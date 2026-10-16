Kartal'ın ilk 11'de İrfan Can Kahveci'yi tercih etmesi üzerine Asensio'nun maç kadrosunda bulunmayı reddettiği, yöneticilerin araya girmesine rağmen kararını değiştirmediği iddia edildi.



OĞUZ ÇETİN İLE GÖRÜŞMESİ FBTV'YE YANSIDI

Öte yandan karşılaşmaya saatler kala Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile Marco Asensio arasında gerçekleşen görüşmenin görüntüleri FBTV yayınında yer aldı.

Görüntülerde Oğuz Çetin'in Asensio ile konuşurken dizini işaret ettiği görüldü.



Çetin'in bu hareketle İspanyol futbolcunun sakatlığına vurgu yaptığı ve kendisini yedek kalmaya ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.