CHP’de kapalı kapılar arkasındaki pazarlık ortaya çıktı: Kılıçdaroğlu'dan İmamoğlu’na teklif
Taht ve baht kavgasının kızıştığı CHP’de şaibeli kurultay öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu’nun liderlik görüşmesi yaptığı belirtildi. Ahlatlıbel’de gerçekleşen görüşmede Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlere kendi liderliğinde girip ardından partiyi tartışmasız kurultayla İmamoğlu’na devretmeyi teklif ettiği öğrenildi. Özel’in diskalifiye edildiği planda Kılıçdaroğlu’nun 400 belediye kazanılacağını öngördüğü kaydedildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölünmeye götürecek sürecin fitilinin ateşlendiği 2023 yılındaki şaibeli kurultay sürecinde yaşanan gizli görüşmelere dair bir yeni kulis bilgisi daha kamuoyuna yansıdı.
SEÇİM BENİM PARTİ SENİN
CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, şaibeli kurultay öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki liderlik değişimi görüşmesine dair kulis bilgisini paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na "yerel seçimi ben kazanayım sonra partiyi sana bırakayım" teklifi götürdüğü kaydedildi.
Buna göre, 2023 cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin kaybedilmesiyle birlikte "değişim" söylentisi başlar başlamaz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ahlatlıbel'de görüşme gerçekleştirildi.
DELEGEYİ KİRLETME
Bu görüşmede Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na "acele etmemesi" gerektiğini söyleyerek bir teklifte bulunduğu iddia edildi.
Buna göre Kılıçdaroğlu'nun stratejisi, yerel seçimlere kendi genel başkanlığında girmek ve seçim sonrasında partiyi tartışmasız, sakin bir kurultaya götürerek liderliği doğrudan Ekrem İmamoğlu'na devretmekti.
Yarkadaş ayrıca, mevcut Özgür Özel yönetiminin yerel seçimlerde 420 belediye kazandığını, Kılıçdaroğlu döneminde de 400 belediye kazanılacağına dair öngörü bulunduğunu vurguladı.
KAPALI KAPILAR ARDINDA
CHP'li Barış Yarkadaş, konuyu şu sözlerle anlattı:
"420 belediye aldılar, tebrik ederim. Kemal Bey, değişim tartışmaları başlayınca Ahlatlıbel'de Ekrem İmamoğlu'na şunu söyledi: 'Acele etme. Yerel seçimde zaten 400 belediye kazanıyoruz. Ben seçime de gireyim, partiyi tartışmasız bir şekilde kurultaya götürüp sana bırakayım.' Kime söylüyor bunu? Ekrem İmamoğlu'na söyledi"