Tanju Özcan’ın rüşvet davasında kritik ifade: Reddettik denetimler başladı

Karadayı, toplam 300 bin lira verdiklerini ancak buna rağmen ruhsat alamadıklarını ifade etti.

Altındal'ın BOLSEV aracılığıyla sürecin çözülebileceğini söylediğini öne süren Karadayı, bu kapsamda önce 100 bin lira, daha sonra 200 bin lira nakit para teslim ettiklerini belirtti.

Duruşmada müşteki sıfatıyla ifade veren Muhsin Karadayı ise kafe ruhsatı alabilmek için BOLSEV'e bağış yapmasının istendiğini iddia etti.

İddianamede sanıklar için "irtikap" , "irtikaba teşebbüs" , "rüşvet alma" , "nitelikli dolandırıcılık" , "Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" , "irtikaba yardım" , "rüşvete aracılık" , "yalan tanıklık" ve "suçluyu kayırma" suçlamaları yer alıyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında 9 ayrı suçtan cezalandırma talep ediliyor.

Market temsilcilerinin "teklif reddedildi, denetimler başladı" yönündeki beyanları ile ruhsat almak isteyen müştekinin para teslim ettiğine ilişkin iddiası, dosyanın en kritik başlıkları arasında yer aldı.

Davanın dördüncü gününde alınan ifadeler, belediye denetimleri ile BOLSEV'e reklam ve bağış talepleri arasındaki ilişki iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

TAKVİM DAHA ÖNCE MARKETLER ÜZERİNDEN BASKI İDDİASINI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Takvim, Bolu Belediyesi'ne yönelik hazırlanan iddianamenin detaylarında, zincir marketlere yönelik "reklam sözleşmesi" baskısı iddiasını daha önce gündeme taşımıştı.

İddianamede, ilk aşamada reklam sözleşmesi yapmak istemeyen marketlere rutin uygulamaların dışında denetimler yapıldığı, bu süreçte BİM, CarrefourSA, Nuhmar/1N ve Avantaj marketlerin reklam sözleşmesi imzaladığı aktarılmıştı.

A101 ve ŞOK marketlerin ise reklam sözleşmesi imzalamaya yanaşmadığı, bunun üzerine zabıta ekiplerince tutulan ikinci tutanaklar doğrultusunda bu marketlere ait iş yerlerinin encümen kararıyla ticaretten men edildiği ve mühürlendiği kaydedilmişti.

Dosyada, ŞOK marketlere 12 Temmuz 2024 ile 2 Ağustos 2024 arasında, A101 marketlere ise 29 Temmuz 2024 ile 12 Ağustos 2024 arasında ikinci denetimler yapıldığı; bu denetimlerin ardından idari para cezası ve işletmelerin 5 gün süreyle ticaretten men edilmesi kararı verildiği belirtilmişti.

Takvim'in daha önce gündeme getirdiği bu iddianame detayları, duruşmanın dördüncü gününde market temsilcilerinin mahkemede verdiği ifadelerle yeniden gündeme geldi. A101 ve ŞOK yetkililerinin, reklam teklifinin kabul edilmemesinin ardından denetimlerin başladığı ve sıklaştığı yönündeki beyanları, dosyanın kritik başlıkları arasında yer aldı.

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Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel