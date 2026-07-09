CHP’de tasfiye dalgası! Özel destekçisi 4 il başkanı hedefte

Parti kulislerinde görevden alınan il başkanı sayısının 50'ye ulaşabileceği konuşulurken, gözler yarın yapılacak MYK toplantısına çevrildi. Toplantıda Trabzon, Giresun, Tokat ve Zonguldak il başkanlarının dosyasının masaya gelmesi bekleniyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesine destek veren 4 isim için disiplin ve ihraç sürecinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

CHP'de "şaibesiz kurultay" hazırlığı kapsamında başlatılan arınma süreci il örgütlerine kadar uzandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları, partiyi eylül ayında yapılması planlanan olağan kurultaya kadar yeniden dizayn etmeyi hedeflerken, örgütlerdeki tasfiye dalgası da genişledi. Bu kapsamda daha önce 36 il başkanı görevden alınmış, 7 il başkanı ise tedbirli olarak disipline sevk edilmişti.

Görevden alma kararları ve disiplin sevkleriyle büyüyen kriz, "örgüt iradesi" çıkışı yapan il başkanlarını doğrudan hedefe yerleştirdi. Kulislerde, Kılıçdaroğlu yönetiminin Özel ve İmamoğlu cephesine açık destek veren bu isimler için yeni bir tasfiye adımına hazırlandığı konuşuluyor.

Trabzon, Giresun, Tokat ve Zonguldak il başkanlarının, daha önce yaptıkları açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla Özgür Özel'e destek vermesi dikkat çekmişti.

TRABZON'DA MUSTAFA BAK ÇIKIŞI: "GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Özgür Özel ve İmamoğlu çizgisine verdiği destekle öne çıkan isimler arasında yer aldı.

Bak, daha önce yaptığı açıklamada, "CHP'nin iktidar yürüyüşünü engelleyen, partiye zarar veren, bölünmeye çanak tutan kim varsa karşısında bizi buluruz. Bu yolda geri adım yok" ifadelerini kullanmıştı.

Bak, sosyal medya hesabından Özgür Özel'e destek veren paylaşımlar yaparak, "Sen ayakta durdukça biz senden güç buluyoruz…" mesajını paylaşmıştı.



Görevden alınma iddialarına ilişkin de konuşan Bak, herhangi bir endişe taşımadığını belirterek, "Ben görevimin başındayım. Sonuna kadar da görevime devam ederim" ifadelerini kullandı.

"BENİ ANCAK ÖZGÜR ÖZEL'İN MYK'SI GÖREVDEN ALABİLİR"

Mustafa Bak'ın açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise görevden alma sürecine ilişkin sözleri oldu.

Bak, "Beni ancak Genel Başkanım Sayın Özgür Özel ve onun oluşturduğu, Parti Meclisi'nden onay alarak partimizi temsil eden MYK görevden alabilir. Onun dışında hiçbir kararı tanımam, hiçbir endişem olmaz" ifadelerini kullandı.

"HAİN KEMAL" SLOGANLARINA SAHİP ÇIKTI

Özgür Özel'e desteğiyle dikkat çeken CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sloganlara ilişkin açıklamalarıyla da gündeme gelmişti. Bak, söz konusu tepkileri "vatandaş refleksi" olarak yorumlarken, "CHP'nin iktidar yürüyüşünü kim engelliyorsa, kim partiye zarar veriyorsa, kim bölünmeye çanak tutuyorsa bizim için haindir. Bunu söylemekten kaçınmayız" ifadelerini kullanmıştı.