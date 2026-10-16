Sarıgül ve Murat Ağırel'i yakan gizli ses kaydı ortaya çıktı! "1 milyon euroyu borç mu gösterelim?"

İki Alman vatandaşının şikâyetiyle başlatılan soruşturmada, 80 milyon euroluk yatırım sözleşmesi, 100 milyon euroluk şüpheli havale ve 1 milyar euroluk fon vaadine ilişkin iddialar yer aldı. Şikâyetçiler, uluslararası para transferlerinde araç olarak kullanıldıklarını ve dolandırıldıklarını savundu.

SES KAYITLARINDA BORÇ, FATURA VE ORTAKLIK SEÇENEKLERİ

Soruşturma dosyasına girdiği belirtilen çevrim içi görüşmeler ve ses kayıtlarında, 1 milyon euronun hangi yöntemle aktarılacağının konuşulduğu öne sürüldü. Kayıtlarda, paranın borç, fatura veya ortaklık üzerinden gönderilmesi seçeneklerinin değerlendirildiği aktarıldı.

Görüşmede yer aldığı belirtilen ifadeler şöyle:

"Biz ya bunu bana vereceğiniz 1 milyon euroyu başkanım ya borç olarak gösterelim ya ben size fatura yazayım ya da dediğiniz gibi ortaklık..."

Aynı görüşmelerde Bayern 24 isminin banka evraklarında yer almaması gerektiğinin, aksi hâlde bankacılık işlemlerinin tıkanacağının konuşulduğu belirtildi. Alman ortağın onayı olmadan işlem yapılamayacağının da vurgulandığı aktarıldı.

Sarıgül dosyasında şok ses kaydı!

ALMANYA'DAN BORÇ, LONDRA VE TÜRKİYE HESAPLARINA FATURA

Mustafa Sarıgül'ün katıldığı belirtilen başka bir görüşmede ise Almanya'daki bir tanıdık aracılığıyla ödeme yapılmasının ve paranın Türkiye'ye borç olarak gönderilmesinin ele alındığı iddia edildi.

Londra ve Türkiye'deki hesaplara fatura düzenlenerek 1 milyon euro aktarılmasının da konuşulduğu kaydedildi. Sarıgül'ün, Türkiye'deki hesaba para girdikten sonra dört gün içinde ödeme yapılacağına ilişkin hükmün yazılmasını istediği öne sürüldü.