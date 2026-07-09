Fenerbahçe'de savunmaya yerli hamlesi! Gündemde Adil Demirbağ var
Savunma hattını güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Nathan Aké transferinin ardından yerli rotasyonu için de harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ'ı transfer listesine eklerken, yeni yabancı oyuncu kuralı doğrultusunda kadro planlamasını sürdürüyor.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız verdi. Savunma hattına yaptığı Nathan Aké takviyesiyle önemli bir adım atan sarı-lacivertliler, bu kez yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirecek isimler üzerinde yoğunlaştı.
Yönetimin gündemine gelen son isim ise Konyaspor'un kaptanlığını yapan deneyimli stoper Adil Demirbağ oldu.
TRANSFER LİSTESİNE GİRDİ
Teknik direktör İsmail Kartal'ın hazırladığı transfer raporu doğrultusunda Adil Demirbağ'ın ismi Fenerbahçe'nin listesine dahil edildi.
Savunmada alternatifleri artırmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin, tecrübeli futbolcunun mevcut durumu ve transfer şartlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.
Yönetimin, oluşabilecek transfer fırsatına göre resmi adımları değerlendireceği ifade edildi.
10+4 KURALI PLANLAMAYI DEĞİŞTİRDİ
Fenerbahçe'nin transfer stratejisinde yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu kuralı önemli rol oynuyor. Bu nedenle kadrodaki yerli oyuncu sayısını ve kalite seviyesini artırmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, rotasyona katkı sağlayabilecek isimlere yönelmiş durumda.
Bu kapsamda Adil Demirbağ'ın, hem Süper Lig tecrübesi hem de yerli statüsünde olması nedeniyle öne çıkan adaylardan biri olduğu belirtiliyor.