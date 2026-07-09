Bakan Bayraktar duyurdu! Irak-Türkiye petrol hattında anlaşmada sona gelindi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde kritik aşamaya gelindiğini açıkladı. Irak'tan Ceyhan'a petrol sevkiyatının devam edeceğini vurgulayan Bayraktar, iki ülke arasında yeni dönemi kapsayacak anlaşmanın kısa süre içinde kamuoyuna duyurulacağını söyledi.

12 AYLIK ANLAŞMADA SONA GELİNDİ



Bakan Bayraktar, Irak-Türkiye boru hattına ilişkin yürütülen müzakerelerde son aşamaya gelindiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik. Önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz." Takvim Kaynak Tercihleri

CEYHAN'A PETROL AKIŞI SÜRECEK



Bayraktar, Irak'tan Türkiye'ye uzanan ham petrol hattında sevkiyatın devam edeceğini belirterek, Ceyhan üzerinden gerçekleştirilen petrol akışının yeni anlaşmayla güvence altına alınmasının hedeflendiğini ifade etti.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel