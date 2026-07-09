Fenerbahçe'de savunmaya yerli hamlesi! Gündemde Adil Demirbağ var

Yönetimin gündemine gelen son isim ise Konyaspor'un kaptanlığını yapan deneyimli stoper Adil Demirbağ oldu.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız verdi. Savunma hattına yaptığı Nathan Aké takviyesiyle önemli bir adım atan sarı-lacivertliler, bu kez yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirecek isimler üzerinde yoğunlaştı.

Savunmada alternatifleri artırmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin, tecrübeli futbolcunun mevcut durumu ve transfer şartlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.

Adil Demirbağ

10+4 KURALI PLANLAMAYI DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe'nin transfer stratejisinde yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu kuralı önemli rol oynuyor. Bu nedenle kadrodaki yerli oyuncu sayısını ve kalite seviyesini artırmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, rotasyona katkı sağlayabilecek isimlere yönelmiş durumda.

Bu kapsamda Adil Demirbağ'ın, hem Süper Lig tecrübesi hem de yerli statüsünde olması nedeniyle öne çıkan adaylardan biri olduğu belirtiliyor.

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