Bakan Bayraktar duyurdu! Irak-Türkiye petrol hattında anlaşmada sona gelindi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının kesintisiz devam edeceğini belirten Bayraktar, iki ülke arasında önümüzdeki 12 ayı kapsayacak yeni anlaşmada sona gelindiğini ve imzaların kısa süre içinde atılacağını duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde kritik aşamaya gelindiğini açıkladı. Irak'tan Ceyhan'a petrol sevkiyatının devam edeceğini vurgulayan Bayraktar, iki ülke arasında yeni dönemi kapsayacak anlaşmanın kısa süre içinde kamuoyuna duyurulacağını söyledi.
12 AYLIK ANLAŞMADA SONA GELİNDİ
Bakan Bayraktar, Irak-Türkiye boru hattına ilişkin yürütülen müzakerelerde son aşamaya gelindiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik. Önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz."
CEYHAN'A PETROL AKIŞI SÜRECEK
Bayraktar, Irak'tan Türkiye'ye uzanan ham petrol hattında sevkiyatın devam edeceğini belirterek, Ceyhan üzerinden gerçekleştirilen petrol akışının yeni anlaşmayla güvence altına alınmasının hedeflendiğini ifade etti.