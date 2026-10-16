Sarıgül ve Murat Ağırel'i yakan gizli ses kaydı ortaya çıktı! "1 milyon euroyu borç mu gösterelim?"
İki Alman vatandaşının şikayetiyle başlatılan dev soruşturmada 1 milyar euroluk fon vaadi ve 100 milyon euroluk şüpheli havale iddiaları gündeme oturdu. Soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağırel, Aylin Kotil ve Ömer Sarıgül hakkında gözaltı kararı verildi.
İki Alman vatandaşının şikâyetiyle başlatılan soruşturmada, 80 milyon euroluk yatırım sözleşmesi, 100 milyon euroluk şüpheli havale ve 1 milyar euroluk fon vaadine ilişkin iddialar yer aldı. Şikâyetçiler, uluslararası para transferlerinde araç olarak kullanıldıklarını ve dolandırıldıklarını savundu.
SES KAYITLARINDA BORÇ, FATURA VE ORTAKLIK SEÇENEKLERİ
Soruşturma dosyasına girdiği belirtilen çevrim içi görüşmeler ve ses kayıtlarında, 1 milyon euronun hangi yöntemle aktarılacağının konuşulduğu öne sürüldü. Kayıtlarda, paranın borç, fatura veya ortaklık üzerinden gönderilmesi seçeneklerinin değerlendirildiği aktarıldı.
Görüşmede yer aldığı belirtilen ifadeler şöyle:
"Biz ya bunu bana vereceğiniz 1 milyon euroyu başkanım ya borç olarak gösterelim ya ben size fatura yazayım ya da dediğiniz gibi ortaklık..."
Aynı görüşmelerde Bayern 24 isminin banka evraklarında yer almaması gerektiğinin, aksi hâlde bankacılık işlemlerinin tıkanacağının konuşulduğu belirtildi. Alman ortağın onayı olmadan işlem yapılamayacağının da vurgulandığı aktarıldı.
ALMANYA'DAN BORÇ, LONDRA VE TÜRKİYE HESAPLARINA FATURA
Mustafa Sarıgül'ün katıldığı belirtilen başka bir görüşmede ise Almanya'daki bir tanıdık aracılığıyla ödeme yapılmasının ve paranın Türkiye'ye borç olarak gönderilmesinin ele alındığı iddia edildi.
Londra ve Türkiye'deki hesaplara fatura düzenlenerek 1 milyon euro aktarılmasının da konuşulduğu kaydedildi. Sarıgül'ün, Türkiye'deki hesaba para girdikten sonra dört gün içinde ödeme yapılacağına ilişkin hükmün yazılmasını istediği öne sürüldü.
İKİ ALMAN VATANDAŞINDAN ŞİKÂYET: "BİZİ ARAÇ OLARAK KULLANDILAR"
Alman vatandaşları Kai Precat ve Marc Baeriswyl, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundukları şikâyette, para transferleri ve şirketler üzerinden yürütüldüğünü ileri sürdükleri işlemleri anlattı.
Şikâyetçiler, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, oğulları Abdurrahman Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ile eski TDP yöneticisi Volkan Aslanbaş'ın yerli ve yabancı şirketlerle doğrudan veya dolaylı bağlantılarının bulunduğunu savundu.
Dilekçede, yurt dışındaki kaynağı belirsiz ve kayıt dışı paraların Türkiye'ye sokulması, Türkiye'deki kaynağı belirsiz paraların ise resmî yollarla yurt dışına çıkarılması amacıyla kendileriyle irtibat kurulduğu iddia edildi.
80 MİLYON EUROLUK SÖZLEŞME DOSYADA
Şikâyetçilerin anlatımına göre, görüşmelerin ardından yurt dışında kurulan şirketler grubu aracılığıyla North Gayrimenkul İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile çok sayıda sözleşme imzalandı.
Şüphelilerle doğrudan bağlantılı olduğu ileri sürülen şirketle yapılan anlaşmalar arasında, 80 milyon euro değerindeki yatırım sözleşmesinin de bulunduğu belirtildi. Alman iş insanları, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmediğini savundu.
ÇEVRİM İÇİ TOPLANTIDA 1 MİLYAR EUROLUK FON İDDİASI
Dosyadaki bir diğer iddia, Mustafa Sarıgül ile bir bankanın Zincirlikuyu Şube Müdürü T.D.'nin katıldığı belirtilen çevrim içi toplantıya ilişkin oldu.
Sarıgül'ün bu toplantıda, kamu gücünü kullanarak gerçekleştireceği temaslar sonucunda 1 milyar euroluk fonu kredi yöntemiyle yurt dışına getireceğini söylediği ileri sürüldü.
32 MİLYON EUROLUK YALI İÇİN 100 MİLYON EUROLUK HAVALE
Şikâyette, Abdurrahman Emir Sarıgül'e ait olduğu belirtilen bir yalının satışı üzerinden gerçekleştirilen işlemlere de yer verildi. Ekspertiz değeri 32 milyon euro olarak belirtilen yalı için yurt dışından 100 milyon euroluk havale yapıldığı aktarıldı.
Yabancı bankanın işlemi şüpheli bularak paraya bloke koyduğu belirtildi. Şikâyetçiler, blokenin kaldırılacağı gerekçesiyle İngiliz siciline kayıtlı, 1,5 milyon euro değerindeki bir teknenin Emir Sarıgül'e devredildiğini ileri sürdü.
İddiaya göre, teknenin devrine rağmen bedeli ödenmedi ve 100 milyon euroluk havale üzerindeki bloke de kaldırılmadı. Alman iş insanları, bu süreçte hem dolandırıldıklarını hem de para aklama işlemlerinde araç olarak kullanıldıklarını savundu.
AĞIREL'E VERİLEN BELGELERİN SARIGÜL'E ULAŞTIRILDIĞI İDDİASI
Kai Precat ve Marc Baeriswyl, ellerindeki ses ve görüntü kayıtlarıyla diğer belgeleri araştırması için gazeteci Murat Ağırel'e ilettiklerini belirtti.
Şikâyetçiler, Ağırel'in bu materyalleri savcılıkla veya kamuoyuyla paylaşmak yerine doğrudan Mustafa Sarıgül'e ulaştırdığını iddia etti.
Belgelerin iletilmesinin ardından Mustafa Sarıgül, Emir Sarıgül ve kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından arandıklarını öne süren şikâyetçiler, sürekli tehdit edildiklerini savundu.
GÖZALTI TALİMATLARI VERİLDİ, SARIGÜL'E İLİŞKİN İDDİALAR ANKARA'YA GÖNDERİLDİ
Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, eski TDP yöneticisi Volkan Aslanbaş, eski bankacı Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.
Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, Abdurrahman Emir Sarıgül'ün yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü aktarıldı.