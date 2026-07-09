NATO Zirvesi’nde kare kare mesaj: Ayakkabıdan turkuaz halıya çarpıcı analiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, yalnızca diplomasi trafiğiyle değil, liderlerin kıyafet tercihlerinden beden dili detaylarına, karşılama protokolünden yürüyüş ritmine kadar birçok dikkat çekici görüntüyle de gündem oldu.

NATO Zirvesi’nde her kare mesaj verdi! Turkuaz halı detayı dikkat çekti (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

ZİRVEDE PROTOKOL DETAYI: AYAKKABI SEÇİMİ GÜNDEM OLDU

Davranış Bilimleri Uzmanı Murat Ertan, resmi ve önemli toplantılarda kıyafet seçimi kadar ayakkabı tercihinin de protokol açısından kritik olduğunu belirtti.

Ertan'a göre bu tür toplantılarda ayakkabıların koyu renkli, sade ve bağcıklı olması gerekiyor. Zirve görüntülerinde ön sırada yer alan tek beyaz ayakkabının dikkat çektiğini ifade eden Ertan, resmi toplantılarda koyu renk kıyafetlerle birlikte siyah ya da lacivert, bağcıklı ayakkabı tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ertan, bu kuralın hem erkekler hem de kadınlar için geçerli olduğunu belirtirken, yeşil veya beyaz takım elbise tercih eden bazı isimlerin de resmiyet gereği koyu renk giyinmesinin beklendiğini söyledi.