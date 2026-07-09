Dilek kardeşinin uçuş hayali için 175 bin liraya "Varım" dedi

ATV ekranlarının sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun'da bu kez heyecan Dilek Emirzadeoğlu ile yükseldi. Kurada adı çıkan genç yarışmacı, 9 numaralı kutuyla sahneye geldi. Gecenin başında kutusunda 5 milyon TL olduğunu hissettiğini söyleyen Dilek, ilerleyen dakikalarda hem hayalleriyle hem kardeşi için verdiği mücadeleyle stüdyonun dikkatini topladı.

Genç yarışmacı, 9 numaralı kutusunda büyük ödül olduğuna inandı. 9 NUMARALI KUTU GELDİ, DİLEK DAHA İLK ANDA İDDİALI KONUŞTU Kurada adını gören Dilek, heyecanını gizleyemedi. 9 numaralı kutuyu seçen yarışmacı, bu sayının kendisine gelmesini beklemediğini söyledi. Dilek, kutusuyla ilgili ilk tahminini de çok net yaptı. Daha önce yarışmacı arkadaşlarına yaptığı yorumlarla dikkat çeken genç yarışmacı, bu kez kendi kutusu için iddialı konuştu. "Kırmızı var bende, 5 milyon var bende" diyen Dilek, büyük ödüle olan inancını daha ilk dakikalarda ortaya koydu. Sunucu da Dilek'in yarışma boyunca yaptığı analizlere dikkat çekti. Arkadaşlarına verdiği destek ve güçlü hisleriyle tanınan Dilek için bu kez sıra kendi hikayesini anlatmaya gelmişti. Takvim Kaynak Tercihleri