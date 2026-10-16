İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan dev kara para ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunun ardından firar eden Emir Sarıgül'ün izi Ankara'da bulundu. Emniyet istihbarat ekiplerinin yürüttüğü titiz takibin ardından firari şüphelinin, Ankara'nın Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde yer alan Angora Evleri sitesindeki lüks konutta olduğu saptandı.

MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞINI SIĞINAK YAPTI

Soruşturma detaylarına göre, söz konusu konutun Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu öğrenildi. Mustafa Sarıgül'ün Anayasa'dan doğan milletvekili dokunulmazlığı bulunması nedeniyle firari oğlu Emir Sarıgül'ün bu hukuki koruma zırhından faydalanmak amacıyla babasının Çankaya'daki konutuna sığındığı belirlendi.

POLİS EKİPLERİ DIŞARIDA BEKLİYOR

Emir Sarıgül'ün konut içerisindeki varlığını kesin olarak teyit eden emniyet güçleri, Angora Evleri ve konut çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Babasının milletvekili dokunulmazlığı sebebiyle ikametgâha yönelik hukuki prosedürleri hassasiyetle yürüten polis ekipleri, firari şüpheli hakkında verilen gözaltı kararını uygulamak üzere konuttan dışarı çıkmasını bekliyor. Konutun tüm giriş ve çıkışları kontrol altına alınırken firari Sarıgül için çember tamamen daraldı.