Korkunç detay ortaya çıktı: Anne Eylem Tok delilleri yok etmek için ikinci kez kaza yerine gitti!

İstanbul'da yazar Eylem Tok ile eski eşi ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu T.C., ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba çarptı. Oğuz Murat Acı'yı öldürdüğü olayla ilgili skandal detaylar ortaya çıktı. Anne ve oğlunu havalimanına götüren Ceren S. Verdiği ifadede, "Eylem Hanım bana, 'Sen T.'yi yalnız bırakma, biz şoför ile kaza yerine gidip kontrol edeceğiz' dedi.

Ben T. ile eve girdim. T.'ye, 'Ne oldu? Ne yaşadınız?' diye sordum ama cevap vermedi. Yalnız kalmak istediğini söyleyerek odasına çıktı. Bir süre sonra Bülent Cihantimur, Eylem Tok ve şoförleri eve geldi. Benim dışarıda beklememi istediler. Bir süre sonra da Bülent Bey 'T. iyi değil doktora götürelim' dedi. Yolda giderken Eylem Hanım bana, "Havaalanına doğru git' demesi üzerine havaalanı yoluna girdim. Eylem hanım biraz panik içindeydi" dedi. Polise göre Eylem Tok ve yanındakiler, kaza bölgesine Olay Yeri İnceleme ekipleri gelmeden delil karattı.

İKİ ARAÇTA 10 KİŞİYDİK

O gece Eylem Tok'un aracına binen T.C.'nin arkadaşlarının da ifadeleri alındı. T. ile aynı arabada olan A.K, "Toplamda 10 kişiydik. İki araçla ayrıldık. Diğer arkadaşımızın kullandığı araç öndeydi. Orman yoluna girince T. onu sollayarak önüne geçti. Sonrasında kasise denk geldik. Kasisi geçince hızlandı. İlerlerken yolun sağında bir şeyler olduğunu gördü. Çarpmamak için direksiyonu kırdı. Olanlar oldu" dedi.