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TÜİK inşaat maliyet raporu: Malzeme ve işçilik giderleri yüzde kaç?

TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksi Mayıs 2026’da yıllık yüzde 29,84 arttı. İşçilik maliyetlerindeki yükseliş öne çıkarken bina dışı yapılarda yıllık artış yüzde 34,06’ya ulaştı.

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TÜİK inşaat maliyet raporu: Malzeme ve işçilik giderleri yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre inşaat sektöründe maliyet artışı raporlandı. İnşaat maliyet endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,84 yükselirken, aylık artış oranı yüzde 1,87 olarak kaydedildi. Artışta hem malzeme fiyatları hem de işçilik giderlerindeki yükseliş etkili oldu.

(Haberdeki fotoğraflar TÜİK ve AA'dan alınmıştır)(Haberdeki fotoğraflar TÜİK ve AA'dan alınmıştır)

İŞÇİLİK MALİYETLERİ ARTTI

İnşaat maliyetlerindeki yıllık yükselişte özellikle işçilik maliyetleri dikkat çekti. Mayıs ayında işçilik endeksi yıllık bazda yüzde 32 artarken, malzeme endeksindeki artış yüzde 28,62 oldu. Aylık değişimlere bakıldığında ise malzeme fiyatları yüzde 1,77, işçilik maliyetleri yüzde 2,04 arttı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

İnşaat maliyet endeksi Mayıs 2026’da yıllık bazda yüzde 29,84 arttı.İnşaat maliyet endeksi Mayıs 2026’da yıllık bazda yüzde 29,84 arttı.

BİNA İNŞAATINDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 28,56

Bina yapım maliyetleri de yükselişini sürdürdü. Bina inşaatı maliyet endeksi, Mayıs 2026'da bir önceki aya göre yüzde 1,96 artarken, yıllık bazda yüzde 28,56 yükseldi.

Verilere göre malzeme fiyatları yıllık yüzde 28,62, işçilik maliyetleri ise yüzde 32 yükseldi.Verilere göre malzeme fiyatları yıllık yüzde 28,62, işçilik maliyetleri ise yüzde 32 yükseldi.

Bu dönemde bina inşaatında malzeme maliyetleri yıllık yüzde 26,93, işçilik giderleri ise yüzde 31,34 arttı. Aylık bazda ise malzeme endeksi yüzde 2,08, işçilik endeksi yüzde 1,75 artış gösterdi.

Aylık bazda inşaat maliyetlerinde yüzde 1,87’lik artış kaydedildi.Aylık bazda inşaat maliyetlerinde yüzde 1,87’lik artış kaydedildi.

BİNA DIŞI YAPILARDA MALİYET ARTIŞI DAHA YÜKSEK

Bina dışı yapılar için hesaplanan inşaat maliyet endeksinde ise daha güçlü bir yükseliş görüldü. Bu alanda maliyetler yıllık yüzde 34,06 artarken, aylık artış yüzde 1,60 olarak gerçekleşti.

Bina inşaatı maliyet endeksi Mayıs ayında yıllık yüzde 28,56 artış gösterdi.Bina inşaatı maliyet endeksi Mayıs ayında yıllık yüzde 28,56 artış gösterdi.

Bina dışı yapılarda yıllık bazda malzeme maliyetleri yüzde 33,91, işçilik maliyetleri yüzde 34,34 yükseldi. Aylık verilerde ise malzeme endeksi yüzde 0,85, işçilik endeksi yüzde 3,08 arttı.

Sektörde özellikle işçilik giderlerindeki yükseliş, toplam maliyet artışında önemli rol oynadı.Sektörde özellikle işçilik giderlerindeki yükseliş, toplam maliyet artışında önemli rol oynadı.

İnşaat sektöründe girdi maliyetlerindeki yükseliş, konut üretiminden altyapı yatırımlarına kadar birçok alanda fiyatlamaları etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

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