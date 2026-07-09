Fakülteye vesayet çöktü! Yeditepe'nin "ruhundaki" 28 Şubat kalıntıları: "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetine sansür densizliği
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde 28 Şubat kafası hortladı. Törende "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" (Hud-112) ayetinin yazılı olduğu pankart, bazı öğrenciler tarafından indirilmek istendi. Allah'ın kelamına el uzatmaya kalkanlara da "İşte Yeditepe ruhu!" diye destek verildi. Bu durum vesayetçi kafanın fakülteye indiğini gösterdi. Öte yandan ayeti sansürlemek isteyenlere göz yumup teşvik eden üniversite yönetimi, törendeki "Ekremci" provokasyonlara ise tek kelime etmedi. Son günlerde mukaddesatımızı hedef alan bu saldırılardaki artış, 28 Şubat zihniyetinin pusuda olduğunu gösterdi.
Türkiye son günlerde 28 Şubat zihniyetinin hastalıklı bir mahsulü olan ve toplumu ayrıştırmayı hedefleyen tehlikeli provokasyonlara şahitlik ediyor.
Başörtülü kadınlar sırf örtüsü nedeniyle nefret ve ayrımcılığa uğruyor, "mizah" adı altında Allah'a, Allah'ın kelamına ve mukaddesatımıza dil uzatılıyor.
BAŞÖRTÜSÜNE SİSTEMATİK SALDIRI: "İMHA EDİLSİNLER" DİYECEK KADAR GÖZLERİ DÖNDÜ
İstanbul'da bir kadın metroda yaşadığı tartışma sonrası başörtülü kadınlara yönelik "imha edilsinler" ifadelerini kullandı.
Antalya'da başörtülü bir kadın, markette alışveriş yaptığı sırada "Hangi tarikat bu?" şeklinde sözlü tacize uğradı.
İzmir Seferihisar'da ise başörtülü yaşlı bir kadın sözlü saldırıya uğradı. Gözü dönen saldırgan "Defol git! Yallah! Buralar bizim" diyerek ortalığı birbirine kattı.
Son bir ayda cereyan eden bu olaylar, 28 Şubat zihniyetinin pusuda olduğunu gösterdi.
Olayların failleri teker teker yakalandı, haklarında adli işlem yapıldı.
Yeditepe Üniversitesi mezuniyetinde ayete sansür skandalı
YEDİTEPE HUKUK MEZUNİYETİNDE BÜYÜK SKANDAL
Kutsal değerlerimizi hedef alan laiklik maskeli vesayetçi ezberler, üniversitelerde de zemin buluyor. Bu durumun son örneği İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde kayıtlara geçti.
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde, "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" (Hud-112) ayetinin yazılı olduğu pankart, bazı öğrenciler tarafından indirilmek istendi.
Pankartı indiremeyen vesayetçi kafa bu kez pankartın görünmesini engellemek amacıyla önünde sıra oluşturuldu. Skandal "İşte Yeditepe ruhu!" denilerek destek verildi. Bazı akademisyenler bu rezalete alkış tuttu.
O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
AYETE SANSÜR, EKREMCİ PROVOKASYONA DESTEK
Öte yandan ayetin sansürlenmeye çalışıldığı mezuniyet töreni, politik ve provokatif şovlara da meze edildi.
"Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetine sansür uygulamaya kalkan yasakçı zihniyet, yolsuzluk tutuklusu olan ve resmi belgede sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu için açılan pankartlara müsaade etti.
VALİ GÜL'DEN AYETE EL UZATANLARA AYETLE YANIT
İstanbul Valisi Davut Gül'den skandal olay sonrası anlamlı bir paylaşım geldi.
A'râf Suresi'nin 155. ayetindeki "İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helâk edecek misin?" kısmını paylaşan Vali Gül, "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" etiketini kullandı.
İTÜ mezuniyetinde skandal!
Benzeri rezalet geçtiğimiz yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde yaşanmıştı.
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi'nde diplomasını alan bir grup öğrenci, "De ki: Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir" ayetinin (En'am 162) yazılı olduğu pankart açmış, bu durumu hazmedemeyen başka bir İTÜ'lü grup ayetin önüne geçip görüntü verilmesini engellemeye kalkmıştı.
Aynı grup daha sonra "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganları eşliğinde pankartı indirmeye kalkmıştı.