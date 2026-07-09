Takvim ne yazdıysa o! Özgür Özel önce CHP'ye kayyum isteyecek sonra bölecek: 21 Temmuz'dan sonra mutlak kopuş

CHP'den ayrılmaya gün sayan Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun ekibi yeni parti için hazırlıklarını sürdürüyor.



İmamoğlu Silivri'den "yeni parti" için bastırırken, Özgür Özel ve kurmayları takvimleri 20 Temmuz'a ayarladı.



Özel cephesi, Yargıtay'ın 20 Temmuz'da başlayacak adli tatil öncesi kurultay davasında verilen "tedbir"e yönelik itirazla ilgili kararını netleştireceğini umut ediyor. Bu sebeple "CHP'de son ana kadar mücadele edeceğiz" demeçleri veriliyor. Nitekim Özel'in ilk etapta sulh hukuk mahkemesine başvuru yapması ve CHP'ye "Çağrı Heyeti" istemesi bekleniyor.





KILIÇDAROĞLU ÖZEL'İN İMZA HAMLESİNE BOŞA ÇIKARDI



Öte yandan Özgür Özel'in olağanüstü kurultay için topladığı imzalarlar yaptığı yeni hamle, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından boşa çıkarıldı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi eylül ayına olağan kurultay takvimi açıklayarak toplanan imzaları işleme almayacaklarını ilan etti.



Özel'e yakın kaynaklar "26 Temmuz'a kadar olağanüstü kurultay yapılmazsa CHP'nin seçime girememe ihtimali var" tezini savunurken CHP'yi bölecek yeni parti için tarih ve milletvekili sayısı verildi. Takvim Kaynak Tercihleri