TÜİK inşaat maliyet raporu: Malzeme ve işçilik giderleri yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre inşaat sektöründe maliyet artışı raporlandı. İnşaat maliyet endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,84 yükselirken, aylık artış oranı yüzde 1,87 olarak kaydedildi. Artışta hem malzeme fiyatları hem de işçilik giderlerindeki yükseliş etkili oldu.