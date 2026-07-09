NATO Zirvesi’nde kare kare mesaj: Ayakkabıdan turkuaz halıya çarpıcı analiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, diplomasi trafiğinin yanı sıra liderlerin beden dili, kıyafet tercihleri ve protokol detaylarıyla da gündem oldu. A Haber’de görüntüleri değerlendiren Davranış Bilimleri Uzmanı Murat Ertan, ayakkabı seçiminden turkuaz halıya, Meloni’nin beden dilinden Miçotakis’in yürüyüşüne kadar dikkat çeken kareleri analiz etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, yalnızca diplomasi trafiğiyle değil, liderlerin kıyafet tercihlerinden beden dili detaylarına, karşılama protokolünden yürüyüş ritmine kadar birçok dikkat çekici görüntüyle de gündem oldu.
A Haber'de zirveye ilişkin görüntüleri değerlendiren Davranış Bilimleri Uzmanı Murat Ertan, liderlerin beden dili, kıyafet tercihleri ve protokol detaylarına ilişkin dikkat çeken analizlerde bulundu.
ZİRVEDE PROTOKOL DETAYI: AYAKKABI SEÇİMİ GÜNDEM OLDU
Davranış Bilimleri Uzmanı Murat Ertan, resmi ve önemli toplantılarda kıyafet seçimi kadar ayakkabı tercihinin de protokol açısından kritik olduğunu belirtti.
Ertan'a göre bu tür toplantılarda ayakkabıların koyu renkli, sade ve bağcıklı olması gerekiyor. Zirve görüntülerinde ön sırada yer alan tek beyaz ayakkabının dikkat çektiğini ifade eden Ertan, resmi toplantılarda koyu renk kıyafetlerle birlikte siyah ya da lacivert, bağcıklı ayakkabı tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.
Ertan, bu kuralın hem erkekler hem de kadınlar için geçerli olduğunu belirtirken, yeşil veya beyaz takım elbise tercih eden bazı isimlerin de resmiyet gereği koyu renk giyinmesinin beklendiğini söyledi.
TRUMP'A BEYAZ AYAKKABI UYARISI: "CİDDİYE ALMADI"
Zirvede dikkat çeken karelerden biri de ABD Başkanı Donald Trump'ın yer aldığı görüntüler oldu.
Murat Ertan, ön sıradaki Edi Rama'nın giydiği beyaz ayakkabı detayı üzerinden yapılan uyarıya dikkat çekerek, Trump'ın bu uyarıyı ciddiye almadığını ve geçiştirdiğini değerlendirdi.
Resmi toplantılarda görüntünün bütünlüğünün, liderlerin temsil ettiği makam açısından önemli
olduğunu belirten Ertan'ın yorumları, ayakkabı seçiminin dahi diplomatik protokolün bir parçası olarak değerlendirildiğini ortaya koydu.
MELONI'NİN BEDEN DİLİNE DİKKAT ÇEKTİ
A Haber'deki değerlendirmesinde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin zirvedeki tavırlarını da yorumlayan Murat Ertan, Meloni'nin farklı liderlere karşı tutumunun beden diline yansıdığını söyledi.
Ertan, Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilgi, sevgi ve beğeniyle baktığını ifade ederken, Trump'a bakmaktan kaçındığı yönünde değerlendirmede bulundu.
Trump ile ilgili bir soru geldiğinde Meloni'nin su içmesi ve dudağını ısırmasını da yorumlayan Ertan, bu hareketin geçmişte yaşanan olumsuzlukların hatırlanması ve o andaki gerginliğin dışa vurumu olarak okunabileceğini belirtti.
"İNSANLAR GEÇMİŞTE YAŞADIKLARINI UNUTMAZ"
Murat Ertan, dudak ısırma hareketinin beden dili açısından dikkat çekici bir refleks olduğunu vurguladı.
Ertan'a göre bu hareket, kişinin o anda yaşadığı baskı, gerilim ya da rahatsızlığı dışa vurabiliyor. Meloni'nin Trump'a ilişkin soruda verdiği tepkinin de bu çerçevede okunabileceğini belirten Ertan, insanların geçmişte yaşadıkları deneyimleri unutmadığını ifade etti.
MİÇOTAKİS'İN YÜRÜYÜŞÜ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Zirvede sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yürüyüşü oldu.
Davranış Bilimleri Uzmanı Murat Ertan, Miçotakis'in ilk anda doğal yürüyüşünü sergilediğini, ancak "Ceddin Deden" Mehteran Marşı'nın çalmasıyla birlikte müziğin ritminden etkilendiğini söyledi.
Ertan, Miçotakis'in marşın etkisiyle daha hızlı, güçlü ve dikkat çekici bir yürüyüşe geçtiğini belirtti.
"YÜRÜYÜŞ KİMLİĞİ VE KÜLTÜRÜ YANSITIR"
Murat Ertan, kişilerin yürüyüş tarzının sıradan bir hareket olmadığını, kimlik, kişilik, eğitim, kültür ve birikim gibi unsurları yansıttığını ifade etti.
Bu nedenle Miçotakis'in yürüyüşündeki değişimin de zirvenin sembolik detayları arasında öne çıktığı değerlendirildi.
KÜLLİYE'DE HAYRANLIK BAKIŞI
Zirvede dikkat çeken bir diğer görüntü ise İzlanda Başbakanı'nın Külliye ziyareti sırasında objektiflere yansıyan tavırları oldu.
Murat Ertan, İzlanda Başbakanı'nın Külliye'deki hayranlık dolu bakışları ve gülümsemesini, yapılan işin kalitesine yönelik bir sempati ve "iyi iş çıkarılmış" mesajı olarak yorumladı.
Bu görüntüler, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı zirvede yalnızca diplomatik değil, mimari ve temsil gücü açısından da güçlü bir izlenim bıraktığını ortaya koydu.
KIRMIZI HALI YERİNE TURKUAZ: TÜRK RENGİYLE MESAJ
Murat Ertan'ın dikkat çektiği bir diğer başlık ise karşılama protokolünde yapılan renk tercihi oldu.
Zirvede geleneksel kırmızı halı yerine "Türk rengi" olarak bilinen turkuaz halı kullanılması dikkat çekti. Ertan, bu tercihin yalnızca görsel bir değişiklik olmadığını, yöneticiler aracılığıyla dünyaya verilen özel bir mesaj niteliği taşıdığını ifade etti.
Turkuaz halı seçimi, Türkiye'nin kimliğini, medeniyet kodlarını ve ev sahibi ülke mesajını dünyaya taşıyan sembolik bir adım olarak değerlendirildi.
ANKARA ZİRVESİNDE HER KARE AYRI MESAJ VERDİ
Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, diplomasi trafiğinin yanı sıra protokol dili, kıyafet tercihleri, liderlerin beden dili ve sembolik detaylarıyla da dikkat çekti.
A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Davranış Bilimleri Uzmanı Murat Ertan'ın analizleri, zirvede objektiflere yansıyan karelerin yalnızca görüntüden ibaret olmadığını, her detayın ayrı bir mesaj taşıdığını ortaya koydu.
Ayakkabı tercihinden turkuaz halıya, Meloni'nin beden dilinden Miçotakis'in yürüyüşüne kadar birçok ayrıntı, Ankara'daki zirvenin diplomasi kadar temsil gücü açısından da güçlü bir sahneye dönüştüğünü gösterdi.