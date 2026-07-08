ABD'den İran'a saldırı: Trump'tan "ateşkes bitti" mesajı! Tahran'dan misilleme açıklaması: "Ezici bir yanıt verilecek"
ABD yönetimi, 21 Haziran'da yayımlanan ve İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük genel lisansı geri çekti. Bu kararın ardından CENTCOM ait 80'den fazla askeri hedefin vurulduğu belirtilirken İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır mutabakat zaptının ihlal edildiğini bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya "ezici bir yanıt" verileceğini açıkladı. Ankara'da kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump ise ateşkesin bittiğini ifade etti. Bölgede yaşanan son dakika gelişmeleri takvim.com.tr'de...
ABD ordusu, "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a karşı "bir dizi güçlü saldırı" başlattı.
Takvim.com.tr bölgede yaşanan gelişmeleri aktarıyor...
CANLI ANLATIM
TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI: ATEŞKES BİTTİ
NATO Zirvesi için Ankara’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkesin bittiğini açıkladı.
Trump, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bence ateşkes sona erdi. Pisliklerle anlaşmak istemiyorum. Bunlar hastalıklı insanlar. Bana kalırsa bu iş bitti. İranlılar yalanca bir anlaşma yaptı. İranlılarla bir anlaşma yaptık. Hiç konuşmamışız gibi davranmaya devam ettiler. Görüşebilirler. Ancak vakit kaybederler. Onlar yalancı hilebaz ve hastalıklı. 35 bin kişiyi öldürdüler.
İnsanlar da sorgulamaya başladı. Nasıl bu devleti ele geçiremezler diye. İnsanlar öldü. Ben bu insanlarla vaktimi harcamak istemiyorum. Bizim ekibimiz görüşmeye devam edebilir. Ben İran’ı artık sevmiyorum. ABD’ye hiç adil davranmadılar. Erdoğan’ı seviyorum. O benim için kırmızı halıları serdi."
KUVEYT VE BAHREYN, İRAN'DAN YAPILAN SALDIRILARA KARŞI UYARIDA BULUNDU
Kuveyt ve Bahreyn, İran'dan gönderilen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı halkın ve ülkede ikamet edenlerin yetkililerin talimatlarına uymalarını istedi.
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'dan yapılan hava saldırısına ilişkin bilgi verildi.
Kuveyt hava savunma sisteminin füze ve İHA saldırılarına karşı koyduğu belirtilen açıklamada, duyulan patlama seslerinin bundan kaynaklı olduğu kaydedildi.
Açıklamada, halkın, Kuveyt yetkilileri tarafından yapılan güvenlik ve emniyet talimatlarına uyması istendi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, füze ve İHA saldırılarına karşı uyarıda bulundu.
Açıklamada, "Vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin sakin kalmaları ve en yakın güvenli yere gitmeleri rica olunur." ifadesine yer verildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak boğaz yakınlarındaki 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.
Fars Haber Ajansı ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve İHA'larla hedef aldığını kaydetmişti.
İRAN: "GEÇİŞ İÇİN TEK ROTA HÜRMÜZ"
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına tepki göstererek, Hürmüz Boğazı'ndan ticaret gemileri ve petrol tankerlerinin güvenli geçişi için tek emniyetli güzergahın İran tarafından belirlenen rota olduğunu belirtti.
Tesnim Haber Ajansı, Karargah tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
ABD'nin yükümlülüklerine bağlı kalmayarak, eski ülke lideri Ali Hamaney'in naaşının Irak'ta bulunduğu sırada İran'ın güneyindeki bazı noktaları hedef alarak ateşkesi ve mutabakatı ihlal ettiği belirtilen açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın işleyişi ve yönetimine müdahaleye izin verilmeyeceği belirtildi.
Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan ticaret gemileri ve petrol tankerlerinin güvenli geçişi için tek emniyetli güzergahın İran tarafından belirlenen rota olduğu ifade edildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak boğaz yakınlarındaki 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.
İran, gece saatlerinde düzenlenen saldırılara karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 ABD askeri tesisinin hedef alındığını bildirmişti.
"ABD SALDIRILARINA EZİCİ BİR YANIT VERİLECEK"
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’nin İran’la varılan mutabakat zaptını birçok alanda ihlal ettiğini belirterek, "Zorbalık ve şantaj dönemi sona erdi. Bu yol hiçbir yere varmaz. Boyun eğmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
ABD’nin İran’a yönelik son saldırılarının ardından Tahran yönetiminden Washington’a bir tepki daha geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD’nin İran’la varılan mutabakat zaptını birçok alanda ihlal ettiğini hatırlatarak, bu ihlalleri "Hürmüz Boğazı'ndaki İran düzenlemelerine uyulmaması, sürekli hale gelen yeni saldırı tehditleri, petrol yaptırımlarının yeniden yürürlüğe konması, İran'ın güneyine yönelik saldırılar ve Lübnan'a karşı devam eden Siyonist saldırganlığı" olarak sıraladı. İran’ın tüm bu ihlallere sessiz kalmayacağının altını çizen Galibaf, "Zorbalık ve şantaj dönemi sona erdi. Bu yol hiçbir yere varmaz. Boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatem-ul Enbiya Merkez Karargâhı ise ABD’nin İran’daki askeri hedefleri bir kez daha vurmasını "açık bir saldırganlık eylemi" olarak nitelendirerek bu saldırıları kınadı. DMO’nun ABD’nin saldırganca eylemlerine "ezici bir yanıt vereceği" belirtilen açıklamada, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimine yönelik herhangi bir dış müdahaleye izin vermeyeceği" aktarıldı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemiler ve petrol tankerleri için tek güvenli yolun, "İran tarafından belirlenen rota" olduğu hatırlatıldı.
CENTCOM DUYURDU: 80'İ AŞKIN HEDEF VURULDU
ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirilen misilleme dalgasının tamamlandığı duyurarak, bu kapsamda İran'a ait 80’den fazla askeri hedefin vurulduğunu açıkladı.
ABD ordusundan, İran’a gerçekleştirilen son saldırılarla ilgili detaylı açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılarına yanıt olarak İran’daki 80’i aşkın hedefin vurulduğunu ve misilleme dalgasının tamamlandığını duyurarak, "ABD güçleri, İran'ın uluslararası ticaret koridorundan geçen ticari gemilere saldırma kabiliyetini zayıflatmak amacıyla, İran'ın hava savunma sistemlerini, komuta ve kontrol üslerini, kıyı radar tesislerini, gemisavar füze kapasitelerini ve Hürmüz Boğazı ile yakınlarında bulunan 60'tan fazla küçük İran İslam Devrim Muhafızları teknesini vurdu" açıklamasında bulundu.
CENTCOM: "İRAN’IN HAKSIZ SALDIRGANLIĞI ATEŞKESİN İHLALİDİR"
İran’ın son olarak Hürmüz Boğazı’ndan geçen ve aralarında Marshall Adaları bandıralı "M/T Al Rekayyat", Suudi Arabistan bandıralı "M/T Wedyan" ve Liberya bandıralı "M/T Cyprus Prosperity"nin de bulunduğu 3 ticari gemiye saldırdığı belirtilerek, "İran güçlerinin bu haksız saldırganlığı ateşkesin açık ve tehlikeli bir ihlalidir ve seyrüsefer özgürlüğünü baltalamaktadır" ifadelerine yer verildi. CENTCOM’un, İran’ın ABD ile varılan anlaşmaya uymadığı durumlarda Tahran yönetiminden hesap sormak için teyakkuzda olmayı sürdürdüğü vurgulandı.
ABD ORDUSU İRAN'I VURUYOR
ABD ordusu, "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a karşı "bir dizi güçlü saldırı" başlattığını bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "ABD Merkez Komutanlığı güçleri, uluslararası deniz yolunda masum sivil mürettebatı taşıyan ticari gemileri hedef alıp saldırdığı için İran'a ağır bedeller ödetmek amacıyla bir dizi güçlü hava saldırısı başlattı." ifadesi kullanıldı.
ABD saldırılarının, Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiye yönelik İran saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtilen paylaşımda, "İran'ın sergilediği saldırganlık yersiz, tehlikeli ve ateşkesin açık bir ihlalidir." ifadesine yer verildi.
6 PATLAMA SESİ
İran basını, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'teki patlamaların ardından Bender Abbas kentinde de 6 patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
İran devlet televizyonunun haberinde, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin ardından aynı eyaletteki Bender Abbas kentinde de 6 patlama sesi duyulduğu aktarıldı.
Diğer yandan, Sirik kentindeki patlamaların Tahiruyi köyünden geldiği ve şu ana kadar 7 patlama sesi duyulduğu bilgisi verildi.
ABD İRAN'IN LİSANSINI İPTAL ETTİ
ABD yönetimi, 21 Haziran'da yayımlanan ve İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük genel lisansı geri çekti.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), konuya ilişkin yeni bir genel lisans yayımladı.
Bu lisans, 21 Haziran'da yayımlanan ve İran menşeli ham petrol, petrokimya ve petrol ürünlerinin üretimine, teslimatına ve satışına izin veren geçici lisansın yerini aldı.
Böylelikle 7 Temmuz itibarıyla İran menşeli söz konusu ürünlerin satın alınması veya yüklenmesi dahil hiçbir işleme izin verilmeyeceği bildirildi.
Önceki lisans kapsamında izin verilen mevcut işlemlerin olağan şekilde tamamlanması ve tasfiye edilmesi için ise 17 Temmuz'a kadar süre tanındı.
OFAC tarafından geçen ay yayımlanan genel lisans ile İran menşeli ham petrol, petrokimya ürünleri ve petrol ürünlerinin üretimi, satışı, teslimatı veya gemilerden boşaltılması gibi normalde yasak olan tüm işlemlere geçici muafiyet sağlanmıştı.
Söz konusu iznin 21 Ağustos tarihine kadar geçerli olacağı ve ödemelerin ABD doları cinsinden yapılabileceği belirtilmişti.