbahçe'nin gol atamadan çuvalla gol yemesi açıklanabilir gibi değil! Ha şunu söyleyeyim; yıllardır süregelen santrfor krizi hala devam ediyor. Ya Vedat kardeşim karşı karşıya pozisyonları atamayacaksan hangisini atacaksın?
Dün gece en çok Kante'yi aradı. Neredeyse her maç öve öve bitiremediğimiz oyuncunun yokluğunda sadece Aston Villa değil her takım orta sahayı rahatlıkla ele geçirir. İsmail Yüksek dün gece resmen hat-trick yaptı. Ama tersten! Kaptırdığı 3 top Fenerbahçe kalesinde gol oldu. Acaba maçın topunu eve götürmüş müdür?
Karşılaşma öncesi Aston Villa'nın iki sol beki yoktu. Hal böyle olunca sarı-lacivertlilerin Grenwood'un kanadından etkili olacağını düşünmüştüm. Heyhat o da Birmingham'a gelmemişti. Acaba İsmail hoca benim düşündüğümü düşünmüş müdür? İsmail Kartal kafasındaki şablonla yaşıyor. Rakibe, elindeki malzemeye göre değil, kafasına göre oynatıyor Fenerbahçe'yi… Ağır mağlubiyet oldu. Herkes kötüydü ama 2 İsmail herkesten daha kötüydü. Yıllar sonra Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligine götürmek değil önemli olan… Önemli olan Fenerbahçe'yi rezil etmemek!
Utanç gecesi! - HAKKI YALÇIN
Fenerbahçe tarihi bir utanç gecesi yaşadı. Bu sonuç uzun süre unutulmazsa, böyle sıradan bir takımdan 6 gol yemek Fenerbahçe'ye yakışmıyorsa, buna sebep olanların ödemesi gereken bir bedel olmalı. Hiç kimse dünkü intihara kaza süsü vermesin. Birilerinin varlığı Fenerbahçe'nin yokluğuna armağan ediliyorsa, Fenerbahçe taraftarına Allah sabır versin!
Futbol her zaman bildiklerini söyler ama görmek istemeyenlere ne söyleseniz fayda etmez. O yüzden her futbol maçında birçok soru oluşur beyinlerde. Hangi yanlış pas hafızalarda kalıcı, hangi vuruş göz alıcı? Sahanın içindeki ölü noktaları görmeyen bir teknik adam "geri planda" neler görüyordur? Bir takım bu kadar golü nasıl yer? Bir teknik adam böylesine bir manzarayı hangi yüzle seyreder? Bazı yenilgiler özre müsait değilse, bazı futbolcuları müsait bir yerde indirmenin zamanı gelmemiş midir? Skrinar'a kurban olmanın sonu ne zaman gelecektir?
Maçın başında farklı bir görüntü çizerken, rakibe savunmanın bütün şifrelerini veren bir takımın kaçınılmaz kaderidir bu. Onlar defineyi buldular bizler bir kere bile kaleyi bulamadık. Hayatının en kötü gecesinde İsmail Yüksek. Adım atarken bile rakibi buyur eden Skriniar, aslında tümüyle harabeye dönmüş bir takım.
Yine de ikinci yarıda en azından formaya saygı adına karşı duruş projesi bekledim. Ama bir teknik adamın esaret görüntüsünden çıkması mümkün değilse ve cesaretin esamesi okunmazsa böyle utanç verici fark da kaçınılmaz olur. "Kendisi olamayan adamlar başkası olduklarında her zaman kendilerini ele verirler. Hiçbir şey olarak!" Bu cümlemin muhatabı; Greenwood. Giydiği formanın anlamını tribün tepkisine yem eden ve telef olan silik adam! Sahi ya Kante niye yoktu? Herhalde İsmail Kartal yeni bir element keşfetti de böyle bir adama ihtiyaç duymadı.
Maçın sonucunu belirleyen, koşar gibi yapanlarla koşan adamlar arasında farkın tabelaya yansımasıdır. Aston Villa'lı futbolcular geceyi gole doyurdular, bütün sırları ifşa edilen Fenerbahçeli futbolcular istirahate buyurdular.
Sonuç olarak, dün İstanbul'da denizi bile sel bastı, Fenerbahçe'yi de İngiltere'de batırdılar. Kim mi batırdı? Yeryüzünde dalgın gezen yıldızlar! Ve manzarayı seyreden dümendeki pısırık adam!
6 üstü Şampiyonlar Ligi öyle mi! - ZEKİ UZUNDURUKAN
18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalan Fenerbahçe'nin Aston Villa maçına yeteri kadar önem vermediğini gördüm. Bu durum beni kahretti! Oysa UEFA'nın düzenlediği en prestijli futbol turnuvası değil mi Şampiyonlar Ligi! Adı üzerinde Şampiyonlar Ligi... Devler arenası... Fenerbahçe, dünkü Aston Villa maçında daha yürekli, daha ateşli futbol oynamalıydı. İsmail Kartal da en güçlü ve en doğru 11'i ile çıkmalıydı Villa Park'a! Mesela tedbir amaçlı kadroya alınmayan Asensio bu maçta oynayabilir miydi? Orta sahanın şah damarı Kante ile maça başlansa çok daha iyi olmaz mıydı?
Kafamda deli sorular derler ya, dünkü maçın ilk yarısında kalemizde gördüğümüz üç gol ve yaşadığımız büyük hayal kırıklığını anlatamam! Bu sezon Premier Lig'de başarısız sonuçlar alan Aston Villa'nın ve hocası Unai Emery'nin Şampiyonlar Ligi'ni ne kadar fazla ciddiye aldığını gördük! Anlayış farkı, vizyon farkı, hoca farkı... Ne derseniz deyin! Oynayacağınız ilk maç en önemli maçtır. Hele bu maç, Şampiyonlar Ligi maçıysa ateşlere basarak koşan, topu ısıran, gözlerden alevler fışkıran takım ruhu ile sahaya çıkarsınız! Doğru olan budur! Aston Villa maçından önce Alanyaspor maçını düşünmek bana doğru gelmiyor! Aston Villa maçını kazansanız, tüm Avrupa sizi konuşur! Alanya maçını kazanınca sadece bu başarı, Türkiye sınırları içinde kalır.
Aston Villa güle oynaya üç gol attı. Orta sahada dik duramadık, savunmada döküldük! Kante'nin yerine oynayan İsmail Yüksek, özellikle iki kez ağlarımızı sarsan Nicolas Jackson karşısında ağır çekim oyunu ile beni çok şaşırttı! İsmail kardeşim bu ne hal! İkinci yarıda da gereksiz yere Manzambi'den çalım yiyip, penaltı yaptırdın! Ya İrfan Can Kahveci'ye ne demeli! İrfan da ilk yarıda hayal kırıklığına uğrattı herkesi... Fenerbahçe adına ilk yarının en iyisi Oğuz Aydın'dı. Skor 1-0 Aston Villa lehine devam ederken, Oğuz'un Vedat'a öyle şık bir ara pası vardı ki, Vedat karşı karşıya pozisyonda topu Suzuki'ye nişanladı. Bunu atamayacaksın da neyi atacaksın Vedat!
Fenerbahçeli futbolcular için her Şampiyonlar Ligi maçı vitrin maçıdır, kariyer maçıdır. Bu maçlarda iyi oynarsanız, market değeriniz artar, Avrupa'da oynama hayaliniz gerçekleşir. Dün Fenerbahçeli futbolcular sahada savaşmadılar, yürekli ve coşkulu futbol oynamadılar. Son Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'na çağrılmayan Greenwood'un da daha etkili olmasını bekliyorduk. İkinci yarıda da kötü oyunumuz devam etti. İlk yarıda Nicolas Jackson, ikinci yarıda da Barkley sahneye çıktı. 72'de skor 5-0 oldu! Son sözü ise eski Beşiktaşlı Tammy Abraham söyledi. Tam tamına yarım düzine gol yedik! Yuh artık! Fenerbahçe maalesef dün gece, Şampiyonlar Ligi'nde bir maç oynadığının farkında değildi Villa Park'ta! Altı üstü Şampiyonlar Ligi diye düşünürseniz, bu ligi küçümserseniz, rotasyon derseniz 6 gol yer eve felaket bir sonuçla dönersiniz! Yazık çok yazık oldu! Olan yine yağmurda-çamurda, kışta-ayazda bu takıma gönül veren, destekleyen 25 milyon Fenerbahçeli'ye oldu!
Annemizin Ligi - ENDER BİLGİN
Geçtiğimiz yıl Avrupa Ligi şampiyonu olmasına rağmen, yeni sezonda hala oyun kimliğini oturtamamış olmakla eleştirilen Emery'nin Aston Villa'sı beklendiği gibi güçlü ve istekli başladı maça.
Birleşik savunma hatasından yediğimiz erken ve basit gol bu seviyede yenecek gol değildi. Son haftalarda Guendouzi'de ciddi bir düşüş var. Golden sonra daha öz güvenliydi Fenerbahçe. Bu bölümde iki çok önemli pozisyon bulup, basitçe harcadık.
Ardından İrfan-Vedat ve İsmail'in ortak hatasıyla ikinci golü gördük kalemizde. 35 yaşındaki Kante'nin dinamizmini aradık ümitsizce...
Sonrasında Oğuz ile direkten dönen bir topumuz var ki üzülmemek elde değil... Ama orta sahadaki basit top kayıpları, saçma hatalar kaderimizi belirlemeye devam etti. Bir başka top kaybında Nikolas Jackson skoru üçleyiverdi.
"İyi oynuyor gibi görünüp tuzağa düşmek nedir?" İşte bunu yaşadık.
İlk yarıda top 57'ye 43 bizdeydi ve aslında adamların ekmeğine yağ sürdüğümüzün kanıtıydı bu rakam.
Maç boyunca Semedo, Greenwood kanadı hiç çalışmadı.
Stoperler birbirinden kopuk oynadı. Fizik kalitemizin düşüklüğü son bölümde iyiden iyiye ortaya çıktı. Garibim Oğuz yorulana kadar çabaladı durdu ama ne çare!
Günün kötülerinden İsmail'in neden olduğu penaltı golü farkı dörtledi. Sonrası tam bir moral bozukluğu, tam bir kabustu. Bu kadar çok hata yapılınca, beşinci gol de gecikmedi. Ne oyun düzemi kaldı, ne disiplin. Altıncı gol kabusu noktalayan gol oldu. İsmail Hoca da maçı bizim gibi izlediğine göre, fark kaçınılmazdı elbette.
Sonuç mu? Maç boyunca susmayan iki bin civarındaki Fenerbahçe taraftarına selam, annemizin ligindeki şampiyonluk mücadelesine devam!
Bir tek Oğuz Aydın ayakta kaldı! - ÖMER ÜRÜNDÜL
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Birmingham'da hezimete uğradı. Futbolun temel noktaları var; fizik güç, mücadele, hücumu düşünürken savunma tedbirlerini bırakmamak, çok basit hatalar yapmamak ya da bunları en azda tutmak… Dün bu önemli ilkeler Fenerbahçe adına adeta sahada yok sayıldı. Basit hatalarla yenen goller, bilhassa ilk yarıda rakibi hücumda tehdit ederken değerlendirilemeyen pozisyonlar bu sonucu doğurdu. Fenerbahçe'yi farklı Rize galibiyetinden sonra eleştirmiştim. Bir defa İsmail Kartal 15 günlük arayı fiziksel olarak hiç değerlendirmemiş. Dün de gördük ki Greenwood'un ayakta duracak hali yok, Guendouzi de eski kimliğinin çok uzağında. Bunlara bir de İsmail Yüksek eklendi… Her zaman hırslı olan ve savaşan bu futbolcuyu bugüne kadar ilk kez bu kadar etkisiz gördüm.
Greenwood'u çıkarmak için neden o kadar beklendi? İki santrforu kıyaslıyorum, biri net iki gol kaçırmanın dışında Vedat Muriqi sahada yok. Karşı tarafta Jackson fırtınalar estirdi. Vedat çalım atamıyor. Günümüz futbolunda bu da büyük bir sorun. Villa Park'ta bir tek Oğuz Aydın'ı ayrı tutarım. Takımı pozisyonlara taşıyan bir numaralı isimdi. Ondan sonra gelen isim de Archie Brown'dı. Eğer bir takım topla rakibinden fazla ya da eşit oranda oynuyorsa, sürekli hücumu düşünüyorsa 6 gol yiyip hiç atamıyorsa o takımda çok ciddi sorunlar var demektir.
Yetenek eksikliği - BÜLENT TİMURLENK
Karşındaki rakip mayıs ayında İstanbul'da Avrupa Ligi kupasını kaldıran 11'inden sadece 4 futbolcuyla ve sezona da kötü bir form grafiğiyle başlayarak çıkmışsa sen de çok formda bir Roma'ya akılcı bir futbol oynamışsan umutlu olursun… İsmail Kartal, Asensio'yu ne zaman 11'de düşünmese anında bir sakatlık açıklamasının gelmesi manidar… Kante, Rize maçında yorgunluk sinyalleri veriyordu. Bu yaşta arka arkaya maça çıkması elbette normal değil. Yine de bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda çok iyi bir kesici olan İsmail'in belki de kariyerinin en kötü maçını oynamasına hiç gerek yoktu. İlk gol kornerden Guendouzi'nin uzaklaştıramadığı, Skriniar'a çarpıp giden top. İkinci golde Vedat'ın tembel topu ve İsmail'in uyumasıyla kaptırılan top… Ardından yine İsmail'in bireysel top kaybı…
Orta sahada kalabalık bir kadrosu olmasına rağmen Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi seviyesinde yetenekli ayak eksikliği çektiği kesin. Ayağına her top geldiğinde ıslıklanan Greenwood'un da bundan etkilenip oyuna hiç girememesiyle birlikte Fenerbahçe'nin hücumdaki bir şeyler yapmaya çalışan tek adamı Oğuz Aydın kaldı. Kenarda Garnacho, Buendia, Abraham ve Goretzka'yı oturtma lüksüne sahip Unai Emery, çok kolay çözdü rakibini. İlk yarıda sadece iki faul yapan F.Bahçe, ikinci devrede fark büyürken ikili mücadelelerden daha çok rakibin gölgesini kovalayan futbolcularla sahadaydı. G.Saray'dan sonra F.Bahçe de Devler Ligi'nde ağır tokat yedi. Şimdi haftanın hakemleri açıklanır, kimse de bu maçları hatırlamaz.
Gelişim gösteriyor - MUSTAFA ÇULCU
Geçen sezon Avrupa'da kupa kazanmış ligi ilk dörtte tamamlamış Aston Villa'nın bugün özellikle omurgasının ciddi biçimde değiştiğini görüyoruz. Unai Emery genç potansiyelli oyunculara yönelerek oyun içinde dengeleri kurmaya çalışan yeni bir takım kurmuş. Taktik disiplini yüksek, rakibin hatasını bekleyebilen ve hızla hücuma çıkan oyun felsefesi ile ilk 40 dakikada attıkları 3 golle maçı bitirdiler.
Yenilen ilk golden sonra Fenerbahçe oyuna ortak olduğu anlarda pozisyonlar üretti ama istediği golü bulamadı. Üstelik Aston Villa savunması güçlü bir savunmada değil. İsmail, Guendouzi, İrfan Can orta alanda top rakipteyken çok zayıf kaldılar. Bir de buna başta İsmail olmak üzere basit top kayıpları ve pas hataları eklenince Aston Villa bulduğu gollerle farkı yakaladı. Fenerbahçe ve Türk futbolu adına büyük bir hayal kırıklığı oldu. Oğuz Aydın'ın güzel oyunu arada eriyip gitti. Kaleci Ederson sanki kabul günündeydi. Avrupa coğrafyasındaki takımlarla Şampiyonlar Ligi'nde iki akşam oynadığımız maçlar bize modern futbolun çok gerisinde olduğumuzu gösterdi.
Slovak Ivan Kruzliak 42 yaşında Şampiyonlar Ligi ve uluslararası tecrübeye sahip. Onu daha önce Türk takımlarının yönettiği maçlarından tanıyoruz. 7'de Fenerbahçe penaltı bekledi devam kararı doğru. Topla oynayan Cash'ti.56'da Aston Villa penaltı bekledi devam kararı doğru, kol doğal konumdaydı. 67'de İsmail dikkatsiz bir faul yaptı, Aston Villa lehine verdiği penaltı doğru. 76'da müthiş bir avantaj oynattı, döndü Oğuz'a sarı gösterdi derslik uygulama oldu. 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana takip ettiğim UEFA'nın elit hakemi muazzam gelişim içinde ve formda. Çok başarılı bir performans gösterdi.