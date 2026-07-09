31 yıl sonra gelen cenaze: Srebrenitsa kurbanları Potoçari’ye uğurlandı

Bu yıl defnedilecek cenazelerden biri de Muriz Barakovic'e ait. Eşi Nezira Barakovic, kocasının öldürüldüğünde 22 yaşında olduğunu ifade etti.

Barakovic, 30 yıldan fazla bu defin için beklediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok zor, eşimi defnediyorum. Onu son kez 11 Temmuz'da gördüm. O gün ayrıldık ve bir daha asla görüşemedik. Onu defnetmek çok zor, bu kararı vermek benim için çok zordu çünkü yalnızca başı bulunmuştu. İnsan büyük bir sıkıntı hissediyor. Ama onu defnetmeye karar verdik. En azından mezarının nerede olduğunu bileyim, gelip Fatiha okuyabileyim. Benim için en önemlisi bu."