Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.



Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:

2027 yılı bütçemiz, zorlu bölgesel ve küresel koşullar karşısında, ekonomimizin güvenliğini ve direncini pekiştiren, Türkiye'nin üretim gücünü ve rekabet kapasitesini dönüştüren, kazanımlarımızı kalıcı sosyal refaha taşıyan bir 'dayanıklılık, refah ve dönüşüm' bütçesidir.

Küresel ekonomideki gelişmelere karşı Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uyguladığı istikrarlı politikalar kurumsal kapasitesi sayesinde sağlam duruşunu korumaktadır.



2025 yılında yüzde 3,7 oranında büyüyen ekonomimizin 2026 yılını yüzde 3,3 büyüme ile tamamlamasını bekliyoruz.

Bütçede enflasyon tahminleri (Foto: AA sosyal medya)

2027'de küresel görünümde beklenen iyileşmenin ve dış talepteki toparlanmanın katkısıyla büyümemizin yüzde 4,2 seviyesine yükseleceğini öngörüyoruz.

Hizmet ihracatında yakaladığımız güçlü performansı koruyarak dış dengemize katkı sağlayacağız. Önümüzdeki yıl cari açığın yeniden yüzde 2'nin altına inmesini bekliyoruz.

ENFLASYONDA HEDEF TEK HANE



Tüketici enflasyonunun 2027 yılı sonunda yüzde 21 seviyesine gerilemesini öngörüyoruz. Orta vadede ise kalıcı tek haneli enflasyona ulaşmayı hedefliyoruz.

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