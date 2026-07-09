Galatasaray Lesley Ugochukwu ile anlaştı: Menajeri İstanbul'a geliyor

Yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğunu korumak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, transfer listesinin üst sıralarında bulunan Lesley Ugochukwu ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Oyuncu cephesindeki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Galatasaray, transferi tamamlamak için Burnley ile yürüttüğü temaslara ağırlık verdi.

Transfer sürecinde dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Romano'nun haberine göre Lesley Ugochukwu'nun menajeri, görüşmeleri tamamlamak üzere yarın İstanbul'a gelecek. İstanbul'da gerçekleştirilecek toplantılarda oyuncunun sözleşmesindeki son ayrıntılar, ödeme planı ve transferin resmî işlemleri ele alınacak.

Ugochukwu ile kişisel şartlarda anlaşılması, transferin tamamlanması için Galatasaray'ın elini güçlendirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Burnley ile kalan ayrıntıları kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.

Galatasaray ile Burnley arasında devam eden transfer görüşmelerinde önemli ilerleme sağlandı. İngiliz kulübünün bonservis ve ödeme şartlarıyla Cimbom'un sunduğu formül üzerindeki müzakereler sürüyor. Taraflar henüz nihai sözleşmeleri imzalamadı.

Lesley Ugochukwu Burnley'de forma giyiyor

TRANSFER HENÜZ RESMİYET KAZANMADI

Galatasaray'ın oyuncu tarafıyla anlaşma sağlamasına rağmen Burnley ile görüşmeler henüz tamamlanmadı. Bu nedenle Ugochukwu transferi resmiyet kazanmış değil. Transferin tamamlanması için Galatasaray ve Burnley'in bonservis modeli ile ödeme şartlarında kesin anlaşmaya varması gerekiyor. Sarı-kırmızılı kulüpten veya Burnley'den transfer hakkında resmî bir açıklama yapılmadı.

BURNLEY PREMIER LİG'E VEDA ETTİ

Burnley, 2025-2026 sezonunda Premier Lig'de kalmayı başaramadı. İngiliz ekibi sezonu 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyetle tamamladı. Topladığı 22 puanla 19. sırada kalan Burnley, Championship'e düştü. Küme düşmenin ardından İngiliz kulübünde yeni sezon öncesi kadro yapılanması başladı. Ugochukwu'nun da kariyerine üst düzey bir ligde devam etmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

PREMİER LİG'DE 35 MAÇA ÇIKTI

Lesley Ugochukwu, geçtiğimiz sezon Burnley formasıyla Premier Lig'de 35 karşılaşmada görev yaptı. Fransız orta saha bu maçlarda 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Ligde 27 kez ilk 11'de sahaya çıkan Ugochukwu, toplam 2 bin 351 dakika süre aldı. Genç futbolcu tüm kulvarlarda ise 38 karşılaşmada forma giydi. Sezonu 3 gol ve 1 asistle tamamlayan Ugochukwu, yaklaşık 2 bin 500 dakika sahada kaldı.