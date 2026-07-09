Netanyahu Trump’a Başkan Erdoğan’ı şikayet etti
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü. İsrail basınına göre Netanyahu, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının yanı sıra İsrail sınırları boyunca güvenlik bölgeleri oluşturulması gerektiğini gündeme getirdi.
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ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü. İsrail basınına göre Netanyahu, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının yanı sıra İsrail sınırları boyunca güvenlik bölgeleri oluşturulması gerektiğini gündeme getirdi.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel