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Başkan Erdoğan, İstanbul’daki sel için Bakan Kurum’dan bilgi aldı: “Bu afetten kurtulacağız”

Başkan Erdoğan, İstanbul’daki sel felaketinin ardından Ayazağa’da incelemelerde bulunan Bakan Murat Kurum’dan telefonla bilgi aldı. Erdoğan, “Çalışıyoruz ve bir an önce de bu afetten inşallah kurtulacağız” dedi. Kurum ise boşaltılması gereken binalardaki vatandaşların barınma alanlarına alınacağını açıkladı.

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Başkan Erdoğan, İstanbul’daki sel için Bakan Kurum’dan bilgi aldı: “Bu afetten kurtulacağız”

İstanbul'da sel felaketinin vurduğu bölgelerde çalışmalar sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Ayazağa'da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile telefonla görüştü. Bölgedeki son durum hakkında bilgi alan Erdoğan, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Kurum, Ayazağa’daki sel bölgesinden Başkan Erdoğan’a son durumu aktardı. (Foto: AA)Bakan Kurum, Ayazağa’daki sel bölgesinden Başkan Erdoğan’a son durumu aktardı. (Foto: AA)

BAŞKAN ERDOĞAN: BİR AN ÖNCE BU AFETTEN KURTULACAĞIZ

Selden en çok etkilenen bölgelerden Ayazağa'da incelemelerde bulunan Bakan Kurum, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak yürütülen çalışmaları aktardı.

Görüşmede sel mağduru vatandaşlara seslenen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bu sel afetinde mağdur olan tüm kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Şu anda gerek bakanlarımız, gerek valimiz hep birlikte malum afet bölgesindeler. İnşallah bir an önce netice alarak o afetten kurtulmayı Allah bizlere nasip etsin diyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Çalışıyoruz ve bir an önce de bu afetten inşallah kurtulacağız"

Bakan Kurum: Binaları boşaltıp vatandaşları barınma alanlarına alacağız. (Foto: AA)Bakan Kurum: Binaları boşaltıp vatandaşları barınma alanlarına alacağız. (Foto: AA)

KAYIP VATANDAŞLAR AFAD KOORDİNASYONUNDA ARANIYOR

Bakan Kurum da bölgedeki arama çalışmaları ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Kayıp vatandaşların AFAD koordinasyonunda arandığını belirten Kurum, gıda ve su ihtiyaçlarının da aynı koordinasyonla karşılandığını bildirdi.

Video Oynatma İkonu Erdoğan'dan İstanbul'daki sel felaketiyle ilgili açıklama

BAKAN KURUM'DAN TAHLİYE VE BARINMA AÇIKLAMASI

Boşaltılması gereken binalarda yaşayan vatandaşların barınma alanlarına alınacağını açıklayan Kurum, Başkan Erdoğan'a şu bilgileri aktardı:

"AFAD koordinasyonunda kayıp vatandaşlarımız aranıyor. Burada da vatandaşlarımızın gıda, su ihtiyaçları yine AFAD koordinasyonunda yürütülüyor. Şu an için acil bir sıkıntı yok. Boşaltmamız gereken binalarda kalan vatandaşlarımızı da barınma alanlarına alacağız. Arkadaşlarla birlikte burayı takip ediyoruz. Allah'ın izniyle süreci bitirip vatandaşımızın yanında olacağız."

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