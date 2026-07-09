CHP’de kapalı kapılar arkasındaki pazarlık ortaya çıktı: Kılıçdaroğlu'dan İmamoğlu’na teklif

Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölünmeye götürecek sürecin fitilinin ateşlendiği 2023 yılındaki şaibeli kurultay sürecinde yaşanan gizli görüşmelere dair bir yeni kulis bilgisi daha kamuoyuna yansıdı.

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş , şaibeli kurultay öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki liderlik değişimi görüşmesine dair kulis bilgisini paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na " yerel seçimi ben kazanayım sonra partiyi sana bırakayım " teklifi götürdüğü kaydedildi.

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Buna göre, 2023 cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin kaybedilmesiyle birlikte "değişim" söylentisi başlar başlamaz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ahlatlıbel'de görüşme gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde 2023 seçim yenilgisinin ardından başlayan değişim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında Ahlatlıbel’de gizli liderlik pazarlığı yapıldığı belirlendi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

DELEGEYİ KİRLETME

Bu görüşmede Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na "acele etmemesi" gerektiğini söyleyerek bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

Buna göre Kılıçdaroğlu'nun stratejisi, yerel seçimlere kendi genel başkanlığında girmek ve seçim sonrasında partiyi tartışmasız, sakin bir kurultaya götürerek liderliği doğrudan Ekrem İmamoğlu'na devretmekti.