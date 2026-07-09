Fenerbahçe'ye 2. Lookman şoku! Mason Greenwood transferinde dev sürpriz
Fenerbahçe’nin uzun süredir kadrosuna katmak için görüşmeler yürüttüğü Mason Greenwood için Atletico Madrid’den son dakika hamlesi geldi. Sarı-lacivertliler transfer yarışındaki avantajını korurken İspanyol temsilcisi, Marsilya’ya ve İngiliz futbolcuya sunduğu yeni şartlarla sürece yeniden dahil oldu.
Mason Greenwood transferinde Fenerbahçe ile Atletico Madrid arasındaki yarış kızıştı. L'Équipe, iki kulübün bonservis ve sözleşme tekliflerinin ayrıntılarını açıkladı. Kanarya, yıldız futbolcu transferinde avantajını korurken Atletico Madrid son bir hamle yaptı. İspanyol ekibi Marsilya'ya 45 milyon euro ve 5 milyon euro bonus önerirken İngiliz futbolcuya 5 yıllık sözleşme, yıllık 5-6 milyon euro net ücret ve imaj haklarından pay sundu.
ATLETICO MADRID PES ETMEDİ
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde sona yaklaşırken Fransa'dan dikkat çeken bir iddia geldi. L'Équipe'in haberine göre sarı-lacivertliler yarışta hâlâ önde bulunuyor ancak Atletico Madrid, 24 yaşındaki hücum oyuncusundan vazgeçmedi. Fenerbahçe ve Atletico Madrid, Greenwood için Marsilya'ya resmî olarak teklif sunan iki kulüp konumunda bulunuyor. Taraflar transferin kısa süre içerisinde sonuçlanmasını hedefliyor.
ATLETICO'DAN 5 YILLIK SÖZLEŞME
Atletico Madrid, Mason Greenwood'a yıllık 5 ila 6 milyon euro net ücret ve 5 yıllık sözleşme teklif etti. İspanyol kulübünün teklifinde oyuncuya imaj haklarından pay verilmesini sağlayan bir madde de bulunuyor. Fenerbahçe ise İngiliz yıldızın temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde 4 yıllık sözleşme ve sezon başına 7 ila 8 milyon euro net ücret önerdi. Sarı-lacivertlilerin maaş teklifi Atletico Madrid'in önerisinin üzerinde bulunuyor.
"GRIEZMANN'IN HALEFİ OLABİLİRSİN"
Atletico Madrid yönetimi, Greenwood'u yalnızca mali şartlarla değil, sportif projeyle de ikna etmeye çalışıyor. İspanyol ekibinin yöneticileri, İngiliz futbolcuya Antoine Griezmann'ın ardından takımın hücumdaki yeni lideri ve taraftarın idolü olabileceğini aktardı. Atletico cephesi ayrıca La Liga'da ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birinde göstereceği performansın Greenwood'un ilerleyen yıllarda İngiltere'ye dönmesinin önünü açabileceğini düşünüyor.
FENERBAHÇE'NİN ALTERNATİFLERİNİ HATIRLATTILAR
Atletico Madrid yöneticilerinin Greenwood'a Fenerbahçe'nin alternatif isimlerle de görüşmeler yürüttüğünü hatırlattığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin listesinde Al Hilal forması giyen Malcom ile Zenit'in Brezilyalı hücum oyuncusu Luiz Henrique'nin bulunduğu aktarıldı. İspanyol kulübü, bu durumu kullanarak Greenwood'a Atletico Madrid projesinin merkezinde yer alacağı mesajını verdi.
SIMEONE DEVREYE GİRECEK
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin Greenwood'un transferine onay verdiği kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Arjantinli teknik adamın İngiliz futbolcuyla doğrudan görüşerek Atletico Madrid'in projesini anlatmayı planladığı ifade edildi. Simeone'nin Greenwood'u hücum hattının önemli parçalarından biri olarak değerlendirdiği ve oyuncuyu bizzat ikna etmek istediği belirtildi.
GREENWOOD'UN TERCİHİ MADRİD
Mason Greenwood'un Atletico Madrid yöneticilerine daha önce Getafe formasıyla Madrid'de yaşadığını ve şehre dönmek istediğini söylediği aktarıldı. İngiliz oyuncunun Atletico Madrid'e yönelik bu tercihini Marsilya'daki bazı takım arkadaşlarıyla da paylaştığı öne sürüldü. Greenwood, 2023-2024 sezonunda Manchester United'dan Getafe'ye kiralanmış ve İspanya'da gösterdiği performansla kariyerini yeniden yükselişe geçirmişti.
ATLETICO'DAN 50 MİLYON EUROLUK PAKET
Atletico Madrid, Mason Greenwood için Marsilya'ya 45 milyon euro garanti bonservis ve 5 milyon euro bonus içeren teklif sundu. Fenerbahçe'nin önerisi ise 40 milyon euro ve performansa bağlı bonuslardan oluşuyor. Toplam rakam üzerinden değerlendirildiğinde Atletico Madrid'in teklifi daha yüksek görünse de iki önerinin mali yapıları birbirinden farklılık gösteriyor.
MARSİLYA'NIN ELİNE GEÇECEK RAKAM DEĞİŞEBİLİR
Atletico Madrid'in teklifinden Manchester United'ın satış payının yanı sıra menajer komisyonlarının ve Greenwood'un sözleşmesinde bulunan transfer payının düşülmesi gerekiyor.
L'Équipe'e göre Greenwood, olası transfer bedelinin yüzde 8,5'ini alma hakkına sahip. İngiliz futbolcu, Fenerbahçe transferinin gerçekleşmesi halinde bu payından vazgeçmeyi kabul etti. Greenwood'un Atletico Madrid'in teklifi için de aynı yönde karar aldığı belirtildi. Fenerbahçe'nin teklifinde menajer komisyonlarının bulunmaması ve oyuncunun transfer payından vazgeçmesi, sarı-lacivertlilerin daha düşük görünen teklifini Marsilya açısından daha cazip hale getirebilir.
MANCHESTER UNITED DA PAY ALACAK
Marsilya'nın Greenwood'u satması halinde Manchester United'a da ödeme yapması gerekiyor. Fransız basınına göre İngiliz kulübü, Greenwood'un ekonomik haklarının yüzde 40'ını elinde bulunduruyor. Bu nedenle Marsilya yönetimi yalnızca toplam transfer paketini değil, kesintilerin ardından kulübün kasasına girecek net geliri de dikkate alıyor.
FENERBAHÇE AVANTAJINI KORUYOR
Atletico Madrid'in son hamlesine rağmen Fenerbahçe transfer yarışındaki avantajını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin Greenwood'a sunduğu yüksek maaş, oyuncunun avukatıyla yürütülen yakın temas ve Marsilya açısından daha az kesinti içeren ödeme yapısı Fenerbahçe'yi öne çıkarıyor. Ancak Greenwood'un sportif açıdan Atletico Madrid'e daha sıcak bakması, transferin henüz sonuçlanmadığını gösteriyor.
Marsilya, Atletico Madrid ve Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde nihai kararı vermesi bekleniyor.
2. LOOKMAN VAKASI
Fenerbahçe'nin Atletico Madrid ile son girdiği transfer yarışında kazanan İspanyol temsilcisi olmuştu. 2025-2026 sezoununda Atalanta'dan Ademola Lookman'ı almak isteyen Kanarya, İtalyan temsilcisine yaptığı teklif sonrası anlaşma aşamasına gelmiş ancak Madrid ekibi Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna katmıştı.