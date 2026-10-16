

Savunmanın solunda Ismail Jakobs'un yerine Abdülkerim Bardakcı'nın görev alması ihtimaller arasında bulunuyor.



Bu durumda Jakobs da Eren Elmalı yerine sol bek bölgesinde görev yapacak.

Son haftalardaki performansıyla eleştirilen Leroy Sane'nin de yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor.