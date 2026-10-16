Fenerbahçe'de Marco Asensio krizi iddiası: Aston Villa maçı öncesi rest çekti! İşte yaşananlar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun maç kadrosuna alınmamasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İspanyol futbolcunun yedek başlayacağını öğrenince kadroda yer almayı reddettiği öne sürüldü. İşte yaşananlar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa deplasmanından 6-0'lık yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun karşılaşma öncesinde kadro dışı kalmasının perde arkasına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-lacivertli kulübün sakatlığı nedeniyle tedbir amaçlı kadroya alınmadığını açıkladığı İspanyol yıldızın, teknik heyetin kararına tepki gösterdiği ileri sürüldü.
FENERBAHÇE'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI GELMİŞTİ
Fenerbahçe, Aston Villa karşılaşması öncesinde Marco Asensio, N'Golo Kante ve Romelu Lukaku'nun sağlık durumları hakkında bilgilendirme yapmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, üç futbolcunun son maçta aldıkları darbeler nedeniyle sağlık kontrollerinden geçirildiği belirtilmişti. Asensio ve Kante'nin diz bölgelerinde, Lukaku'nun ise baldırında reaksiyon tespit edildiği ifade edilmişti.
Asensio'nun rehabilitasyon sonrasında maç sürelerinin kademeli artırılmasını öngören program kapsamında tedbir amaçlı kadroya alınmadığı, Kante ve Lukaku'nun ise maç kadrosunda yer alacağı duyurulmuştu.
ASENSIO'NUN YEDEK KALMAYI KABUL ETMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Marco Asensio'nun kadroda yer almamasının arkasında teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11 tercihi bulunuyor.
Haberde, Aston Villa karşılaşması öncesindeki son antrenmanda takımla çalışan İspanyol futbolcunun, mücadeleye yedek başlayacağını öğrenmesinin ardından tepki gösterdiği öne sürüldü.
Kartal'ın ilk 11'de İrfan Can Kahveci'yi tercih etmesi üzerine Asensio'nun maç kadrosunda bulunmayı reddettiği, yöneticilerin araya girmesine rağmen kararını değiştirmediği iddia edildi.
OĞUZ ÇETİN İLE GÖRÜŞMESİ FBTV'YE YANSIDI
Öte yandan karşılaşmaya saatler kala Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile Marco Asensio arasında gerçekleşen görüşmenin görüntüleri FBTV yayınında yer aldı.
Görüntülerde Oğuz Çetin'in Asensio ile konuşurken dizini işaret ettiği görüldü.
Çetin'in bu hareketle İspanyol futbolcunun sakatlığına vurgu yaptığı ve kendisini yedek kalmaya ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.