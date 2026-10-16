Yaralı Aslan Gençler karşısında! Okan Buruk Barcelona maçı 11'ini değiştiriyor: Yıldız isimler kulübeye
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. İki futbolcunun cezalı olduğu sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz'ın dinlendirilmesi, Leroy Sane ve Renato Nhaga'nın ise forma şansı bulması gündemde. İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11'ler...
Trendyol Süper Lig'de 16 puanla liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Mücadele BeinSports ekranlarından naklen yayınlanacak.
Geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 8 puanla 13. sırada yer alan Ankara temsilcisi karşısında zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.
GALATASARAY'DA İLK 11 DEĞİŞİYOR
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona karşılaşmasının ardından teknik direktör Okan Buruk'un Gençlerbirliği deplasmanında rotasyona gitmesi planlanıyor.
Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında sağ bekte görev yapan Barış Alper Yılmaz'ın hafif ağrıları nedeniyle dinlendirilmesi söz konusu.
Savunmanın solunda Ismail Jakobs'un yerine Abdülkerim Bardakcı'nın görev alması ihtimaller arasında bulunuyor.
Bu durumda Jakobs da Eren Elmalı yerine sol bek bölgesinde görev yapacak.
Son haftalardaki performansıyla eleştirilen Leroy Sane'nin de yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
RENATO NHAGA'YA FIRSAT
Galatasaray'da Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezaları nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.
Orta sahadaki iki önemli eksik, Renato Nhaga'nın ilk 11'de görev alma ihtimalini güçlendirdi.
Sakatlığı bulunan Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmanın ardından netleşecek.
Öte yandan Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasında takımının başında bulunamayan Okan Buruk, Gençlerbirliği deplasmanında yeniden kulübede yer alacak.
MUHTEMEL 11'LER
Gençlerbirliği: İrfan Can, Metehan, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Luis, Diabate, Abdurrahim, Gouveia, Tongya, Mendes.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Nhaga, Lemina, Sane, Batrakov, Leao, Osimhen.
Sarı-kırmızılı takımda bu sezon 6 gol atan Victor Osimhen, gol yollarındaki en etkili isim olarak öne çıkıyor.
Abdülkerim Bardakcı ve Gabriel Sara 2'şer gol kaydederken, Galatasaray ligde toplam 16 gol atıp kalesinde 11 gol gördü.
Gençlerbirliği ile Süper Lig'de daha önce 100 kez karşılaşan Galatasaray, bu maçların 57'sini kazandı.
Ankara temsilcisi 22 galibiyet elde ederken, 21 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.