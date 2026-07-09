Dışişleri Bakanlığı: AP’nin TSK’yı hedef alan kararı yok hükmündedir
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıs konusunda kabul edilen kararı "yok hükmünde" sayarak; kararın Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik asılsız iddialar ve alçakça iftiralar barındırdığını, AB kurumlarının tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan uzaklaşmasının endişe verici olduğunu açıkladı.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda kabul edilen karara ilişkin resmi bir açıklama yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun kararına yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir. Karar hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya tam destek veriyoruz."
"KARAR YANLI VE ÇARPIK YAKLAŞIMIN SON ÖRNEĞİDİR"
Bakanlık açıklamasının devamında, kararın niteliğine ve Avrupa Birliği kurumlarının tutumuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:
Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği'nin ve özelde Avrupa Parlamentosu'nun, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir. Avrupa Birliği kurumlarının, Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz.
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