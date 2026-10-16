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Cevdet Yılmaz 2027 bütçesini açıkladı! Türkiye ekonomisi için büyüme hedefi yüzde 4,2

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'nde Türkiye ekonomisinin büyüme beklentilerini açıkladı. Ekonominin 2026 yılını yüzde 3,3 büyümeyle tamamlamasını beklediklerini belirten Yılmaz, 2027'de büyümenin yüzde 4,2'ye yükseleceğini öngördüklerini söyledi. Yılmaz, 2027 yılı bütçesini ise “dayanıklılık, refah ve dönüşüm” bütçesi olarak nitelendirdi. Enflasyonda hedefin tek hane olduğunu belirten Yılmaz, "Tüketici enflasyonunun 2027 yılı sonunda yüzde 21 seviyesine gerilemesini öngörüyoruz." dedi.

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Cevdet Yılmaz 2027 bütçesini açıkladı! Türkiye ekonomisi için büyüme hedefi yüzde 4,2

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:

2027 yılı bütçemiz, zorlu bölgesel ve küresel koşullar karşısında, ekonomimizin güvenliğini ve direncini pekiştiren, Türkiye'nin üretim gücünü ve rekabet kapasitesini dönüştüren, kazanımlarımızı kalıcı sosyal refaha taşıyan bir 'dayanıklılık, refah ve dönüşüm' bütçesidir.

Küresel ekonomideki gelişmelere karşı Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uyguladığı istikrarlı politikalar kurumsal kapasitesi sayesinde sağlam duruşunu korumaktadır.

2025 yılında yüzde 3,7 oranında büyüyen ekonomimizin 2026 yılını yüzde 3,3 büyüme ile tamamlamasını bekliyoruz.

Bütçede enflasyon tahminleri (Foto: AA sosyal medya)Bütçede enflasyon tahminleri (Foto: AA sosyal medya)

2027'de küresel görünümde beklenen iyileşmenin ve dış talepteki toparlanmanın katkısıyla büyümemizin yüzde 4,2 seviyesine yükseleceğini öngörüyoruz.

Hizmet ihracatında yakaladığımız güçlü performansı koruyarak dış dengemize katkı sağlayacağız. Önümüzdeki yıl cari açığın yeniden yüzde 2'nin altına inmesini bekliyoruz.

ENFLASYONDA HEDEF TEK HANE

Tüketici enflasyonunun 2027 yılı sonunda yüzde 21 seviyesine gerilemesini öngörüyoruz. Orta vadede ise kalıcı tek haneli enflasyona ulaşmayı hedefliyoruz.

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Cevdet Yılmaz 2027 bütçesini açıkladı! Türkiye ekonomisi için büyüme hedefi yüzde 4,2-2 Cevdet Yılmaz 2027 bütçesini açıkladı! Türkiye ekonomisi için büyüme hedefi yüzde 4,2-3 Cevdet Yılmaz 2027 bütçesini açıkladı! Türkiye ekonomisi için büyüme hedefi yüzde 4,2-4

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