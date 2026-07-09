CHP’de tasfiye dalgası! Özel destekçisi 4 il başkanı hedefte
CHP’de mutlak butlan kararı sonrası başlayan iç hesaplaşma il örgütlerine uzandı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanması beklenen MYK’da, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesine destek veren Trabzon, Giresun, Tokat ve Zonguldak il başkanları için disiplin ve ihraç sürecinin gündeme gelebileceği öne sürüldü.
CHP'de "şaibesiz kurultay" hazırlığı kapsamında başlatılan arınma süreci il örgütlerine kadar uzandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları, partiyi eylül ayında yapılması planlanan olağan kurultaya kadar yeniden dizayn etmeyi hedeflerken, örgütlerdeki tasfiye dalgası da genişledi. Bu kapsamda daha önce 36 il başkanı görevden alınmış, 7 il başkanı ise tedbirli olarak disipline sevk edilmişti.
Parti kulislerinde görevden alınan il başkanı sayısının 50'ye ulaşabileceği konuşulurken, gözler yarın yapılacak MYK toplantısına çevrildi. Toplantıda Trabzon, Giresun, Tokat ve Zonguldak il başkanlarının dosyasının masaya gelmesi bekleniyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesine destek veren 4 isim için disiplin ve ihraç sürecinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.
ÖZEL VE İMAMOĞLU CEPHESİNE DESTEK VEREN İSİMLER HEDEFTE
CHP'deki yeni sürecin merkezinde, Özgür Özel'e ve İmamoğlu çizgisine yakın duran il başkanları bulunuyor.
Trabzon, Giresun, Tokat ve Zonguldak il başkanlarının, daha önce yaptıkları açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla Özgür Özel'e destek vermesi dikkat çekmişti.
Görevden alma kararları ve disiplin sevkleriyle büyüyen kriz, "örgüt iradesi" çıkışı yapan il başkanlarını doğrudan hedefe yerleştirdi. Kulislerde, Kılıçdaroğlu yönetiminin Özel ve İmamoğlu cephesine açık destek veren bu isimler için yeni bir tasfiye adımına hazırlandığı konuşuluyor.
TRABZON'DA MUSTAFA BAK ÇIKIŞI: "GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"
CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Özgür Özel ve İmamoğlu çizgisine verdiği destekle öne çıkan isimler arasında yer aldı.
Bak, daha önce yaptığı açıklamada, "CHP'nin iktidar yürüyüşünü engelleyen, partiye zarar veren, bölünmeye çanak tutan kim varsa karşısında bizi buluruz. Bu yolda geri adım yok" ifadelerini kullanmıştı.
Bak, sosyal medya hesabından Özgür Özel'e destek veren paylaşımlar yaparak, "Sen ayakta durdukça biz senden güç buluyoruz…" mesajını paylaşmıştı.
Görevden alınma iddialarına ilişkin de konuşan Bak, herhangi bir endişe taşımadığını belirterek, "Ben görevimin başındayım. Sonuna kadar da görevime devam ederim" ifadelerini kullandı.
"BENİ ANCAK ÖZGÜR ÖZEL'İN MYK'SI GÖREVDEN ALABİLİR"
Mustafa Bak'ın açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise görevden alma sürecine ilişkin sözleri oldu.
Bak, "Beni ancak Genel Başkanım Sayın Özgür Özel ve onun oluşturduğu, Parti Meclisi'nden onay alarak partimizi temsil eden MYK görevden alabilir. Onun dışında hiçbir kararı tanımam, hiçbir endişem olmaz" ifadelerini kullandı.
"HAİN KEMAL" SLOGANLARINA SAHİP ÇIKTI
Özgür Özel'e desteğiyle dikkat çeken CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sloganlara ilişkin açıklamalarıyla da gündeme gelmişti. Bak, söz konusu tepkileri "vatandaş refleksi" olarak yorumlarken, "CHP'nin iktidar yürüyüşünü kim engelliyorsa, kim partiye zarar veriyorsa, kim bölünmeye çanak tutuyorsa bizim için haindir. Bunu söylemekten kaçınmayız" ifadelerini kullanmıştı.
GİRESUN'DA ŞENYÜREK'TEN ÖZEL VURGUSU
CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek de sosyal medya paylaşımlarında sık sık "seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel" vurgusu yaparak Özel'e desteğini dile getiren isimler arasında yer aldı.
Şenyürek, daha önce yaptığı açıklamada görevden alma kararlarına tepki göstermiş ve örgüt iradesine dikkat çekmişti.
"Giresun'da CHP tabelası, birtakım hesaplarla değil; örgütümüzün alın teriyle, üyelerimizin emeğiyle ve delegelerimizin iradesiyle ayaktadır" diyen Şenyürek, görevden almaların parti içi demokrasiyi hedef aldığını savunmuştu.
"ATANMIŞLAR ELİYLE YÖNETİM" TEPKİSİ
Gökhan Şenyürek, daha önce görevden alınan il başkanlarıyla birlikte son olarak görevden uzaklaştırılan il başkanlarına da destek verdiğini açıklamıştı.
Şenyürek, kararların örgüt iradesini yok saydığını belirterek, "Daha önce görevden alınan il başkanlarımızın ardından, 26 il başkanımızın görevden alınması; örgüt iradesini yok sayan, partimizi seçilmişleri üzerinden değil, atanmışlar eliyle yönetmeye çalışan anlayışın açık bir göstergesidir" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Bu açıklamalar, Giresun İl Başkanlığı'nı da MYK gündemine taşıyan başlıklar arasında gösteriliyor.
TOKAT'TA ÇAĞDAŞ KURTGÖZ'DEN NET MESAJ: "MÜCADELE BAKİDİR"
CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz de görevden alınacağı iddiaları üzerine yaptığı açıklamada, göreve örgütün iradesiyle geldiğini vurguladı.
Kurtgöz, "Beni bu göreve bir yazı değil, 3 dönem örgütümüzün iradesi ve yol arkadaşlarımın güveni getirdi" ifadelerini kullandı.
Özgür Özel'e desteğini de açık şekilde dile getiren Kurtgöz, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le beraber yol yürümekten onur duyuyorum. Yürümeye de devam edeceğim. Makamlar değişebilir, mücadelemiz değişmez. Ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız" dedi.
ZONGULDAK'TA DURAL'DAN ÖRGÜT İRADESİ ÇIKIŞI
CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural da görevden alma kararlarına karşı çıkan isimler arasında yer aldı.
Dural, partisinin 26 il başkanının görevden alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, örgüt iradesi ve parti içi demokrasi vurgusu yaptı.
"Bizler örgüt iradesine, parti içi demokrasiye ve üyelerimizin tercihine sonuna kadar inanıyoruz" diyen Dural, Özgür Özel'in yanında olduklarını belirterek, delegelerin ve örgütlerin iradesiyle göreve gelen il başkanlarına da destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etmişti.
MYK'DA KRİTİK DOSYA: DİSİPLİN, GÖREVDEN ALMA VE ATAMA
Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak MYK toplantısında, bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi ya da görevden alınması, görevden alınan il başkanlarının yerine yeni atamalar yapılması gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.
CHP'de daha önce alınan kararlarla birçok il başkanı görevden alınmış, bazı isimler ise kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Yeni toplantının da bu sürecin devamı niteliğinde olacağı değerlendiriliyor.
CHP'DE KAVGA BÜYÜYOR: ÖRGÜT İRADESİ Mİ, MERKEZ YÖNETİM Mİ?
CHP'de yaşanan kriz, yalnızca isimler üzerinden değil, parti içindeki meşruiyet tartışması üzerinden de büyüyor.
Özgür Özel'e destek veren il başkanları, göreve örgüt iradesiyle geldiklerini vurgularken, Kılıçdaroğlu yönetimi ise parti hiyerarşisi ve merkez yönetim kararlarını öne çıkarıyor.
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