Takvim ne yazdıysa o! Özgür Özel önce CHP'ye kayyum isteyecek sonra bölecek: 21 Temmuz'dan sonra mutlak kopuş
"CHP'yi bölme" planları kuvveden fiile geçiyor. Manisa Milletvekili Özgür Özel ve ekibi, adli tatilin başlamasından hemen sonra 21 Temmuz'da ilk adımı atıyor. Buna göre, önce CHP'ye kayyum atanması istenecek sonra da yeni partiye geçişler başlayacak. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, yeni partiye 100'e yakın milletvekilinin geçeceğini öne sürse de tartışmalar sürüyor. Bir grup az sayıda vekilin geçmesini kalanların partide mücadele etmesini savunuyor. Baskın seçim ihtimaline karşın ise ABP yedekte tutuluyor. İmamoğlu'na yakın isimlerin ağırlıklı olarak yedek partiye geçeği konuşuluyor.
CHP'den ayrılmaya gün sayan Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun ekibi yeni parti için hazırlıklarını sürdürüyor.
İmamoğlu Silivri'den "yeni parti" için bastırırken, Özgür Özel ve kurmayları takvimleri 20 Temmuz'a ayarladı.
Özel cephesi, Yargıtay'ın 20 Temmuz'da başlayacak adli tatil öncesi kurultay davasında verilen "tedbir"e yönelik itirazla ilgili kararını netleştireceğini umut ediyor. Bu sebeple "CHP'de son ana kadar mücadele edeceğiz" demeçleri veriliyor. Nitekim Özel'in ilk etapta sulh hukuk mahkemesine başvuru yapması ve CHP'ye "Çağrı Heyeti" istemesi bekleniyor.
KILIÇDAROĞLU ÖZEL'İN İMZA HAMLESİNE BOŞA ÇIKARDI
Öte yandan Özgür Özel'in olağanüstü kurultay için topladığı imzalarlar yaptığı yeni hamle, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından boşa çıkarıldı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi eylül ayına olağan kurultay takvimi açıklayarak toplanan imzaları işleme almayacaklarını ilan etti.
Özel'e yakın kaynaklar "26 Temmuz'a kadar olağanüstü kurultay yapılmazsa CHP'nin seçime girememe ihtimali var" tezini savunurken CHP'yi bölecek yeni parti için tarih ve milletvekili sayısı verildi.
YENİ PARTİ İÇİN HEM TARİH VERDİ HEM DE VEKİL SAYISI
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 26 Temmuz'dan önce kurultay yapılmaması halinde CHP'nin seçime katılma konusunda hukuki risk yaşayabileceğini öne sürdü. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne çağrı heyeti oluşturulması için başvuracaklarını belirtti.
21 TEMMUZ'DAN SONRA DANANIN KUYRUĞU KOPUYOR
"21 Temmuz'dan sonra yeni bir oluşum olabilir" diyerek yeni parti hazırlıklarını işaret eden CHP'li Bülbül, "Biz 111 milletvekilinden 100'e yakınıyla, yeni bir oluşum olursa bütün hukuki yolları denedikten sonra bu yeni oluşumun düğmesine basacağız" dedi.
"KAÇ VEKİL GEÇECEK?" TARTIŞMASI VE MASADAKİ SENARYOLAR
Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, yeni partiye 100'e yakın vekilin geçeceğini iddia ederken CHP içinde tartışmalar sürüyor.
Takvim.com.tr'nin CHP içinden edindiği bilgiye göre, bir grup az sayıda vekilin yeni partiye geçmesini, kalanların CHP'de mücadele etmesini önerdi. Bir başka grup ise toplu bir ayrılış öneriyor ve yeni partinin ana muhalefet olarak Meclis'te yer alması gerektiğini söyledi.
YENİ PARTİ İÇİN GÜNDEMDEKİ İSİM... BİR DE "YEDEK PARTİ" PLANI
CHP'yi bölecek parti için "EKİM, İstiklal, Cumhuriyet ve Yürüyüş Partisi" gibi isimler kamuoyuna yansırken son olarak Yeni Parti (YEP) seçeneği gündeme geldi.
Bunun yanı sıra bir de "yedek parti" senaryosu üzerinde duruluyor. CHP'den ayrılacak milletvekili sayısının Meclis'te üç grup kurabilecek düzeyde olduğuna dikkat çeken Özel'in ekibi "Kesinleşmiş kararlar değil ama Meclis aritmetiği açısından birden fazla siyasi yapı oluşturulması dahil çeşitli formülleri konuşuyoruz. Mesela bu formülle Meclis'i çalışamaz hale getirebilirsiniz" görüşünü dile getiriyor.
İMAMOĞLU'NUN EKİBİNE ABP
Baskın seçim ihtimaline karşın ise Anadolu Birliği Partisi (ABP) yedekte tutuluyor. Özel'in çekirdek ekibi sol tandanslı olacak yeni partiye geçme planları içerisinde.
İmamoğlu'na yakın vekillerin ise ABP'ye geçeceği söyleniyor.