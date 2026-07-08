ABD'den İran'a saldırı: Trump'tan "ateşkes bitti" mesajı! Tahran'dan misilleme açıklaması: "Ezici bir yanıt verilecek"

TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI: ATEŞKES BİTTİ

NATO Zirvesi için Ankara’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkesin bittiğini açıkladı.





Trump, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bence ateşkes sona erdi. Pisliklerle anlaşmak istemiyorum. Bunlar hastalıklı insanlar. Bana kalırsa bu iş bitti. İranlılar yalanca bir anlaşma yaptı. İranlılarla bir anlaşma yaptık. Hiç konuşmamışız gibi davranmaya devam ettiler. Görüşebilirler. Ancak vakit kaybederler. Onlar yalancı hilebaz ve hastalıklı. 35 bin kişiyi öldürdüler.

İnsanlar da sorgulamaya başladı. Nasıl bu devleti ele geçiremezler diye. İnsanlar öldü. Ben bu insanlarla vaktimi harcamak istemiyorum. Bizim ekibimiz görüşmeye devam edebilir. Ben İran’ı artık sevmiyorum. ABD’ye hiç adil davranmadılar. Erdoğan’ı seviyorum. O benim için kırmızı halıları serdi."