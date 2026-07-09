Tanju Özcan’ın rüşvet davasında kritik ifade: Reddettik denetimler başladı
Bolu Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve irtikap davasında marketlerden ruhsat başvurusuna uzanan çarpıcı ifadeler mahkeme kayıtlarına girdi. A101 ve ŞOK temsilcileri, BOLSEV bağlantılı reklam talebinin reddedilmesinin ardından denetimlerin başladığını ve sıklaştığını öne sürerken, bir müşteki de ruhsat alabilmek için 300 bin lira verdiğini anlattı.
Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında açılan davanın ilk duruşması dördüncü gününde devam etti.
Takvim'in daha önce iddianame detaylarıyla gündeme taşıdığı zincir marketlere yönelik "reklam sözleşmesi" baskısı iddiası, davanın dördüncü gününde mahkeme salonunda verilen ifadelerle yeniden gündeme geldi.
Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada, BOLSEV Vakfı'na reklam ve bağış talep edildiği iddiaları mercek altına alındı.
Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülen duruşmada, mağdur ve müştekilerin ifadeleri alındı.
A-101 YETKİLİSİNDEN DİKKAT ÇEKEN İFADE
Duruşmada ifade veren A-101 Market Mağaza Geliştirme Müdürü Adem Keskin, belediye başkan yardımcısı Süleyman Can'ın davetiyle bir toplantıya katıldığını anlattı.
Keskin, toplantının Tanju Özcan başkanlığında yapıldığını ve burada BOLSEV için reklam anlaşmasının gündeme getirildiğini söyledi.
Şirkete sunulan reklam çalışmasının aylık yaklaşık 1 milyon liralık maliyet oluşturacağını belirten Keskin, şirket yönetiminin bölgesel reklam yapılmaması yönünde karar aldığını aktardı.
"REKLAMI KABUL ETMEDİK, DENETİMLER BAŞLADI"
Keskin, reklam teklifinin reddedilmesinden sonra marketlere yönelik belediye denetimlerinin başladığını ifade etti.
Bazı şubeler hakkında mühürleme kararı alındığını anlatan Keskin, bu kararlar üzerine mahkemeye başvurduklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belirtti.
ŞOK MARKETLER YETKİLİSİ: DENETİMLER BİR HAFTA SONRA SIKLAŞTI
Duruşmada Şok Marketler eski bölge sorumlusu Aytaç Baycan da dinlendi.
Baycan, 2024 yılı Mayıs ayında belediyede düzenlenen toplantıya katıldığını ve burada kurulacak vakıf için billboard reklamı verilmesinin istendiğini söyledi.
Karar verme yetkisi bulunmadığını belirten Baycan, talebi şirket merkezine ilettiğini anlattı.
Baycan, toplantıdan yaklaşık bir hafta sonra belediye denetimlerinin başladığını, sonraki süreçte denetimlerin sıklaştığını ve sevkiyatlarda aksaklıklar yaşandığını öne sürdü.
RUHSAT İDDİASI: "300 BİN LİRA VERDİM"
Duruşmada müşteki sıfatıyla ifade veren Muhsin Karadayı ise kafe ruhsatı alabilmek için BOLSEV'e bağış yapmasının istendiğini iddia etti.
Karadayı, belediye ile görüşmelerden önce Bolu Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal'a başvurduklarını söyledi.
Altındal'ın BOLSEV aracılığıyla sürecin çözülebileceğini söylediğini öne süren Karadayı, bu kapsamda önce 100 bin lira, daha sonra 200 bin lira nakit para teslim ettiklerini belirtti.
Karadayı, toplam 300 bin lira verdiklerini ancak buna rağmen ruhsat alamadıklarını ifade etti.
19 SANIK İÇİN 9 AYRI SUÇLAMA
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında 9 ayrı suçtan cezalandırma talep ediliyor.
İddianamede sanıklar için "irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet alma", "nitelikli dolandırıcılık", "Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet", "irtikaba yardım", "rüşvete aracılık", "yalan tanıklık" ve "suçluyu kayırma" suçlamaları yer alıyor.
BAĞIŞ VE REKLAM BASKISI MAHKEME KAYITLARINDA
Davanın dördüncü gününde alınan ifadeler, belediye denetimleri ile BOLSEV'e reklam ve bağış talepleri arasındaki ilişki iddialarını yeniden gündeme taşıdı.
Market temsilcilerinin "teklif reddedildi, denetimler başladı" yönündeki beyanları ile ruhsat almak isteyen müştekinin para teslim ettiğine ilişkin iddiası, dosyanın en kritik başlıkları arasında yer aldı.
TAKVİM DAHA ÖNCE MARKETLER ÜZERİNDEN BASKI İDDİASINI GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Takvim, Bolu Belediyesi'ne yönelik hazırlanan iddianamenin detaylarında, zincir marketlere yönelik "reklam sözleşmesi" baskısı iddiasını daha önce gündeme taşımıştı.
İddianamede, ilk aşamada reklam sözleşmesi yapmak istemeyen marketlere rutin uygulamaların dışında denetimler yapıldığı, bu süreçte BİM, CarrefourSA, Nuhmar/1N ve Avantaj marketlerin reklam sözleşmesi imzaladığı aktarılmıştı.
A101 ve ŞOK marketlerin ise reklam sözleşmesi imzalamaya yanaşmadığı, bunun üzerine zabıta ekiplerince tutulan ikinci tutanaklar doğrultusunda bu marketlere ait iş yerlerinin encümen kararıyla ticaretten men edildiği ve mühürlendiği kaydedilmişti.
Dosyada, ŞOK marketlere 12 Temmuz 2024 ile 2 Ağustos 2024 arasında, A101 marketlere ise 29 Temmuz 2024 ile 12 Ağustos 2024 arasında ikinci denetimler yapıldığı; bu denetimlerin ardından idari para cezası ve işletmelerin 5 gün süreyle ticaretten men edilmesi kararı verildiği belirtilmişti.
Takvim'in daha önce gündeme getirdiği bu iddianame detayları, duruşmanın dördüncü gününde market temsilcilerinin mahkemede verdiği ifadelerle yeniden gündeme geldi. A101 ve ŞOK yetkililerinin, reklam teklifinin kabul edilmemesinin ardından denetimlerin başladığı ve sıklaştığı yönündeki beyanları, dosyanın kritik başlıkları arasında yer aldı.