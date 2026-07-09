Carney’den Türkiye mesajı: Bölgede en etkili ülkelerden biri
Kanada Başbakanı Mark Carney, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Türkiye’nin bölgesel çözüm arayışlarındaki rolüne dikkat çekti. Carney, "Bölgedeki muhtemel çözümler konusunda en etkili iki ülke Suudi Arabistan ve Türkiye’dir" ifadelerini kullandı.
Kanada Başbakanı Mark Carney, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmasının ardından Suudi Arabistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Başkent Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşen Carney, temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Carney, Kanada ile Suudi Arabistan arasında ekonomi, enerji, kritik mineraller ve yapay zeka alanlarında iş birliğinin güçlendirildiğini belirterek, "Kanada ve Suudi Arabistan ekonomilerini dönüştürüyor; enerji, kritik mineraller ve yapay zeka alanlarındaki güçlü yönlerimizi geliştiriyoruz. Bugün, çalışanların ve şirketlerin uzmanlıklarını paylaşmasını, birlikte daha büyük projeler hayata geçirmesini ve halklarımız için daha fazla kariyer fırsatı ile refah oluşturmasını sağlayacak yeni anlaşmalara imza attık" dedi.
ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ SONRASI YENİ DÖNEM MESAJI
Suudi Arabistan'daki basın toplantısında Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne de değinen Carney, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin önemli mesajlar verdi.
Carney, "Zirve kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldim. Görüşmemizde, iki ülke arasındaki ticareti milyarlarca dolarlık seviyeye çıkarabilecek yeni bir serbest ticaret anlaşması için müzakereleri başlatma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca Kanada'daki sanayi kapasitemizi ve istihdamı artıracak yeni savunma anlaşmaları imzaladık" ifadelerini kullandı.
"EN ETKİLİ İKİ ÜLKE TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN"
Kanada'nın Orta Doğu'ya uzun yıllardır önem verdiğini vurgulayan Carney, iki devletli çözüm politikasına da dikkat çekti. Bölgesel diplomasi trafiğinde Türkiye'nin rolüne özel vurgu yapan Carney, şu ifadeleri kullandı:
"Bölgedeki muhtemel çözümler konusunda en etkili iki ülke Suudi Arabistan ve Türkiye'dir. Bu ülkelerle temas kurmamız, görüşmemiz ve birlikte çalışmamız gerekiyor. On yıldan uzun bir sürenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ilk Kanada başbakanı ben oldum"
Carney'nin sözleri, Türkiye'nin NATO Zirvesi sonrası yalnızca savunma ve güvenlik başlıklarında değil, Orta Doğu diplomasisinde de kilit aktörlerden biri olarak öne çıktığını gösterdi.