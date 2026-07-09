Dışişleri Bakanlığı: AP’nin TSK’yı hedef alan kararı yok hükmündedir

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklaması (Görsel: Sosyal medya)

"KARAR YANLI VE ÇARPIK YAKLAŞIMIN SON ÖRNEĞİDİR"

Bakanlık açıklamasının devamında, kararın niteliğine ve Avrupa Birliği kurumlarının tutumuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği'nin ve özelde Avrupa Parlamentosu'nun, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir. Avrupa Birliği kurumlarının, Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz.