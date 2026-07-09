Carney’den Türkiye mesajı: Bölgede en etkili ülkelerden biri

Kanada Başbakanı Mark Carney, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmasının ardından Suudi Arabistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Başkent Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşen Carney, temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Carney, Kanada ile Suudi Arabistan arasında ekonomi, enerji, kritik mineraller ve yapay zeka alanlarında iş birliğinin güçlendirildiğini belirterek, "Kanada ve Suudi Arabistan ekonomilerini dönüştürüyor; enerji, kritik mineraller ve yapay zeka alanlarındaki güçlü yönlerimizi geliştiriyoruz. Bugün, çalışanların ve şirketlerin uzmanlıklarını paylaşmasını, birlikte daha büyük projeler hayata geçirmesini ve halklarımız için daha fazla kariyer fırsatı ile refah oluşturmasını sağlayacak yeni anlaşmalara imza attık" dedi.

ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ SONRASI YENİ DÖNEM MESAJI Suudi Arabistan'daki basın toplantısında Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne de değinen Carney, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin önemli mesajlar verdi. Carney, "Zirve kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldim. Görüşmemizde, iki ülke arasındaki ticareti milyarlarca dolarlık seviyeye çıkarabilecek yeni bir serbest ticaret anlaşması için müzakereleri başlatma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca Kanada'daki sanayi kapasitemizi ve istihdamı artıracak yeni savunma anlaşmaları imzaladık" ifadelerini kullandı. Takvim Kaynak Tercihleri