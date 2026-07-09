Fenerbahçe'ye 2. Lookman şoku! Mason Greenwood transferinde dev sürpriz

Fenerbahçe Mason Greenwood transferi için gözünü karartmış ve anlaşma aşamasına gelmişti "GRIEZMANN'IN HALEFİ OLABİLİRSİN" Atletico Madrid yönetimi, Greenwood'u yalnızca mali şartlarla değil, sportif projeyle de ikna etmeye çalışıyor. İspanyol ekibinin yöneticileri, İngiliz futbolcuya Antoine Griezmann'ın ardından takımın hücumdaki yeni lideri ve taraftarın idolü olabileceğini aktardı. Atletico cephesi ayrıca La Liga'da ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birinde göstereceği performansın Greenwood'un ilerleyen yıllarda İngiltere'ye dönmesinin önünü açabileceğini düşünüyor.

Mason Greenwood Marsilya'da forma giyiyor FENERBAHÇE'NİN ALTERNATİFLERİNİ HATIRLATTILAR Atletico Madrid yöneticilerinin Greenwood'a Fenerbahçe'nin alternatif isimlerle de görüşmeler yürüttüğünü hatırlattığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin listesinde Al Hilal forması giyen Malcom ile Zenit'in Brezilyalı hücum oyuncusu Luiz Henrique'nin bulunduğu aktarıldı. İspanyol kulübü, bu durumu kullanarak Greenwood'a Atletico Madrid projesinin merkezinde yer alacağı mesajını verdi.

Mason Geenwood için Roma da devrede SIMEONE DEVREYE GİRECEK Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin Greenwood'un transferine onay verdiği kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Arjantinli teknik adamın İngiliz futbolcuyla doğrudan görüşerek Atletico Madrid'in projesini anlatmayı planladığı ifade edildi. Simeone'nin Greenwood'u hücum hattının önemli parçalarından biri olarak değerlendirdiği ve oyuncuyu bizzat ikna etmek istediği belirtildi.

Mason Greenwood'un Atletico Madrid'i tercih ettiği öne sürüldü GREENWOOD'UN TERCİHİ MADRİD Mason Greenwood'un Atletico Madrid yöneticilerine daha önce Getafe formasıyla Madrid'de yaşadığını ve şehre dönmek istediğini söylediği aktarıldı. İngiliz oyuncunun Atletico Madrid'e yönelik bu tercihini Marsilya'daki bazı takım arkadaşlarıyla da paylaştığı öne sürüldü. Greenwood, 2023-2024 sezonunda Manchester United'dan Getafe'ye kiralanmış ve İspanya'da gösterdiği performansla kariyerini yeniden yükselişe geçirmişti.