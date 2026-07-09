31 yıl sonra gelen cenaze: Srebrenitsa kurbanları Potoçari’ye uğurlandı
Bosna Hersek'te 11 Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı kapsamında kimlikleri DNA analiziyle tespit edilen 10 kurban, 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Aralarında işitme ve konuşma engelli Nuko Nukic'in de bulunduğu kurbanların cenazeleri, 31 yıl sonra düzenlenecek törenle defnedilirken, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden 1000'den fazla kişinin naaşına ise halen ulaşılamadı.
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Ebru Bektaş Takvim.com.tr Dünya