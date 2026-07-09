Fakülteye vesayet çöktü! Yeditepe'nin "ruhundaki" 28 Şubat kalıntıları: "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetine sansür densizliği

Türkiye son günlerde 28 Şubat zihniyetinin hastalıklı bir mahsulü olan ve toplumu ayrıştırmayı hedefleyen tehlikeli provokasyonlara şahitlik ediyor. Başörtülü kadınlar sırf örtüsü nedeniyle nefret ve ayrımcılığa uğruyor, "mizah" adı altında Allah'a, Allah'ın kelamına ve mukaddesatımıza dil uzatılıyor.





BAŞÖRTÜSÜNE SİSTEMATİK SALDIRI: "İMHA EDİLSİNLER" DİYECEK KADAR GÖZLERİ DÖNDÜ



İstanbul'da bir kadın metroda yaşadığı tartışma sonrası başörtülü kadınlara yönelik "imha edilsinler" ifadelerini kullandı.

Antalya'da başörtülü bir kadın, markette alışveriş yaptığı sırada "Hangi tarikat bu?" şeklinde sözlü tacize uğradı.



İzmir Seferihisar'da ise başörtülü yaşlı bir kadın sözlü saldırıya uğradı. Gözü dönen saldırgan "Defol git! Yallah! Buralar bizim" diyerek ortalığı birbirine kattı.



Son bir ayda cereyan eden bu olaylar, 28 Şubat zihniyetinin pusuda olduğunu gösterdi.



Olayların failleri teker teker yakalandı, haklarında adli işlem yapıldı.