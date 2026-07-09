Galatasaray Lesley Ugochukwu ile anlaştı: Menajeri İstanbul'a geliyor
Galatasaray, orta saha transferinde Lesley Ugochukwu ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, Burnley ile yürütülen kulüpler arası görüşmelerde de sona yaklaşırken Fransız futbolcunun menajeri transferi tamamlamak üzere İstanbul’a gelecek.
Galatasaray, orta saha transferinde Lesley Ugochukwu için önemli mesafe kat etti. Sarı-kırmızılılar, Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız futbolcuyla kişisel şartlarda anlaşma sağladı.
GALATASARAY UGOCHUKWU İLE ANLAŞTI
Yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğunu korumak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, transfer listesinin üst sıralarında bulunan Lesley Ugochukwu ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Oyuncu cephesindeki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Galatasaray, transferi tamamlamak için Burnley ile yürüttüğü temaslara ağırlık verdi.
BURNLEY İLE GÖRÜŞMELERDE SONA DOĞRU
Galatasaray ile Burnley arasında devam eden transfer görüşmelerinde önemli ilerleme sağlandı. İngiliz kulübünün bonservis ve ödeme şartlarıyla Cimbom'un sunduğu formül üzerindeki müzakereler sürüyor. Taraflar henüz nihai sözleşmeleri imzalamadı.
Ugochukwu ile kişisel şartlarda anlaşılması, transferin tamamlanması için Galatasaray'ın elini güçlendirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Burnley ile kalan ayrıntıları kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR
Transfer sürecinde dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Romano'nun haberine göre Lesley Ugochukwu'nun menajeri, görüşmeleri tamamlamak üzere yarın İstanbul'a gelecek. İstanbul'da gerçekleştirilecek toplantılarda oyuncunun sözleşmesindeki son ayrıntılar, ödeme planı ve transferin resmî işlemleri ele alınacak.
Kulüpler arasında anlaşmaya varılması halinde Ugochukwu'nun sağlık kontrolleri ve sözleşme işlemleri için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
TRANSFER HENÜZ RESMİYET KAZANMADI
Galatasaray'ın oyuncu tarafıyla anlaşma sağlamasına rağmen Burnley ile görüşmeler henüz tamamlanmadı. Bu nedenle Ugochukwu transferi resmiyet kazanmış değil. Transferin tamamlanması için Galatasaray ve Burnley'in bonservis modeli ile ödeme şartlarında kesin anlaşmaya varması gerekiyor. Sarı-kırmızılı kulüpten veya Burnley'den transfer hakkında resmî bir açıklama yapılmadı.
BURNLEY PREMIER LİG'E VEDA ETTİ
Burnley, 2025-2026 sezonunda Premier Lig'de kalmayı başaramadı. İngiliz ekibi sezonu 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyetle tamamladı. Topladığı 22 puanla 19. sırada kalan Burnley, Championship'e düştü. Küme düşmenin ardından İngiliz kulübünde yeni sezon öncesi kadro yapılanması başladı. Ugochukwu'nun da kariyerine üst düzey bir ligde devam etmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
PREMİER LİG'DE 35 MAÇA ÇIKTI
Lesley Ugochukwu, geçtiğimiz sezon Burnley formasıyla Premier Lig'de 35 karşılaşmada görev yaptı. Fransız orta saha bu maçlarda 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Ligde 27 kez ilk 11'de sahaya çıkan Ugochukwu, toplam 2 bin 351 dakika süre aldı. Genç futbolcu tüm kulvarlarda ise 38 karşılaşmada forma giydi. Sezonu 3 gol ve 1 asistle tamamlayan Ugochukwu, yaklaşık 2 bin 500 dakika sahada kaldı.
ORTA SAHADA FİZİK GÜCÜYLE ÖNE ÇIKIYOR
Ugochukwu'nun ana mevkisi ön libero olmasına rağmen 22 yaşındaki futbolcu merkez orta sahada da görev yapabiliyor. 1,90 metre boyundaki oyuncu; fizik gücü, ikili mücadelelerdeki etkinliği, hava toplarındaki başarısı ve savunma katkısıyla öne çıkıyor. Galatasaray teknik heyeti, Ugochukwu'yu orta sahadaki mücadele gücünü artırabilecek ve farklı oyun planlarında kullanılabilecek bir futbolcu olarak değerlendiriyor.
BURNLEY İLE 2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Burnley, Lesley Ugochukwu'yu 2025 yazında Chelsea'den kadrosuna kattı. Fransız futbolcu, İngiliz kulübüyle 30 Haziran 2030'a kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzaladı.
LESLEY UGOCHUKWU KİMDİR?
Lesley Chimuanya Ugochukwu, 26 Mart 2004 tarihinde Fransa'nın Rennes kentinde doğdu. Futbola Rennes altyapısında başlayan Ugochukwu, genç yaşta Fransız ekibinin A takımına yükseldi. Gösterdiği performansın ardından 2023 yılında Chelsea'ye transfer oldu. Chelsea'de geçirdiği dönemin ardından Southampton'da kiralık olarak forma giyen Fransız orta saha, 2025 yazında Burnley'e bonservisiyle katıldı. Fransa'nın alt yaş milli takımlarında görev yapan Ugochukwu, kariyerine Burnley formasıyla devam ediyor.