İstanbul'da sel felaketinin vurduğu bölgelerde çalışmalar sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Ayazağa'da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile telefonla görüştü. Bölgedeki son durum hakkında bilgi alan Erdoğan, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Kurum, Ayazağa’daki sel bölgesinden Başkan Erdoğan’a son durumu aktardı. (Foto: AA) BAŞKAN ERDOĞAN: BİR AN ÖNCE BU AFETTEN KURTULACAĞIZ Selden en çok etkilenen bölgelerden Ayazağa'da incelemelerde bulunan Bakan Kurum, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak yürütülen çalışmaları aktardı. Görüşmede sel mağduru vatandaşlara seslenen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle bu sel afetinde mağdur olan tüm kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Şu anda gerek bakanlarımız, gerek valimiz hep birlikte malum afet bölgesindeler. İnşallah bir an önce netice alarak o afetten kurtulmayı Allah bizlere nasip etsin diyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Çalışıyoruz ve bir an önce de bu afetten inşallah kurtulacağız"