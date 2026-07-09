Dilek kardeşinin uçuş hayali için 175 bin liraya "Varım" dedi
Var Mısın Yok Musun'da heyecan, 9 numaralı kutusuyla yarışan Dilek Emirzadeoğlu ile zirveye tırmandı. Masada 1 milyon TL kalmasına rağmen artan riskler ve üst üste açılan büyük kutular, yarışmacıyı kritik bir yol ayrımına getirdi.
ATV ekranlarının sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun'da bu kez heyecan Dilek Emirzadeoğlu ile yükseldi. Kurada adı çıkan genç yarışmacı, 9 numaralı kutuyla sahneye geldi. Gecenin başında kutusunda 5 milyon TL olduğunu hissettiğini söyleyen Dilek, ilerleyen dakikalarda hem hayalleriyle hem kardeşi için verdiği mücadeleyle stüdyonun dikkatini topladı.
9 NUMARALI KUTU GELDİ, DİLEK DAHA İLK ANDA İDDİALI KONUŞTU
Kurada adını gören Dilek, heyecanını gizleyemedi. 9 numaralı kutuyu seçen yarışmacı, bu sayının kendisine gelmesini beklemediğini söyledi.
Dilek, kutusuyla ilgili ilk tahminini de çok net yaptı. Daha önce yarışmacı arkadaşlarına yaptığı yorumlarla dikkat çeken genç yarışmacı, bu kez kendi kutusu için iddialı konuştu.
"Kırmızı var bende, 5 milyon var bende" diyen Dilek, büyük ödüle olan inancını daha ilk dakikalarda ortaya koydu.
Sunucu da Dilek'in yarışma boyunca yaptığı analizlere dikkat çekti. Arkadaşlarına verdiği destek ve güçlü hisleriyle tanınan Dilek için bu kez sıra kendi hikayesini anlatmaya gelmişti.
KIBRIS'TAN İSTANBUL'A, ORADAN ROMA'YA UZANAN HAYAL YOLU
Dilek Emirzadeoğlu, 11 Haziran 2003'te Kıbrıs'ta dünyaya geldi. Çocukluğu Gazi Mağusa'da geçti. Küçük yaşlardan itibaren kendi dünyasını kurdu, hikayeler yazdı ve bu ilgi zamanla onu sinema alanına taşıdı.
Mimar Sinan Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünü kazanan Dilek, eğitimini dereceyle tamamladı. Üniversiteden ikincilikle mezun olduğunu anlatan genç yarışmacı, aynı dönemde medya sektöründe de çalıştı.
Dilek, oyun sektöründe junior prodüktör olarak görev aldığını söyledi. Şu anda ise Roma'da dijital pazarlama üzerine yüksek lisans yapıyor. Bir yandan eğitimine devam ederken, sosyal medyada içerik üretmeyi de sürdürüyor.
"ROL MODELİM ANNEM" DEDİ
Dilek'in hayatındaki en büyük ilham kaynaklarından biri annesi oldu. Annesinin çok çalışkan bir kadın olduğunu söyleyen Dilek, kendi yolunu da bu örnekle çizdiğini anlattı.
"Rol model de annem. Annem çok çalışkan bir kadındır. O yüzden ben çalışan kadınları çok severim"
Okumayı ve yazmayı çok sevdiğini belirten Dilek, hem eğitimde hem çalışma hayatında aynı anda ilerlediğini söyledi. Bu yönüyle stüdyoda yalnızca bir yarışmacı değil, hedefleri için çalışan genç bir kadın profili çizdi.
YARIŞMAYA KARDEŞİ İÇİN KATILDI
Gecenin en duygusal anlarından biri Dilek'in yarışmaya katılma nedenini anlattığı bölümde yaşandı. Genç yarışmacı, kendi hayallerini gerçekleştirdiğini ancak şimdi kardeşinin hayaline destek olmak istediğini söyledi.
Dilek'in kardeşi mühendislik okuyor. Ancak asıl istediği alan pilotaj. Dilek, pilotluk eğitiminin çok yüksek maliyetli olduğunu ve bu nedenle kardeşinin hayalinin maddi zorluklara takıldığını anlattı.
"Madem ben hayallerimi gerçekleştirdim, kardeşim maddi durumdan dolayı gerçekleştiremiyorsa ben de kardeşime yardımcı olayım dedim"
Dilek, kazanacağı parayla hem kardeşinin eğitimine hem de kendi eğitimine yatırım yapmak istediğini söyledi.
DİLARA TAKLİDİ STÜDYOYU GÜLDÜRDÜ
Yarışmanın tansiyonu yükselirken stüdyoda eğlenceli anlar da yaşandı. Dilara'nın kendine özgü tavırları sunucunun dikkatinden kaçmadı.
Sunucu, Dilara'yı "dizi karakteri gibi" bulduğunu söyleyerek onun taklidini yapmak istedi. Dilara da bu anlara gülerek eşlik etti.
Burç sohbeti sırasında yapılan Akrep ve Başak taklidi stüdyoda kahkahalara neden oldu. Dilara, utandığını ama çok mutlu olduğunu söyleyerek bu esprili anlara karşılık verdi.
3 MİLYON TL GİDİNCE MORALLER BOZULDU
Oyunun ilerleyen dakikalarında Dilek için tablo ağırlaştı. Büyük rakamlardan biri olan 3 milyon TL'nin gitmesiyle genç yarışmacının morali bir anda düştü.
Dilek, "3 milyon gitti. 3 milyon çok büyük bir para" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını açıkça dile getirdi.
Stüdyodaki arkadaşları ise Dilek'i toparlamaya çalıştı. Masada hala 1 milyon TL olduğunu, 750 bin TL ve 500 bin TL gibi önemli rakamların da oyunda kalabileceğini hatırlattılar.
Dilek'in stresinin arttığını gören yarışmacılar, ona sakin olması gerektiğini söyledi. O anlarda oyunun yalnızca rakamlardan ibaret olmadığı, karar baskısının yarışmacı üzerinde nasıl büyüdüğü net şekilde görüldü.
175 BİN TL'LİK TEKLİF KARAR ANI OLDU
Altıncı turda banka Dilek'in kutusunu satın almak için 175 bin TL teklif etti. Teklif açıklandığında stüdyodan "Al" sesleri yükseldi.
Dilek, düşük rakamları bulmakta zorlandıklarını söyleyerek riskin büyüdüğünü kabul etti. Bu kez oyuna devam etmenin ağır bir bedeli olabileceğini düşündü.
Bazı yarışmacılar 175 bin TL'nin iyi bir para olduğunu söyleyerek Dilek'in teklifi kabul etmesini istedi. Hakan Bey, Dilek'in yaşadığı duygusal anlardan etkilendiğini belirtti ve "Bence bunu al ve git" diyerek kararını paylaştı.
Duygu, masada tek kırmızıya karşı üç mavi kaldığı için teklifin kabul edilmesinden yana olduğunu söyledi. Seda da Dilek'in en azından gülerek ayrılabileceğini belirtti.
İHSAN RİSKTEN YANA OLDU
Stüdyoda herkes aynı fikirde değildi. İhsan, Dilek'in devam etmesi gerektiğini savundu.
Kendi hissini paylaşan İhsan, Dilek'in kutusunda mavi olduğunu, 1 milyon TL'nin ise başka bir kutuda bulunduğunu düşündüğünü söyledi. Ona göre Dilek bir tur daha ilerlese banka teklifini yükseltebilirdi.
Bu yorum stüdyoda yeni bir gerilim oluşturdu. Bir yanda garanti 175 bin TL vardı. Diğer yanda ise 1 milyon TL ihtimali ve yükselme şansı.
DİLEK SON KARARINI VERDİ
Sunucu klasik soruyu yöneltti: Bankanın 175 bin TL'lik teklifine var mıydı, yok muydu?
Dilek önce yüksek rakamları bulabileceğine inandığını söyledi. Ancak hemen ardından oyunun gerçeğini hatırladı. Masadaki 1 milyon TL'nin henüz kendisinin parası olmadığını, bankanın sonraki teklifinin de garanti olmadığını belirtti.
Sonunda içindeki fırtınayı dindirdi ve kararını açıkladı.
"Varım" dedi.
Bu cevapla Dilek, Var Mısın Yok Musun macerasını 175 bin TL ile noktaladı.
DEVAM ETSEYDİ TEKLİF 420 BİN TL OLACAKTI
Kararın ardından olası senaryo da stüdyoda konuşuldu. İhsan'ın hislerine güvenerek yaptığı yorumlar dikkat çekti. Kutularla ilgili tahminlerinin doğru çıkması, stüdyoda şaşkınlık yarattı.
Sunucu, İhsan'ın dakikalar önce kutu numaralarını bile söylediğini hatırlatarak onu tebrik etti. İhsan ise mantık kadar hislere de güvendiğini söyledi.
Daha sonra bankaya olası teklif soruldu. Eğer oyun farklı ilerleseydi bankanın teklifinin 420 bin TL olacağı açıklandı.
Böylece Dilek'in gecesi 175 bin TL'lik kazançla tamamlandı. Büyük hayallerle geldiği yarışmada kardeşinin pilotluk yoluna destek olma isteği, stüdyoda gecenin en akılda kalan hikayesi oldu.
DÜN NELER OLDU?
ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da dün gece heyecan Nedret Kaya ile yaşanmıştı. Kura çekiminde adını gören Nedret, sevincini saklayamamış; 10 kardeşli bir aileden gelen hayat mücadelesi ve yarışmadaki cesur kararlarıyla stüdyonun gündemine oturmuştu.
KURA NEDRET'E ÇIKMIŞ, STÜDYO ALKIŞLARLA YIKILMIŞTI
Geri sayımın ardından ekranda kendi adını gören Nedret büyük sevinç yaşamıştı. Heyecanını "Yemin ederim gözlerimi kapattım. Dedim ki inşallah Nedret'tir" sözleriyle anlatınca stüdyoda neşeli anlar yaşanmıştı.
Esra Erol da Nedret'in enerjisini esprili sözlerle anlatmıştı. Yarışmacının adını gördüğü anda zıplamasını "Şu boyuyla Michael Jordan oldu" diyerek yorumlamış, bu sözler stüdyoyu kahkahaya boğmuştu.
Nedret'in hikayesi de yarışma başlamadan önce dikkat çekmişti. Diyarbakır Çermik'te 10 kardeşli bir ailede büyüyen Nedret, küçük yaşlardan itibaren çalışmış; zeytin ve pamuk toplamış, keçi çobanlığı yapmış ve 15 yaşında geldiği İstanbul'da tekstil sektöründe ustalaşmıştı.
890 BİN TL'Yİ REDDETMİŞ, 5 MİLYON UMUDUNU BIRAKMAMIŞTI
Gecenin ilk büyük kırılma anı 890 bin TL'lik banka teklifinde yaşanmıştı. Para ağacında yüksek rakamlar dururken Nedret, iç sesini dinlemiş ve "5 milyon sanki beni çağırıyormuş gibi geliyor bana Esra Hanım" diyerek teklife "Yokum" demişti.
Bu karar stüdyoda heyecanı daha da büyütmüştü. Bir yanda garanti para, diğer yanda büyük ödül ihtimali vardı. Esra Erol ise o an Nedret'e elindeki teklifin gerçek para olduğunu hatırlatmıştı.
1 MİLYON 475 BİN TL'LİK TEKLİFE "VARIM" DEMİŞTİ
Altıncı turda banka bu kez Nedret'in kutusu için 1 milyon 475 bin TL teklif etmişti. Uzun bekleyişin ardından Nedret riskini daha fazla büyütmemiş ve kararını net bir şekilde açıklamıştı.
"Varım" diyen Nedret, yarışmayı 1 milyon 475 bin TL ile tamamlamıştı. Kararın ardından stüdyoda büyük alkış kopmuştu.
Finalde ise Nedret'in sözleri geceye damga vurmuştu. Kutusundan ne çıkarsa çıksın üzülmeyeceğini söyleyen yarışmacı, "Ben kazandığımı kazandım. Benim nasibim bu kadar Esra Hanım. Benim olmayan benim değildir" diyerek hem Esra Erol'dan hem stüdyodan büyük alkış almıştı.
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